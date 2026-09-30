Ammatillisen koulutuksen vetovoima rakentuu tulevaisuuden mahdollisuuksista ja laadusta
11.11.2026 13:11:23 EET | Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia | Tiedote
Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa vahvistavat laadukas koulutus, vahvat työelämäyhteydet ja monipuoliset mahdollisuudet jatkaa opintoja korkeakoulussa. Vetovoimaa heikentävät kuitenkin edelleen sitkeät, osin vanhentuneet käsitykset. Eurooppalaisessa VET2Sustain-hankkeessa selvitettiin, mistä ammatillisen koulutuksen vetovoima rakentuu ja miten sitä voidaan vahvistaa. Tuloksia esiteltiin Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuus -tilaisuudessa Helsingissä 5.11.2026.
Euroopan unionin rahoittamassa hankkeessa koottiin laajasti aiempaa eurooppalaista tutkimustietoa ja toteutettiin ammatillisen koulutuksen asiantuntijoille suunnattu kysely, johon vastasi 160 henkilöä 18 Euroopan maasta. Hankkeessa selvitettiin myös nuorten, vanhempien ja muiden sidosryhmien käsityksiä ammatillisesta koulutuksesta sekä kielteisten mielikuvien taustalla vaikuttavia juurisyitä.
– Vetovoimaisella, laadukkaalla ammatillisella koulutuksella koko Euroopassa varmistamme, että yritykset saavat tarvitsemiaan osaajia, ihmiset työllistyvät ja kehittävät osaamistaan ja alueet uudistuvat ja kasvavat. Siksi ammatillisen koulutuksen vetovoiman vahvistaminen on tärkeää koko yhteiskunnalle, sanoo VET2Sustain-hankkeen projektipäällikkö Sirje Hassinen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniasta.
Vanhentuneet mielikuvat heikentävät ammatillisen koulutuksen vetovoimaa
Hankkeessa pyrittiin ymmärtämään kohderyhmien käsitysten taustalla vaikuttavia syitä. Juurisyiden analyysissa nousi esiin esimerkiksi käsitys ammatillisesta koulutuksesta akateemista koulutusta vähemmän arvokkaana vaihtoehtona. Lisäksi ammatillisen koulutuksen pelättiin rajoittavan tulevia opiskelu- ja uramahdollisuuksia tai johtavan heikommin palkattuihin ammatteihin.
– Osa syvään juurtuneista käsityksistä perustuu vanhentuneeseen tietoon. Esimerkiksi Suomessa ammatillinen tutkinto antaa kelpoisuuden hakea korkeakouluopintoihin. Meillä elää edelleen mielikuvia, joiden mukaan ammatillisen koulutuksen valitseminen kaventaisi tulevaisuuden vaihtoehtoja, sanoo hankkeessa selvityksistä ja palvelumuotoilusta vastanneen Vaasan ammattikorkeakoulun Smart Design -tutkimusalueen asiantuntija Anne-Mari Tornberg.
Puhtauspalvelualalla yrittäjänä työskentelevä Elina Lohi korosti tilaisuuden paneelikeskustelussa, että ammatillisen koulutuksen vetovoima perustuu nimenomaan mielikuviin. Laadukas koulutus ja onnistumiset rakentavat luottamusta omaan osaamiseen ja vahvistavat koulutuksen vetovoimaa.
– Ammattiosaajat tekevät työtä, jota ilman meidän kaikkien arki ei toimisi. Omasta ammatista ja osaamisesta pitää voida olla ylpeä, vuoden 2026 Taitajien Taitajaksi valittu Lohi sanoi.
Media-analyytikko Tuomo Myllykangas mediaseurannan palvelua tarjoavasta Retrieveristä kertoi, että Retrieverin analyysin perusteella ammatillisen koulutuksen myönteinen julkisuus rakentuu käytännön osaamisesta, työllistymisestä, ammattiylpeydestä ja yritysyhteistyöstä – eli samoista tekijöistä, jotka hanke nostaa vetovoiman ytimeen.
