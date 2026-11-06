ProAgria Pohjois-Suomen uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Sanna Aikio

Sanna siirtyy tehtävään johdon konsultointipalveluja eri toimialojen yrityksille tarjoavan Mercuri Urvalin palveluksesta, jossa hän on toiminut yli kymmenen vuoden ajan johdon suorahakujen, arviointien ja johtamisen kehittämisen parissa sekä viimeksi konsulttitiimin esihenkilönä ja Suomen johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on työskennellyt OpusCapitalla monipuolisissa liiketoiminnan, myynnin, asiakkuuksien ja asiakaspalvelun johtotehtävissä sekä vastannut strategisista kehityshankkeista ja muutosten toteuttamisesta.

Aikio tuo toimitusjohtajan tehtävään vahvan yhdistelmän ihmisten johtamista, kaupallista ajattelua, asiakasymmärrystä ja käytännön muutosjohtamista.

– ProAgrialla on hyviä vahvuuksia: pitkät juuret, moninaista toimintaa sekä laaja-alaista asiantuntijuutta. Odotan pääseväni tekemään töitä yhdessä osaavan henkilöstön, hallituksen ja kumppaneiden kanssa vahvistaaksemme maailman puhtainta ja elinvoimaisinta maaseutua, Sanna kertoo.