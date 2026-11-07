EVA: Enemmistö haluaa jatkaa menoleikkauksia – veronkiristyksille ei vastaavaa tukea

Menoleikkausten kannatus on kasvanut vuodentakaisesta kyselystä kymmenen prosenttiyksikköä. Veronkiristysten kannatus on puolestaan kasvanut seitsemän prosenttiyksikköä, mutta kiristyksiä vastustaa edelleen suurempi osa suomalaisista (45 %) kuin kannattaa.

Sopeutuksen jatkamista kannattaa enemmistö kaikkien kuuden suurimman puolueen äänestäjistä. Kokoomuksen (93 %), perussuomalaisten (88 %) ja keskustan (81 %) kannattajien lisäksi enemmistö vihreiden (66 %), SDP:n (60 %) ja vasemmistoliiton (56 %) äänestäjistä haluaa jatkaa tasapainottamista.

”Hallituksen leikkauksista käydystä kovasta keskustelusta huolimatta suomalaiset eivät halua lopettaa sopeuttamista. Enemmistö hyväksyy menoleikkaukset, mutta veronkiristyksille vastaavaa tukea ei löydy”, sanoo analyysin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Sopeutusta halutaan, mutta päättäjiin ei luoteta

Lähes kaksi kolmesta suomalaisesta (63 %) arvioi, ettei mikään hallitus kykene toteuttamaan seuraavalle vaalikaudelle arvioitua 8–11 miljardin euron sopeutusta. Lisäksi 65 prosenttia epäilee, etteivät päättäjät saa valtionvelkaa kuriin ilman ulkopuolista pakkoa.

”Suomalaiset haluavat velkaantumisen kuriin, mutta eivät usko poliitikkojen kykenevän siihen. Tämä saattaa osaltaan selittää veronkiristysten vieroksuntaa. Kasvavien kustannusten ja korkopaineiden oloissa kotitaloudet haluavat varmistaa, että omat rahat riittävät menoihin”, Metelinen toteaa.

Sopeutusvalmiudella on silti rajansa. Vain 37 prosenttia hyväksyisi valtionvelan nopean kuriin saamisen riippumatta siitä aiheutuvista hyvinvoinnin ja etuuksien leikkauksista. Suomalaisista hyvinvointivaltiota pitää edelleen hintansa arvoisena lähes kaksi kolmesta (64 %).

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 020 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 8.–22.9.2026. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).

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