SDP:n Paula Werning: Orpon ja Purran hallitus ajaa yhä useampia suomalaisia köyhyyteen – tätäkö on vastuullinen talouspolitiikka?
11.11.2026 09:42:41 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää THL:n tuoreita laskelmia karuna osoituksena Orpon–Purran hallituksen politiikan seurauksista. Hallituksen tekemät sosiaaliturva- ja veromuutokset lisäävät pienituloisten määrää 102 000 ihmisellä. Heistä 22 000 on lapsia.
– Kyllä nämä luvut pysäyttävät. Suomessa on hallituksen päätösten seurauksena 102 000 pienituloista enemmän, ja samaan aikaan suurituloisten tulot kasvavat. Ei tätä voi enää selitellä. Kyse on hallituksen omista valinnoista, Werning sanoo.
THL:n mukaan pienituloisimpien tulot vähenevät keskimäärin 80 euroa kuukaudessa aikuista kohti. Suurituloisimmilla tulot puolestaan kasvavat 50 euroa.
– Kahdeksankymmentä euroa voi olla pienituloiselle viikon ruokarahat. Se voi ratkaista, onko varaa ostaa lääkkeet tai maksaa sähkölasku. Kun rahaa on jo valmiiksi vähän, jokainen euro tuntuu. Tätä ei tunnuta hallituksessa ymmärtävän.
Werning on nostanut toistuvasti esiin myös terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset ja ulosottoon päätyvien laskujen määrän.
– Ensin leikataan asumistuesta ja työttömyysturvasta. Sitten nostetaan terveydenhuollon maksuja. Ja lopuksi ministeri Rydman vielä vähättelee sitä, ettei ihmisillä muka olisi varaa hakeutua hoitoon. Kyllä minä ihmettelen, miten kaukana tavallisen ihmisen arjesta ministeri voi olla.
Erityisen huolissaan Werning on lapsiperheistä.
– 22 000 lasta lisää pienituloisiin perheisiin. Se tarkoittaa perheitä, joissa mietitään, riittävätkö rahat ruokaan, lasten vaatteisiin tai harrastuksiin. Lapset maksavat nyt hintaa hallituksen päätöksistä, vaikka eivät ole itse voineet vaikuttaa tilanteeseensa millään tavalla.
Werning muistuttaa, ettei työttömyyskään poistu sillä, että työttömiltä leikataan toimeentuloa.
– Meillä on valtava määrä ihmisiä ilman työtä. Silti hallitus on poistanut työttömyysturvan suojaosan ja vaikeuttanut pienimuotoisen työn tekemistä. Miten tämä muka auttaa ihmisiä takaisin työelämään?
– Valtion taloutta pitää hoitaa, siitä ei ole epäselvyyttä. Mutta ei sitä voi tehdä niin, että yhä useampi suomalainen joutuu miettimään, miten selviää seuraavaan palkka- tai etuuspäivään. Köyhyyden lisääminen ei ole onnistunutta talouspolitiikkaa. Orpon ja Purran hallituksen olisi jo aika katsoa, mitä sen päätökset ovat ihmisille tehneet, Werning päättää.
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Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
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