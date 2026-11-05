Kyberhyökkäys voi avata oven rikollisille

Marraskuun alussa uutisoitiin kyberhyökkäyksistä, joissa rikolliset pääsivät muuttamaan kylmälaitteiden asetuksia. Seurauksena oli muun muassa elintarvikkeiden pilaantumista. Erityisen huolestuttavaa on, että laitteiden tietoturvaongelma oli tunnistettu jo vuonna 2025, mutta riski oli jäänyt poistamatta.

Sama voi tapahtua myös kiinteistöjen turvajärjestelmille. Lukkoja, kulunvalvontaa ja valvontakameroita ohjataan yhä useammin verkon kautta. Jos järjestelmän suojaus on puutteellinen, ulkopuolinen voi päästä käsiksi tietoihin, katsomaan kamerakuvia tai häiritsemään järjestelmän toimintaa.

'Kylmälaitteiden hakkerointi osoittaa, ettei riitä, että tietoturvaongelma tunnistetaan. Se pitää myös korjata. Jos laitteeseen ei enää saa päivityksiä, se on suojattava muilla keinoin tai tarvittaessa vaihdettava uuteen', sanoo Turvaurakoitsijat ry toimitusjohtaja Ona Gardemeister.

Lukko voi toimia, vaikka tietoturva pettää

Turvajärjestelmä voi näyttää toimivan aivan normaalisti, vaikka sen tietoturvassa olisi vakavia puutteita. Vanhentuneet ohjelmistot, heikot salasanat ja suojaamattomat etäyhteydet voivat tarjota rikollisille mahdollisuuden päästä järjestelmään.

'Olemme tottuneet huoltamaan lukkoja ja muita turvalaitteita, mutta niiden digitaalinen turvallisuus saattaa unohtua. Nykyään turvajärjestelmä tarvitsee myös ohjelmistopäivityksiä ja käyttöoikeuksien säännöllistä tarkistamista', Gardemeister muistuttaa.

Kuka oikeastaan huolehtii tietoturvasta?

Kiinteistön turvajärjestelmän huollosta ja tietoturvasta voivat vastata eri yritykset. Jos vastuita ei ole sovittu selkeästi, tärkeät päivitykset ja tietoturvaongelmien korjaukset voivat jäädä tekemättä.

Pahimmillaan jokainen olettaa, että asia kuuluu jonkun muun hoidettavaksi.

Turvaurakoitsijat ry kehottaa kiinteistönomistajia ja taloyhtiöitä tarkistamaan muutaman perusasian:

Onko turvajärjestelmien ohjelmistot päivitetty?

Kenellä on pääsy järjestelmiin ja ovatko kaikki käyttöoikeudet tarpeellisia?

Onko etäyhteydet suojattu?

Kuka vastaa päivityksistä ja tietoturvaongelmien korjaamisesta?

Toimivatko lukitus ja kulunvalvonta turvallisesti myös verkkohäiriön aikana?

'Turvallisuus ei pääty siihen, kun laite on asennettu, vaan sen toiminnasta ja tietoturvasta on pidettävä huolta koko käyttöiän ajan. Siksi turvajärjestelmien ylläpito kannattaa jättää osaavien ammattilaisten käsiin', Gardemeister painottaa.