– Ammatillinen koulutus on medialle kiinnostavinta silloin, kun se näyttäytyy konkreettisena reittinä osaamiseen, työhön ja nuoren omaan tulevaisuuteen. Haasteena tietysti on, että julkisuudessa ammatillinen koulutus yhdistyy suhteellisen usein rahoitukseen, leikkauksiin ja huoleen koulutuksen laadusta. Vetovoiman vahvistaminen edellyttääkin sekä laadukasta opiskelukokemusta että sen tekemistä näkyväksi aitojen opiskelija-, alumni- ja työelämätarinoiden kautta.
Kuusi tekijää vahvistaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaa
Tutkimuksessa havaittiin kuusi ammatillisen koulutuksen vetovoimaa vahvistavaa tekijää. Näistä vetovoimatekijöistä kolme liittyy asioihin, joita oppilaitokset voivat kehittää omassa toiminnassaan: osaaviin opettajiin ja ajantasaiseen koulutukseen, tekemällä oppimiseen sekä mahdollisuuksiin jatkaa opintoja korkeakoulussa.
Kolme muuta tekijää liittyvät koulutuksen yhteyksiin työelämään, yhteiskuntaan sekä hallintoon ja päätöksentekoon. Työelämäyhteistyöllä varmistetaan, että opetus ja osaaminen vastaavat työelämän tarpeisiin. Yhteiskunnallinen arvostus vaikuttaa koulutuksen houkuttelevuuteen, kun taas koulutuspoliittiset ratkaisut ja riittävät resurssit luovat edellytyksiä laadukkaalle opetukselle ja ajantasaisille oppimisympäristöille.
– Vetovoimaa ei voida rakentaa irrallaan koulutuksen arjesta. Kyse on siitä, millaista koulutus ja opiskelun arki on, millaisia mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja työelämään se opiskelijalle avaa ja miten hyvin nämä mahdollisuudet tunnetaan. Kaikki nämä vaikuttavat siihen, millaisena vaihtoehtona ammatillinen koulutus nähdään, sanoo Tornberg.
Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa vahvistetaan koko Euroopassa
Ammatillisen koulutuksen vetovoima ja työelämää palveleva, laadukas ammatillinen koulutus ovat olleet jo vuosia keskeisiä Euroopan unionin koulutuspoliittisia painopisteitä. Juuri julkaistu tuore ammatillisen koulutuksen strategia painottaa ammatillisen koulutuksen roolia Euroopan kilpailukyvyssä ja mukautumisessa muutoksiin.
Sari Turunen-Zwinger, Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalveluiden yksikön päällikkö, korostaa monipuolisen eurooppalaisen yhteistyön merkitystä Euroopan unionin tavoitteiden toteuttamisessa.
– VET2Sustain-hankkeen kaltaisissa kumppanuuksissa voidaan kehittää koulutusta yhdessä, jakaa toimivia käytäntöjä ja oppia muiden maiden kokemuksista. Samalla opimme tunnistamaan oman koulutuksemme vahvuuksia ja kehittämistarpeita, Turunen-Zwinger sanoo.
Kansainvälinen yhteistyö avaa mahdollisuuksia myös opiskelijoille ja henkilöstölle – kansainvälinen osaaminen on tärkeä valtti työelämässä. Esimerkiksi Erasmus+-ohjelman tarjoamat mahdollisuudet opiskella tai oppia työpaikalla ulkomailla vahvistavat ammatillisen koulutuksen vetovoimaa.
VET2Sustain-hanke
VET2Sustain on Euroopan unionin rahoittama kansainvälinen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää kestävää, osallistavaa ja digitaalista ammatillista koulutusta sekä vahvistaa sen vetovoimaa. Hankkeessa on yhdistetty tutkimusta ja käytännön kehittämistyötä usean Euroopan maan yhteistyönä. Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Opetushallitus on yksi hankkeen tukipartnereista.
Yhteyshenkilöt
Sirje HassinenVET2Sustain-hankkeen projektipäällikköEspoon seudun koulutuskuntayhtymä OmniaPuh:050 594 3865sirje.hassinen@omnia.fi
Kuvat
Linkit
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Omnia edistää kansalaisten osallisuutta, taitoja ja hyvinvointia ja lisää alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa.
