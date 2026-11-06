YA-tuotesarja laajenee uusilla kosteuttavilla ihonhoitotuotteilla
11.11.2026 14:59:48 EET | Yliopiston Apteekki | Tiedote
Yliopiston Apteekin asiantuntijoiden kehittämä YA-tuotesarja on laadukas ja edullinen vaihtoehto koko perheen ihonhoitoon. Valikoima täydentyy nyt uusilla ihonhoitotuotteilla, jotka sopivat päivittäiseen käyttöön niin kasvoille kuin vartalolle.
Uudet ihonhoitotuotteet ovat erityisen kosteuttavia ja sopivat kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. YA-sarjan ihonhoitotuotteet ovat joko hajusteettomia tai miedosti hajustettuja.
”Monipuolisesta YA-tuotesarjastamme löytyy jo lähes 200 suosittua hyvinvointituotetta. Laajennamme sarjaa nyt uusilla, kosteuttavilla ihonhoitotuotteilla, jotka sopivat osaksi päivittäistä ihonhoitorutiinia niin naisille kuin miehille. Erityisesti talvella iho voi kaivata tavallista enemmän kosteutusta. Kylmä ulkoilma ja lämmitetty sisäilma voivat kuivattaa ihoa, joten säännöllinen ihonhoito auttaa ylläpitämään ihon kosteustasapainoa”, kertoo farmaseutti, kosmetologi ja YA-tuotesarjan tuotepäällikkö Hertta Hurme.
Uutuudet:
YA Puhdistusvoide hajusteeton 150 ml
Kaikille ihotyypeille sopiva hellävarainen puhdistusvoide, joka puhdistaa kasvojen ihon kuivattamatta ja auttaa säilyttämään ihon luonnollisen tasapainon. Silkinpehmeä koostumus sisältää ihoa pehmentävää skvalaania ja jojobaöljyä sekä kosteutta sitovaa glyseriiniä. Voide hierotaan kuivalle iholle ja huuhdellaan vedellä tai pyyhitään pois vanulapulla. Puhdistuksen jälkeen iho jää pehmeäksi, joustavaksi ja hyvin hoidetun tuntuiseksi. Sopii myös silmämeikin puhdistukseen. Hajusteeton ja vegaaninen koostumus sopii päivittäiseen käyttöön myös herkälle iholle.
YA Kasvovesisuihke hajusteeton 100 ml
Kaikille ihotyypeille sopiva hajusteeton kasvovesisuihke kosteuttaa ja virkistää ihoa välittömästi. Tuote sisältää niasiiniamidia, joka vahvistaa ja rauhoittaa ihoa ja tasoittaa ihon sävyä. Kasvovesisuihkeen sisältämä sokeriyhdistelmä sitoo kosteutta ja auttaa ylläpitämään ihon pehmeyttä ja kimmoisuutta. Hajusteeton ja vegaaninen koostumus sopii päivittäiseen ihon virkistykseen myös herkälle iholle. Kosteuttavaa kasvovesisuihketta suihkutetaan puhdistuksen jälkeen ja aina kun iho kaipaa kosteutta.
YA Ravitseva vartalovoide hajusteeton 200 ml
YA Ravitseva vartalovoide sopii kuivan ihon päivittäiseen hoitoon. Keramidit ja kolesteroli auttavat vahvistamaan ihon suojakerrosta, ja glyseriini sekä hyaluronihappo sitovat tehokkaasti kosteutta ja ylläpitävät ihon kosteustasapainoa. Hajusteeton ja vegaaninen voide sopii hyvin myös herkälle iholle ja koko perheen käyttöön.
YA Suihkugeeli hajustettu 200 ml
Raikkaan tuoksuinen suihkugeeli, joka puhdistaa ihon hellävaraisesti ja auttaa ylläpitämään ihon luonnollista kosteustasapainoa. Tuotteessa on kosteutta sitovaa glyseriiniä ja betaiinia, jotka auttavat jättämään ihon pehmeän tuntuiseksi. Raikas, mutta mieto tuoksu viimeistelee miellyttävän käyttökokemuksen. Vegaaninen koostumus sopii päivittäiseen käyttöön.
YA Hoitava käsivoide hajusteeton 100 ml
YA-tuotesarjasta jo aiemmin tuttu ja erittäin suosittu käsivoide on saatavilla nyt myös hajusteettomana. YA Hoitava käsivoide imeytyy nopeasti ja jättää kädet silkinsileiksi ja pehmeiksi. Voide sisältää ihoa ravitsevaa manteliöljyä ja hoitavaa sheavoita sekä suojaavaa E-vitamiinia ja ihoa rauhoittavaa allantoiinia.
YA Huulivoide sävytetty 12 ml
Hoitava huulivoide kosteuttaa ja pehmentää kuivia huulia ja antaa niille kauniin, hennon vadelmanpunaisen sävyn. Auringonkukansiemenöljyä ja sheavoita sisältävä hoitava koostumus tekee huulista miellyttävän pehmeät. Huulivoiteessa on mieto vaniljainen tuoksu.
Uutuudet ovat saatavilla ympäri maan kaikista Yliopiston Apteekeista, Yliopiston Apteekin kumppaniapteekeista ja verkkoapteekista ya.fi.
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Yhteyshenkilöt
Yliopiston Apteekin mediapuhelinArkisin klo 9-16Puh:09 5420 4750
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Tietoja julkaisijasta
Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Palvelemme asiakkaita apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi kaikkialla Suomessa. Tarjoamme myös terveydenhuollon toimijoille laajan valikoiman palveluita aina lääkkeiden valmistuksesta annosjakeluun. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Asioidessasi Yliopiston Apteekissa olet mukana huolehtimassa huomisen yhteiskunnasta kanssamme.
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