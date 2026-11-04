Teslan ajoavustin sallittiin Suomessa – onko vakuutus edelleen voimassa?

Teslan Avustettu ajo -järjestelmän käyttö on sallittu Suomen tieliikenteessä tästä päivästä alkaen. Kyseessä on kuljettajaa avustava järjestelmä, joka voi muun muassa ohjata, jarruttaa ja kiihdyttää. Kuljettajan on kuitenkin edelleen seurattava liikennettä, oltava valmis ottamaan auto hallintaansa ja vastattava ajamisesta.

Ifin liikenne- ja kaskovakuutukset ovat voimassa silloinkin, kun ajetaan ajoavustinta käyttäen, eikä erillistä vakuutusta tarvita. Myös ajoavustimella varustettu uusi auto vakuutetaan normaaliin tapaan. Vahingot korvataan samoilla pelisäännöillä kuin tavallisessakin ajossa.

– Traficomin päätös tuli odotettua nopeammin. Asiakkaan kannalta asia on onneksi yksinkertainen, eikä avustimen käyttöönotosta tarvitse ilmoittaa meille. Olennaista on ymmärtää, että kyse on kuljettajaa avustavasta järjestelmästä. Kuljettajan vastuu ajamisesta säilyy myös silloin, kun järjestelmä on käytössä, kertoo autovakuutusten tuotepäällikkö Peter Roselius Ifistä.

If uskoo avustimien voivan parantaa liikenneturvallisuutta

If suhtautuu kuljettajaa avustavien järjestelmien kehitykseen myönteisesti.

– Uskomme, että kuljettajaa avustavilla järjestelmillä on mahdollisuus vähentää inhimillisiä ajovirheitä ja parantaa liikenneturvallisuutta pidemmällä aikavälillä. Avustin ei kuitenkaan tee autosta itseajavaa: kuljettajan pitää edelleen seurata liikennettä ja olla valmis ottamaan auto hallintaansa, Roselius sanoo.

Totuttele avustimen kanssa ajamiseen rauhassa

Kuljettaja päättää aina itse, ottaako Avustettu ajo -järjestelmän käyttöönsä ja milloin sitä käyttää. Järjestelmän voi kytkeä päälle ja pois tarpeen mukaan.

– Kiirettä ei tarvitse pitää, vaan jokainen voi edetä omassa tahdissaan. Ensimmäisiä kokeiluja kannattaa tehdä tutussa ympäristössä silloin, kun ympärillä on hyvin tilaa eikä liikennettä ole paljon. Jos järjestelmän käyttäminen tuntuu aluksi jännittävältä, sen voi kytkeä pois ja kokeilla myöhemmin uudelleen, Roselius vinkkaa.