Omnia on monipuolinen koulutuksen ja osaamisen varmistaja, joka tarjoaa laajan valikoiman palveluita keskittyen elinikäisen oppimisen toteuttamiseen ja edelläkävijyyden vahvistamiseen.
Omnia lukuina
Tarjoamme ammatillista toisen asteen koulutusta ja lukiokoulutusta, nuorten työpajoja, ammattitutkintoja ja vapaan sivistystyön kursseja sekä koulutusta, ammatillisia kursseja ja rekrytointitukea yrityksille. Omnialla on yli 4500 työelämäkumppania ja osallistumme vahvasti alueen yritystoiminnan ja kaupan palveluihin.
Henkilöstömäärämme on noin 950 ja opiskelijoiden vuosivirtauma eri palveluissamme on yli 40 000. Vuosittainen budjettimme on noin 85 M€.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Ympäristövastuusta tulee elokuva- ja tv-alan tuotantotuen ehto – ammattilaisilta vaaditaan uutta osaamista30.9.2026 07:24:25 EEST | Tiedote
Elokuva- ja tv-tuotantojen ympäristövaatimukset tiukentuvat vuoden 2027 alussa, kun pohjoismaisen Nordic Ecological Standard -ympäristöstandardin noudattamisesta tulee Suomessa tuotantotuen ehto. Omnia vastaa alan muuttuvaan osaamistarpeeseen marraskuussa alkavalla Film Skills 15 – Vastuullinen tuotannonhallinta -työvoimakoulutuksella, joka on suunnattu ensisijaisesti työttömille, työttömyysuhan alaisille ja lomautetuille av-alan ammattilaisille.
Omnia uudistaa ammatillista koulutusta – opiskelijoille selkeämpi arki, vahvempi tuki ja sujuvammat jatkopolut7.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Omnia uudistaa ammatillisen koulutuksen ja ammattilukion rakenteita syksystä 2026 alkaen. Uudistus tuo opiskelijoille selkeämmän koulupäivän, vähintään 30 tuntia opetusta, ohjausta ja tukea viikossa sekä vahvemman oppimisen tuen osaksi jokaista opiskelupäivää. Tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua, vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia ja varmistaa sujuvammat jatkopolut työelämään, jatko-opintoihin ja yrittäjyyteen.
Ilman ammattiosaajia Suomen talous pysähtyy – Vuoden 2025 Ammattiosaamisen lähettiläs on EK:n Mirja Hannula30.1.2026 15:43:08 EET | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtava asiantuntija Mirja Hannula on valittu vuoden 2025 Ammattiosaamisen lähettilääksi Omniassa. Hannula on pitkäjänteisellä ja vaikuttavalla työllään rakentanut siltoja koulutuksen, työelämän ja nuorten välille sekä nostanut ammattiosaamisen arvon keskiöön suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan tulevaisuudessa. Hannula palkittiin Ammattiosaamisen päivän tapahtumassa 30.1.2026.
Työnantajat etsivät osaajia yhä aikaisemmin – oppilaitokset ovat rekrytoinnin etulinja27.1.2026 15:12:49 EET | Tiedote
Suomalainen työelämä kamppailee samanaikaisesti osaajapulan ja nuorten työllistymisen haasteiden kanssa. Yhä useampi työnantaja on huomannut, että ratkaisu ei löydy pelkästään työpaikkailmoituksista, vaan kohtaamisista siellä, missä osaaminen syntyy: oppilaitoksissa.
Suomen Paras Taitaja Omniasta6.6.2024 13:19:20 EEST | Tiedote
Kiinteistöalaa opiskeleva Max Miettunen valittiin Taitajien Taitajaksi 2024 ammattiosaamisen suomenmestaruuskisoissa. Taitaja 2024 -kisoissa Kuopiossa kiinteistönhoidossa kultaa voittanut Max Miettunen kurvailee seuraavan vuoden ajan upouudella Volvo EX3:lla. Taitajien Taitaja edustaa vuoden ajan ammattiosaamista ja ammatillista koulutusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme