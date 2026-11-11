Kokoomuksen Laiho ehdottaa toimenpidealoitteessaan puhelin- ja suoramarkkinoinnin rajoittamista yli 75-vuotiaille
11.11.2026 11:43:01 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho esittää yli 75-vuotiaisiin kohdistuvan puhelinmarkkinoinnin kieltämistä ilman henkilön erikseen antamaa suostumusta sekä kotiovella tapahtuvan suoramyynnin kieltämistä. Laiho jätti tänään eduskunnassa toimenpidealoitteen ikäihmisten kuluttajansuojan vahvistamiseksi. Hänen mukaansa ikäihmisiä on suojeltava painostavalta myynniltä ja tarpeettomilta, pahimmillaan tuhansien eurojen ostoksilta.
Ikääntyneisiin kohdistuva suora- ja puhelinmarkkinointi on herättänyt kasvavaa huolta. Iäkkäille ihmisille on myyty heidän tarpeisiinsa nähden tarpeettomia tai kohtuuttoman kalliita palveluita ja tuotteita niin puhelinmyynnissä kuin muissakin suoramarkkinoinnin muodoissa.
Laiho jätti tänään toimenpidealoitteen puhelin- ja suoramyynnin markkinoinnin rajoittamista yli 75-vuotiaille. Erityisesti tilanteissa, joissa tarjous esitetään äkillisesti tai ikäihmisellä voi olla toimintakyky- tai muistiongelmia, voi olla vaikeaa arvioida tarjouksen sisältöä, kokonaiskustannuksia tai sopimuksen sitovuutta.
”Väärin perustein tai puutteellisin tiedoin tehdyt hankinnat voivat heikentää merkittävästi ikäihmisen taloudellista turvallisuutta. Yhteiskunnan tehtävä on suojella erityisesti niitä ihmisiä, joiden mahdollisuudet tunnistaa harhaanjohtavaa myyntiä tai puolustaa oikeuksiaan ovat heikentyneet. Ikääntyneiden turvallisuuden ei pidä riippua myöskään siitä, löytyykö lähipiiristä henkilö, joka osaa purkaa epäasiallisesti tehdyn sopimuksen. Minulla on läheisenä tällaisesta myös omakohtaista kokemusta”, Laiho kuvailee.
Kuluttajansuojalaissa kielletään aggressiivinen menettely markkinoinnissa ja asiakassuhteissa. Laiho muistuttaa, että mm. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) Ikäihmisen kuluttajaongelmia -tutkimusraportissa (2/2026) todetaan, että ongelmia ilmenee erityisesti puhelinmyynnissä, jossa ikäihminen saattaa päätyä tilaamaan täysin turhia tuotteita kerta toisensa jälkeen.
”Raportti on surullista luettavaa. Merkittävä osa kuluttajista kokee puhelinmyynnin painostavaksi, ja markkinointia kuvataan aggressiiviseksi, ahdistavaksi tai pakottavaksi”, toteaa Laiho.
Laihon mukaan erityisen huolestuttavaa on, että myyjät noudattavat myös heikosti lainsäädäntöä, sillä vain noin puolet puhelinmyynnistä tilanneista oli saanut kirjallisen tarjouksen lain edellyttämällä tavalla puhelun jälkeen.
”Vaikka puhelinmyynnin sääntelyä on viime vuosina tiukennettu, käytännön kokemukset osoittavat, etteivät nykyiset keinot riitä suojaamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia kuluttajia”, Laiho painottaa.
”Ikäihmisten kuluttajansuojaa lainsäädännössä on ehdottomasti vahvistettava. Ikäihmisen tulee voida hoitaa omia asioitaan rauhassa ilman pelkoa siitä, että joutuu yllättäen myyntipuhelun kohteeksi tai painostetuksi esimerkiksi kauppakeskuksissa tekemään tarpeettomia ostopäätöksiä”, Laiho vaatii.
”Yksi keino olisi tarkentaa lainsäädäntöä niin, että 75 vuotta täyttäneille henkilöille ei saisi kohdentaa lainkaan puhelinmarkkinointia. Henkilö itse voisi sitä halutessaan erikseen antaa luvan. Ikäihmisten osalta myös suoramyynti kotiovella tulisi lailla kieltää”, Laiho päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia LaihoKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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