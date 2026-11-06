ProAgria Pohjois-Suomen uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Sanna Aikio
11.11.2026 12:08:36 EET | ProAgria | Uutinen
Aikio aloittaa tehtävässään 14.12.2026. Nykyinen toimitusjohtaja Vesa Nuolioja on siirtynyt ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtajaksi lokakuussa.
Sanna siirtyy tehtävään johdon konsultointipalveluja eri toimialojen yrityksille tarjoavan Mercuri Urvalin palveluksesta, jossa hän on toiminut yli kymmenen vuoden ajan johdon suorahakujen, arviointien ja johtamisen kehittämisen parissa sekä viimeksi konsulttitiimin esihenkilönä ja Suomen johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on työskennellyt OpusCapitalla monipuolisissa liiketoiminnan, myynnin, asiakkuuksien ja asiakaspalvelun johtotehtävissä sekä vastannut strategisista kehityshankkeista ja muutosten toteuttamisesta.
Aikio tuo toimitusjohtajan tehtävään vahvan yhdistelmän ihmisten johtamista, kaupallista ajattelua, asiakasymmärrystä ja käytännön muutosjohtamista.
– ProAgrialla on hyviä vahvuuksia: pitkät juuret, moninaista toimintaa sekä laaja-alaista asiantuntijuutta. Odotan pääseväni tekemään töitä yhdessä osaavan henkilöstön, hallituksen ja kumppaneiden kanssa vahvistaaksemme maailman puhtainta ja elinvoimaisinta maaseutua, Sanna kertoo.
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Yhteyshenkilöt
Esa HeikkiläProAgria Pohjois-Suomen hallituksen puheenjohtajaPuh:0400 934 749
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ProAgria Pohjois-Suomi
ProAgria Pohjois-Suomi on Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maatilojen ja maaseutuyritysten kumppani – tuotannon, talouden ja johtamisen asiantuntija. Eri puolilla Pohjois-Suomea työskentelee noin 80 osaajan verkosto.
Tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille on tärkeää mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
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