Commu

Kävin hankkimassa joulukalenterit tuntemattomille nuorille

11.11.2026 10:29:43 EET | Commu | Tiedote

Jaa

Kun olin pieni, adventtiaika oli aina vuoden kohokohta, jota odotin suhteettoman suurella innolla. Muistan lämmöllä, miten niinkin pieni jokapäiväinen asia kuin suklaakalenteri toi arkeen jännitystä ja iloa, joka huipentui jouluaattoon. Lapsuuden muistelu tuo mieleen myös sen, miten tärkeät pienetkin hetket, kuten joulukalenterin avaaminen yhdessä perheen kanssa, loivat jouluni joka vuosi, ja sen, kuinka kiitollinen voin olla siitä, että perheelläni oli siihen varaa ja aikaa.

Julukalenterihylly kaupassa
Wilma auttoi Commun kautta hankkimaan nuorille omat joulukalenterit

Nyt kun latasin Commun (alun perin siksi, että tarvitsin apua hyllyn kiinnittämisessä) aloin miettiä, miten voisin itsekin auttaa tänä jouluna. Sen lisäksi, että halusin olla hyödyksi toiselle, minua motivoi halu luoda tämä sama nostalginen tunne uudelleen. Loppujen lopuksi olen iloinen, jos autan edes yhtä nuorta tuntemaan samaa jouluniloa, jota itse aikoinaan koin.

Tein siis ilmoituksen Commuun. Kysyin ilmoituksessa, millainen joulukalenteri olisi nuorelle mieluisa ja onko hänellä allergioita. Enempää tietoa tai vaivaa ei tarvittu, sillä ajatus oli mutkaton ja selkeä jo ilmoituksen otsikossa: Hankitaan lapselle oma joulukalenteri ❤️🎄💚.

Yllätyin, miten nopeasti ilmoitukseeni vastattiin. Minuun otti yhteyttä kahden nuoren äiti, joka oli itse ilmoittanut toivovansa joulukalentereita lapsilleen toisessa kunnassa, mutta apua ei sieltä ollut vielä löytynyt. Hän kertoi nuorten jo puhuneen siitä, että joulukalenterit ilahduttaisivat heitä, mutta hänen rahatilanteensa oli loppuvuoden osalta tiukka. Päätin postittaa heille toivotut suklaakalenterit. Kävin nostalgisin mielin ruokakaupassa ostamassa kalenterit ja paketoin ne kotona. Illasta jäi niin hyvä mieli, että piirsin vielä pienen ”Hyvää pikkujoulua” -kortin pakettiin mukaan. Olemme äidin kanssa yhä yhteydessä Commussa, joten saan tiedon, kun paketti on perillä.

Onko hyvä teko aina itsekäs?

Viime jouluna hankin joululahjan tuntemattomalle nuorelle ja tunsin saman antamisen ilon, joka kieltämättä voimistuu joulun aikaan, kun muistelee omia lapsuuden joulujaan. Minua yllättää aina, miten toisen auttaminen ja lahjojen antaminen voi koskettaa itseä niin syvästi. En malta olla pohtimatta: onko hyvä teko aina itsekäs? Olen myöntänyt itselleni, että tavallaan on, sillä motivaatio syntyy omasta hyvästä mielestä tai vastuuntunnosta. Samalla haluan muistaa, että ihmisen luonnollista itsekkyyttä voi käyttää niin hyvään kuin pahaankin, ja joulukalenterin hankkimisen toiselle laskisin itse hyvän puolelle. Olipa motivaatio mikä tahansa, olen iloinen, että sain näin vikkelästi toteuttaa toiveeni auttaa jotakuta tänä jouluna. Toivon myös, että apua tarvitsevat uskaltaisivat pyytää sitä rohkeasti, kuten tämä kahden nuoren äiti teki, jotta voimme yhteisönä vastata tarpeisiin juuri silloin, kun niitä on.

Jouluisin terveisin,
Wilma
Uusi Commun käyttäjä

Lataa Commu tänään ja tee joulusta yhden hyvän teon verran parempi!

App Store

Google Play  

Avainsanat

commu kokemuksiacommuappjoulujoulukalenteriauttaminenvähävaraisuuslapsetnuoretlahjajoululahjaperhelapsiperhesuomi

Yhteyshenkilöt

Linkit

Yhteisöalusta Commu

Commu on vuonna 2022 perustettu yhteisöalusta kunnille, kuntien asukkaille, yritysvapaaehtoisuudelle ja kolmannen sektorin toimijoille.  Kuka tahansa suomalainen voi ladata Commu-sovelluksen. 

Commu-yhteisöalustan tavoitteena on:

  • Tukea kuntia strategiatason tavoitteiden toteuttamisessa esimerkiksi hyvinvoinnin, osallisuuden sekä turvallisuuden ja varautumisen vahvistamiseksi
  • Lisätä auttamisen ja osaamisen vaihtamista naapuriapuna ja etänä sekä tarjota helppoja kanavia vapaaehtoistyöhön
  • Edistää vihreää siirtymää ja kiertotaloutta
  • Auttaa kuntia osallistamaan asukkaita ja siten kehittämään paikallista demokratiaa ja yhteenkuuluvuudentunnetta

Commun kautta on tehty jo yli 60 000 hyvää tekoa. 

Commu on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia esimerkiksiksi YK:lta ja kestävään kaupunki- ja kuntakehitykseen liittyen.

Lisätietoa: https://commuapp.fi/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Commu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye