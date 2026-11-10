Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Wickström ja Limnell huolissaan STT:n tulevaisuudesta turvallisuusnäkökulmasta

11.11.2026 08:55:59 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

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Kansanedustajat Henrik Wickström (rkp) ja Jarno Limnell (kok.) ovat huolissaan STT:n tulevaisuudesta Suomen turvallisuuden näkökulmasta. Edustajat muistuttavat, että sisäministeriön viime viikolla julkaisemassa päivitetyssä kansallisessa riskiarviossa informaatiovaikuttaminen nostetaan yhdeksi keskeisistä uhkatekijöistä.

Suomeen kohdistuvan informaatiovaikuttamisen uhka on korostunut tämän päivän turvallisuusympäristössä. Samalla tekoälyn kehitys mahdollistaa väärän tiedon tuottamisen ja levittämisen entistä nopeammin ja uskottavammin. Luotettavan ja riippumattoman uutisvälityksen merkitys Suomen turvallisuudelle on siksi entistä suurempi.

Edustajat toivovat, että STT:n tulevaisuudesta käydään keskustelua myös hallituksen sisällä. He katsovat, että STT:n uutistoiminnan lakkauttaminen jättäisi merkittävän aukon suomalaiseen tiedonvälitykseen, lisäisi yhteiskunnan haavoittuvuutta informaatiovaikuttamiselle ja heikentäisi tiedonsaannin edellytyksiä erityisesti häiriö- ja kriisitilanteissa.

– Luotettava tieto on osa Suomen kansallista turvallisuutta. Aikana, jolloin informaatiovaikuttaminen voimistuu ja tekoäly kiihdyttää väärän tiedon leviämistä, meillä ei ole varaa heikentää riippumatonta uutisvälitystä. STT:n tulevaisuus ei ole vain mediapoliittinen kysymys, vaan kansallisen turvallisuuden kysymys, Limnell painottaa.

-Turvallisuuspoliittinen ympäristömme on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Informaatiovaikuttaminen tulee todennäköisesti lisääntymään Suomessa, ja tekoälyn yleistyminen vahvistaa tätä kehitystä entisestään. Siksi oikean ja luotettavan tiedon saatavuus kaikkialla maassa on äärimmäisen tärkeää myös maamme huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta. Tässä STT:llä on selkeä rooli, toteaa Wickström.

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