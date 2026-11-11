Viki ja Köpi dokumenttiohjelma seuraa kaksikon 10-vuotisjuhlavuotta ja valmistautumista elämänsä suurimpaan esiintymiseen
12.11.2026 08:15:13 EET | Yleisradio Oy | Tiedote
Vikin ja Köpin 10-vuotista uraa juhlitaan suurella areenakeikalla marraskuussa. Joulukuussa Ylellä julkaistavassa neliosaisessa dokumentissa seurataan ystävysten valmistautumista elämänsä tärkeimpään esiintymiseen – ympärillä olevan arjen elämän pysähtymättä.
Ville “Viki” Eerikkilä ja Juuso “Köpi” Kallio löysivät toisensa jo vuonna 2016. YleX:n suositun aamuohjelman (2017–2022) jälkeen syntynyt viihde- ja keskusteluohjelma Viki ja Köpi Show voitti tänä vuonna kaksi Venla-palkintoa. Marraskuussa kaksikon 10-vuotista yhteistä matkaa juhlitaan loppuunmyydyssä Helsingin areenassa (Veikkaus Arena) 10 000 fanin kanssa.
Viki ja Köpi tunnetaan ennen kaikkea radiosta, televisiosta ja somesta, mutta keitä Ville ja Juuso oikeasti ovat? Ylen uudessa neliosaisessa seurantadokumentissa ystävykset valmistautuvat roolit riisuttuina toteuttamaan yhden elämänsä suurimmista haaveista eli esiintymisen isolla areenalla. Viki & Köpi 10V show’n liput viedään käsistä, vaikka esityksen sisällöstä ei ole vielä tietoakaan. Paineet kasvavat, kalenterit täyttyvät ja kun kaiken huomion pitäisi olla yhdessä asiassa, niin elämä heittää väliin yllätyksiä.
Viki ja Köpi dokumenttiohjelma vie huumorin siivittämänä mediamaailman sydämeen ja paljastaa uusia puolia Vikistä ja Köpistä, heidän suhteestaan ja siitä, mikä on kantanut heitä läpi koko 10-vuotisen taipaleen. Dokumentista selviää, miten kaksikko on luovinut tiensä tähän pisteeseen, ja mitä reissu on antanut ja vaatinut. Vaikka ulkopuolelta kaikki näyttää olevan hallussa, juhlavuosi on tuonut mukanaan myös paljon epävarmuutta, uupumusta ja hukassa olemista – josta kaikesta kuitenkin selvitään yhdessä, ystävyyden ja huumorin voimin.
“Tää juhlavuosi on ollut niin hektinen ja ikimuistoinen niin hyvässä kuin pahassakin, että tuskin itsekään muistaa, mitä kaikkea on ehtinyt tapahtua. Loistavaa, että tämä on taltioitu niin näkee itsekin, miten kaikki on mennyt”, Viki ja Köpi toteavat. “Ollaan vuosien aikana annettu ohjelmissamme elämästämme jo tosi paljon. Dokkarin myötä katsojat pääsevät näkemään vähän syvemmälle kohotettujen Viki ja Köpi -työnimiemme taakse. Ja jos ei muuta niin ainakin Köpin viiksien evoluutio näkyy. Ja jo se on ihan mielenkiintoista!”
Helsingin areenassa marraskuun 20. päivänä järjestettävä VIKI & KÖPI 10V SHOW kokoaa yhteen kaksikon yhteisen historian keskeiset hetket, vieraat ja yleisön. Ilta rakentuu Vikin ja Köpin ominaiselle vahvalle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle.
Viki ja Köpi dokumenttiohjelman kaikki neljä jaksoa ovat katsottavissa Yle Areenasta 12.12. Jaksot nähdään myös Yle TV2:ssa 12.12. klo 21.05 alkaen.
Helsingin areenan Viki & Köpi 10V show on myös katsottavissa Yle Areenasta 12.12. ja nähdään Yle TV2:ssa heti dokumentin jälkeen 12.12. klo 22.30.
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Yhteyshenkilöt
Juhani Lassilamediaviestinnän asiantuntijaPuh:040 541 2365ext-juhani.lassila@yle.fi
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