Suomalaiset hurahtivat kuituun – Someilmiö näkyy myös kaupassa
11.11.2026 13:33:33 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Kuitujen merkityksestä suolistolle on puhuttu jo pitkään, mutta nyt fibermaxxing-trendi on tuonut ilmiön suursuosioon. Fibermaxxing on sosiaalisessa mediassa leviävä hyvinvointitrendi, jossa tavoitellaan mahdollisimman suurta määrää ravintokuitua arjen ruokavaliossa. Trendi näkyy kauppojen hyllyillä muun muassa kasvipohjaisten tuotteiden kasvaneena kysyntänä.
Fibermaxxing-kuitutrendi on kasvattanut suosiotaan kuluneen syksyn aikana somessa. Trendissä tavoitteena on lisätä ravintokuidun määrää ja siten maksimoida kuidun terveysvaikutukset muun muassa suolistolle. Trendissä ruokavalioon lisätään tietoisesti muun muassa täysjyväviljoja, papuja, linssejä, siemeniä, pähkinöitä, marjoja ja kasviksia.
Virallisten ravintosuositusten mukaan suomalaisen miehen tulisi saada kuitua 35 grammaa päivässä ja naisten puolestaan 25 grammaa. Perinteisesti riittävä kuidun saaminen on ollut haastavaa monelle suomalaiselle, joten kuitutrendi on tervetullut asiantuntijoiden keskuudessa.
– Somesuosiossa oleva fibermaxxing tuo erinomaisella tavalla esiin ravintokuidun merkityksen terveydelle, sillä suurin osa meistä saa sitä edelleen suosituksiin nähden liian vähän, Lidlin laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Sara Leinonen sanoo.
Kuitubuumi näkyy ostoskoreissa
Suomalaisten innostus kuitupitoiseen ruokavalioon on näkynyt Lidlissä myös kaupan hyllyillä. Esimerkiksi alkusyksyn aikana kuitupitoisten tuoteryhmien kappalemyynti on kasvanut selvästi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna:
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Kaurahiutaleet, pikapuurot ja leseet: Myynti on kasvanut vahvasti, ja perinteisten aamiaistuotteiden rinnalle etsitään yhä monipuolisempia kuitulisiä. Kasvua on lähes 19 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.
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Pähkinät ja siemenet: Kysyntä on noussut merkittävästi helppojen ja kuitupitoisten välipalojen sekä ruoanlaiton lisukkeiden yleistyessä. Kasvua myynneissä on 16 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.
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Pavut ja linssit: Erityisesti säilykepalkokasvien menekki on kiihtynyt huomattavasti, minkä lisäksi myös pakasteiden, hummuksen ja soijarouheen kaltaisten kasviproteiinien suosio kasvaa tasaisen varmasti. Näissä kasvua on noin 13 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.
Ylipäätään kasviproteiinien, kuten papujen ja linssien, kokonaiskulutus on noussut Lidlissä kuluneen vuoden aikana yli kymmenyksellä.
Täysjyvä ja kasvipohjaiset tuotteet keskiössä
Vaikka sosiaalisen median trendit luovat nopeita kysyntäpiikkejä, taustalla vaikuttaa myös Lidlin pitkäjänteinen strategia tuoda terveellisemmät ja kestävämmät vaihtoehdot helposti saataville. Lidlin isona tavoitteena on nostaa täysjyvätuotteiden ja kasvipohjaisten proteiinien osuutta kokonaismyynnissä.
– On ilahduttavaa nähdä, miten suomalaiset tarttuvat kuitupitoisiin raaka-aineisiin uudella innolla. Vaikka myynnin nousua voi vauhdittaa osaltaan fibermaxxing-ilmiö, olemme tehneet myös itse määrätietoisesti työtä sen eteen: olemme laajentaneet ja kehittäneet kasviproteiinien ja täysjyvätuotteiden valikoimaamme, Leinonen kertoo.
– Haluamme tehdä kuiturikkaasta arjesta mahdollisimman vaivatonta ja edullista jokaiselle asiakkaallemme. Tavoitteenamme on kasvattaa kasvipohjaisten proteiinien osuutta kaikesta myydystä proteiinista ja nostaa myös täysjyvän osuutta entisestään myynneistämme, ja nykyinen kehitys osoittaa suunnan olevan oikea, Leinonen summaa.
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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