Oma Häme

Köyhyys voi kuormittaa nuoren mielenterveyttä

11.11.2026 09:07:19 EET | Oma Häme | Tiedote

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Taloudellinen epävarmuus voi näkyä nuoren elämässä monella tavalla.

Oma Hämeen psykologit Päivi Ervast ja Mia Huolman.
Oma Hämeen psykologit Päivi Ervast (vas.) ja Mia Huolman ovat mukana asiantuntija-artikkelissa, joka käsittelee köyhyyden vaikutuksia nuoren kehitykseen ja mielenterveyteen.

Rahan puute voi rajata nuoren mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin ja kavereiden yhteiseen tekemiseen. Oma Hämeen psykologit Päivi Ervast ja Mia Huolman ovat mukana asiantuntija-artikkelissa, joka käsittelee köyhyyden vaikutuksia nuoren kehitykseen ja mielenterveyteen.

Taloudellinen epävarmuus voi näkyä nuoren elämässä monella tavalla. Huoli rahojen riittämisestä voi lisätä stressiä ja ahdistusta sekä masennuksen riskiä. Jos harrastuksiin tai ystävien yhteiseen tekemiseen ei ole varaa, nuori voi kokea jäävänsä ulkopuolelle.

Köyhyyteen voi liittyä myös häpeää ja tarvetta salata omaa tilannetta. Vertailu muihin voi heikentää nuoren minäkuvaa ja synnyttää huonommuuden tunnetta. Joskus nuori kantaa liikaa vastuuta perheen taloudellisesta tilanteesta ja sivuuttaa samalla omia tarpeitaan.

Näitä vaikutuksia tarkastellaan artikkelissa, jonka kirjoittajiin kuuluvat Oma Hämeen psykologit Päivi Ervast ja Mia Huolman. Ervast työskentelee nuorisopsykiatrian poliklinikalla ja Huolman lastenpsykiatrian poliklinikalla. Artikkelin muut kirjoittajat ovat Dora Grön, Katja Karhunen ja Tiina Kaitaniemi.

Turvalliset ihmissuhteet ja yhteiskunnan tuki suojaavat

Köyhyyden haitallisilta vaikutuksilta voivat suojata läheiset ihmissuhteet, turvallinen vanhemmuus, sosiaalinen tuki ja toimiva sosiaaliturva. Nuoren hyvinvoinnin kannalta merkitystä on siten sekä lähellä olevilla ihmisillä että perheen saamalla tuella.

Artikkeli ”On tunne, että pidätän jatkuvasti hengitystäni”: näkökulmia köyhyyden vaikutuksista nuoruusiän kehitykseen ja mielenterveyteen on osa Lapsiasiavaltuutetun toimiston Talous ja lapsen oikeudet -julkaisua.

Marraskuun 4. päivänä 2026 julkaistu asiantuntija-artikkelikokoelma käsittelee talouden vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen, hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Julkaisu on vapaasti luettavissa verkossa.

Tutustu Talous ja lapsen oikeudet -julkaisuun.

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