Kokoomuksen Jukkola: Kriittisille yrityksille paremmat keinot suojautua droonivakoilulta
11.11.2026 11:10:18 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkola vaatii lainsäädännön kehittämistä, jotta Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeät yritykset voisivat nykyistä tehokkaammin suojautua drooneilla tapahtuvalta tiedustelulta ja muulta luvattomalta toiminnalta. Jukkolan mukaan yritysten ja viranomaisten yhteistyötä on kehitettävä vastaamaan muuttunutta turvallisuustilannetta.
Jukkola esittää, että tarkoin määritellyille kriittisille yrityksille voitaisiin antaa luvanvaraiset ja rajatut oikeudet droonien havaitsemiseen, tunnistamiseen ja paikantamiseen. Myös mahdollisuutta puuttua vakavaan uhkaan tulisi arvioida osana viranomaisten kanssa ennalta sovittua toimintamallia.
– Jos yrityksellä on osaamista ja teknologiaa havaita uhka ajoissa, meidän kannattaa hyödyntää sitä. Viranomaiset eivät voi olla jatkuvasti jokaisen tehtaan ja tuotantolaitoksen vieressä. Kyse ei ole poliisin tehtävien siirtämisestä yrityksille, vaan siitä, että pystymme yhdessä estämään vakoilua ja suojaamaan Suomen kannalta tärkeää teollisuutta, Jukkola painottaa.
Aloitteen taustalla on myös Kokkolan suurteollisuusalueelta noussut huoli ja tarve kehittää yritysten omia mahdollisuuksia suojautua luvattomalta droonitoiminnalta.
Tavoitteena olisi ennalta sovittu toimintamalli, jossa yksityinen toimija voisi tuottaa kohteessa jatkuvaa havaintokykyä, välittää tilannekuvaa viranomaisille ja toteuttaa laissa erikseen sallittuja toimenpiteitä koulutetulla henkilöstöllä. Yhteistyössä sovittaisiin muun muassa hälyttämisestä, tiedonvaihdosta, päätöksenteosta ja johtovastuusta.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen Jukkolan kirjalliseen kysymykseen antaman vastauksen mukaan poliisi saa kuukausittain kymmeniä ilmoituksia droonien lennättämisestä kriittisen infrastruktuurin läheisyydessä tai ilmailulta kielletyillä ja rajoitetuilla alueilla.
Suojelupoliisi pitää myös Venäjän harjoittaman kriittisten kohteiden kartoituksen ja sabotaasin uhkaa todellisena. Ministerin vastauksessa nostetaan erityisesti esiin puolustusalan yritykset mahdollisina sabotaasin kohteina.
– Suomessa on teollisuuslaitoksia ja yrityksiä, joiden toiminta on elintärkeää koko yhteiskunnalle. Niiden ei pidä joutua seuraamaan sivusta, jos tuntematon drooni lentää tehdasalueen yllä ja mahdollisesti kerää tietoa niiden toiminnasta. Meidän on varmistettava, että yrityksillä on riittävät keinot suojata omaa toimintaansa, Jukkola sanoo.
Nykyisin droonien kulkuun puuttuminen kuuluu lähtökohtaisesti viranomaisille. Ministerin vastauksessa todetaan, että yksityisten toimijoiden uusien toimivaltuuksien säätäminen edellyttää tarkkaa oikeudellista arviointia ja tarvittavia lainsäädäntömuutoksia. Pelkkä yrityksen ja viranomaisen välinen yhteistyösopimus ei riitä antamaan yritykselle sellaista toimivaltaa, jota laissa ei ole säädetty.
– Suomalainen teknologia, teollisuusosaaminen ja huoltovarmuus ovat liian arvokkaita jätettäväksi puutteellisen suojan varaan. Yritysten turvallisuus on osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Turvallisuusympäristö on muuttunut, ja lainsäädännön on pysyttävä mukana, Jukkola päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne JukkolaKansanedustaja
Vaasan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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