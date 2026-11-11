Kokoomuksen Kauma: SDP lupaa suojella pienituloisia veronkorotuksilta, mutta nostaisi ruoan ja lääkkeiden veroja

– SDP:stä vakuutetaan kirkkain silmin, ettei pienituloisten verotus kiristy. Samaan aikaan puolue esittää veronkorotuksia, jotka näkyisivät myös pienituloisten ruoka- ja lääkeostoksissa. Miten nämä kaksi asiaa voivat olla totta samaan aikaan? Kauma kysyy.



Kauma muistuttaa, että ruoka ja lääkkeet ovat välttämättömiä menoja. Pienituloisilla ne vievät usein suuren osan käytettävissä olevista tuloista.



– Demarit voivat kuitata asian sanomalla, että kyse on vain puolen prosenttiyksikön korotuksesta. Mutta se on vain yksi osa heidän esittämästään veronkorotustsunamista. Kun veroja kiristetään useasta eri suunnasta, jää ihmiselle käteen vain Lindtmanin kauniita korulauseita reiluudesta. Niillä ei makseta ruoka- tai lääkeostoksia, Kauma jyrähtää.



Kauman mukaan SDP:n olisi viimein avattava myös tulevan vaalikauden säästösuunnitelmansa.



– SDP on saanut vapaasti markkinoida suomalaisille reilumpaa vaihtoehtoa julkaisematta omaa säästölistaansa. Suomalaisten pitää saada tietää, mistä SDP aikoo repiä rahaa kymmeniin lupauksiinsa ja kenen kukkarosta ne maksetaan. Ei vetele, että gallupien kärjessä keikkuva puolue saa myydä reilumpaa vaihtoehtoa ilman, että kukaan laittaa heitä siitä vastuuseen. Missä on suomalaisen äänestäjän kuluttajansuoja? Kauma kysyy.



Kauma muistuttaa, että myös Orpon hallitus on joutunut tekemään vaikeita veropäätöksiä Suomen talouden tasapainottamiseksi. Hallitus on korottanut yleistä arvonlisäveroa, mutta laskenut ruoan ja lääkkeiden arvonlisäveroa vuoden 2026 alusta.



– Me olemme tehneet vaikeita päätöksiä emmekä ole yrittäneet väittää muuta. Suomen velkaantumisen pysäyttäminen ja turvallisuudesta huolehtiminen maksavat. Siksi on tärkeää, että puolueet kertovat suomalaisille avoimesti myös omien esitystensä seuraukset, Kauma sanoo.

– Kokoomuksen tavoitteena on, että työnteosta jää enemmän käteen ja mahdollisimman moni voi rakentaa toimeentulonsa omalla työllään. Talouskasvua, uusia työpaikkoja ja vahvempaa ostovoimaa tarvitaan, jotta suomalaiset pärjäävät ja hyvinvointiyhteiskunnan palvelut voidaan turvata myös tulevaisuudessa, Kauma päättää.