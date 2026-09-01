Live-säätiö voitti Inhimillisen kasvun teko 2026 -palkinnon

Live-säätiön viestintä- ja vastuullisuustiimin ideoima ja toteuttama Vuoden inhimillisin työpäivä lanseerattiin ensimmäisen kerran keväällä 2026, ja sitä on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. Päivän idea on yksinkertainen: kannustaa ihmisiä tekemään yksi pieni teko inhimillisemmän työelämän puolesta.

Ensimmäiseen Vuoden inhimillisimpään työpäivään osallistui 30 organisaatiota ja sen vaikutukset ulottuivat tuhansiin työntekijöihin. Taustalla on Liven laajempi tavoite vahvistaa ihmisten osallisuutta, osaamista ja työelämävalmiuksia ja mahdollistaa onnistuminen erilaisista lähtökohdista käsin.

– Olemme valtavan kiitollisia tästä tunnustuksesta. Uskomme, että tunnustus kertoo siitä, että inhimillisyydelle on paikka suomalaisessa työelämässä. Vuoden inhimillisin työpäivä kutsuu työpaikat ja työntekijät edistämään tätä yhdessä. Samalla se tekee näkyväksi Liven arvot. Työelämän, jossa jokainen tulee nähdyksi ja saa mahdollisuuden käyttää vahvuuksiaan, Liven asiakkuuspäällikkö Harri Poikolainen sanoo.

Kilpailuun tuli useita ehdotuksia

Ensimmäistä kertaa järjestettyyn Inhimillisen kasvun teko -kilpailuun tehtiin lukuisia hienoja ehdotuksia aina yksityishenkilöiden toiminnasta Museoliiton Museomatkoihin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön Opintoseteli-kokeilusta Mehiläisen HR-tukimalliin.

Kilpailun jury valitsi finaaliin Live-säätiön lisäksi Tekonivelsairaala Coxan inhimillisen ja vaikuttavan kasvun sekä Lappeenrannan kaupunki / Eduksin, Saimaan ammattiopisto Sampon ja LAB Ammattikorkeakoulun Matchwork-valmennuksen.

Coxa on kasvattanut tekonivelleikkausten määrää merkittävästi osallistamalla koko henkilöstön strategian suunnitteluun, toiminnan kehittämiseen ja ratkaisujen rakentamiseen. Tavoitteena on saavuttaa 10 000 leikkauksen vuositaso samalla, kun potilastyytyväisyys pysyy korkeana ja henkilöstön sitoutuminen vahvistuu.

Matchwork puolestaan on kokonaisvaltainen työllistymisen toimintamalli, joka yhdistää työnhaun, osaamisen kehittämisen ja ihmisen hyvinvoinnin tukemisen sekä huomioi koko elämäntilanteen. Malli vahvistaa yksilön minäpystyvyyttä ja työelämävalmiuksia sekä tukee onnistumista myös työllistymisen jälkeen.

Inhimillisen kasvun teko palkitaan jatkossa vuosittain

Vuoden 2027 Inhimillisen kasvun teko -kilpailu tullaan julkistamaan keväällä. Taiteilija Tuuli Aution saarnipuusta veistämälle kiertopalkinnolle aletaan etsiä uutta voittajaa. Vuosittain järjestettävään kilpailuun nimetään vaihtuva tuomaristo. Vuoden 2026 kilpailun esiraatiin kuuluivat CloudyDayn keynote-puhujat Riikka Tanner, Rosa Nenonen ja Riina Kosonen, HR-johtajat Hanna Reijonen ja Pia Kankaantähti sekä tuomariston puheenjohtaja Karri Karsi.

– Kilpailu on herättänyt paljon kiinnostusta ja innostusta. Ehdolle nostetut teot näyttivät, kuinka monella tavalla inhimillistä kasvua voidaan työelämässä edistää, kilpailun organisaattori Veera Kangas Saarni Cloudista toteaa.