Ammatillisen koulutuksen vetovoima rakentuu tulevaisuuden mahdollisuuksista ja laadusta

Euroopan unionin rahoittamassa hankkeessa koottiin laajasti aiempaa eurooppalaista tutkimustietoa ja toteutettiin ammatillisen koulutuksen asiantuntijoille suunnattu kysely, johon vastasi 160 henkilöä 18 Euroopan maasta. Hankkeessa selvitettiin myös nuorten, vanhempien ja muiden sidosryhmien käsityksiä ammatillisesta koulutuksesta sekä kielteisten mielikuvien taustalla vaikuttavia juurisyitä.

– Vetovoimaisella, laadukkaalla ammatillisella koulutuksella koko Euroopassa varmistamme, että yritykset saavat tarvitsemiaan osaajia, ihmiset työllistyvät ja kehittävät osaamistaan ja alueet uudistuvat ja kasvavat. Siksi ammatillisen koulutuksen vetovoiman vahvistaminen on tärkeää koko yhteiskunnalle, sanoo VET2Sustain-hankkeen projektipäällikkö Sirje Hassinen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniasta.

Vanhentuneet mielikuvat heikentävät ammatillisen koulutuksen vetovoimaa

Hankkeessa pyrittiin ymmärtämään kohderyhmien käsitysten taustalla vaikuttavia syitä. Juurisyiden analyysissa nousi esiin esimerkiksi käsitys ammatillisesta koulutuksesta akateemista koulutusta vähemmän arvokkaana vaihtoehtona. Lisäksi ammatillisen koulutuksen pelättiin rajoittavan tulevia opiskelu- ja uramahdollisuuksia tai johtavan heikommin palkattuihin ammatteihin.

– Osa syvään juurtuneista käsityksistä perustuu vanhentuneeseen tietoon. Esimerkiksi Suomessa ammatillinen tutkinto antaa kelpoisuuden hakea korkeakouluopintoihin. Meillä elää edelleen mielikuvia, joiden mukaan ammatillisen koulutuksen valitseminen kaventaisi tulevaisuuden vaihtoehtoja, sanoo hankkeessa selvityksistä ja palvelumuotoilusta vastanneen Vaasan ammattikorkeakoulun Smart Design -tutkimusalueen asiantuntija Anne-Mari Tornberg.

Puhtauspalvelualalla yrittäjänä työskentelevä Elina Lohi korosti tilaisuuden paneelikeskustelussa, että ammatillisen koulutuksen vetovoima perustuu nimenomaan mielikuviin. Laadukas koulutus ja onnistumiset rakentavat luottamusta omaan osaamiseen ja vahvistavat koulutuksen vetovoimaa.

– Ammattiosaajat tekevät työtä, jota ilman meidän kaikkien arki ei toimisi. Omasta ammatista ja osaamisesta pitää voida olla ylpeä, vuoden 2026 Taitajien Taitajaksi valittu Lohi sanoi.

Media-analyytikko Tuomo Myllykangas mediaseurannan palvelua tarjoavasta Retrieveristä kertoi, että Retrieverin analyysin perusteella ammatillisen koulutuksen myönteinen julkisuus rakentuu käytännön osaamisesta, työllistymisestä, ammattiylpeydestä ja yritysyhteistyöstä – eli samoista tekijöistä, jotka hanke nostaa vetovoiman ytimeen.

– Ammatillinen koulutus on medialle kiinnostavinta silloin, kun se näyttäytyy konkreettisena reittinä osaamiseen, työhön ja nuoren omaan tulevaisuuteen. Haasteena tietysti on, että julkisuudessa ammatillinen koulutus yhdistyy suhteellisen usein rahoitukseen, leikkauksiin ja huoleen koulutuksen laadusta. Vetovoiman vahvistaminen edellyttääkin sekä laadukasta opiskelukokemusta että sen tekemistä näkyväksi aitojen opiskelija-, alumni- ja työelämätarinoiden kautta.

Kuusi tekijää vahvistaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaa

Tutkimuksessa havaittiin kuusi ammatillisen koulutuksen vetovoimaa vahvistavaa tekijää. Näistä vetovoimatekijöistä kolme liittyy asioihin, joita oppilaitokset voivat kehittää omassa toiminnassaan: osaaviin opettajiin ja ajantasaiseen koulutukseen, tekemällä oppimiseen sekä mahdollisuuksiin jatkaa opintoja korkeakoulussa.

Kolme muuta tekijää liittyvät koulutuksen yhteyksiin työelämään, yhteiskuntaan sekä hallintoon ja päätöksentekoon. Työelämäyhteistyöllä varmistetaan, että opetus ja osaaminen vastaavat työelämän tarpeisiin. Yhteiskunnallinen arvostus vaikuttaa koulutuksen houkuttelevuuteen, kun taas koulutuspoliittiset ratkaisut ja riittävät resurssit luovat edellytyksiä laadukkaalle opetukselle ja ajantasaisille oppimisympäristöille.

– Vetovoimaa ei voida rakentaa irrallaan koulutuksen arjesta. Kyse on siitä, millaista koulutus ja opiskelun arki on, millaisia mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja työelämään se opiskelijalle avaa ja miten hyvin nämä mahdollisuudet tunnetaan. Kaikki nämä vaikuttavat siihen, millaisena vaihtoehtona ammatillinen koulutus nähdään, sanoo Tornberg.

Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa vahvistetaan koko Euroopassa

Ammatillisen koulutuksen vetovoima ja työelämää palveleva, laadukas ammatillinen koulutus ovat olleet jo vuosia keskeisiä Euroopan unionin koulutuspoliittisia painopisteitä. Juuri julkaistu tuore ammatillisen koulutuksen strategia painottaa ammatillisen koulutuksen roolia Euroopan kilpailukyvyssä ja mukautumisessa muutoksiin.

Sari Turunen-Zwinger, Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalveluiden yksikön päällikkö, korostaa monipuolisen eurooppalaisen yhteistyön merkitystä Euroopan unionin tavoitteiden toteuttamisessa.

– VET2Sustain-hankkeen kaltaisissa kumppanuuksissa voidaan kehittää koulutusta yhdessä, jakaa toimivia käytäntöjä ja oppia muiden maiden kokemuksista. Samalla opimme tunnistamaan oman koulutuksemme vahvuuksia ja kehittämistarpeita, Turunen-Zwinger sanoo.

Kansainvälinen yhteistyö avaa mahdollisuuksia myös opiskelijoille ja henkilöstölle – kansainvälinen osaaminen on tärkeä valtti työelämässä. Esimerkiksi Erasmus+-ohjelman tarjoamat mahdollisuudet opiskella tai oppia työpaikalla ulkomailla vahvistavat ammatillisen koulutuksen vetovoimaa.

VET2Sustain-hanke

VET2Sustain on Euroopan unionin rahoittama kansainvälinen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää kestävää, osallistavaa ja digitaalista ammatillista koulutusta sekä vahvistaa sen vetovoimaa. Hankkeessa on yhdistetty tutkimusta ja käytännön kehittämistyötä usean Euroopan maan yhteistyönä. Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Opetushallitus on yksi hankkeen tukipartnereista.