Turun yliopisto

Uusi tutkimuksen huippuyksikkö tutkii ihmisen monimuotoisuuden kehityskulkuja ja tulevaisuutta – tervetuloa aloitusseminaariin 24.11.

12.11.2026 07:35:00 EET | Turun yliopisto | Kutsu

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Ihmisten biologinen, kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus ei ole syntynyt eristyksissä, vaan jatkuvissa kohtaamisissa. Turun yliopiston uusi Ihmisen monimuotoisuuden huippututkimusyksikkö (HuDi-Con) tutkii, miten ihmisten väliset kontaktit ovat muokanneet meitä menneisyydessä ja miten ne vaikuttavat tulevaisuudessa. Tutkimusaiheita esitellään yksikön aloitusseminaarissa tiistaina 24.11.2026. Media on tervetullut tilaisuuteen.

Miksi ihmiset puhuvat eri kieliä, kantavat erilaisia geneettisiä piirteitä ja muodostavat erilaisia kulttuureja? Miten muuttoliikkeet, ihmisten väliset kontaktit ja erilaiset kohtaamiset ovat muokanneet meitä eri aikoina? Miten ymmärrys monimuotoisuuden rakentumisesta voi auttaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa liittyen esimerkiksi siirtolaisuuteen, kotoutumiseen ja kansanterveyteen?

Näihin kysymyksiin etsii vastauksia Turun yliopiston uusi Ihmisen monimuotoisuuden tutkimuksen huippuyksikkö (Human Diversity Through Contacts, lyh. HuDi-Con), joka yhdistää tutkimuksessaan genetiikkaa, kielitiedettä, demografiaa, arkeologiaa ja kieliteknologiaa sekä tekoälyä. Huippututkimusyksikkö tarkastelee ihmisen biologisen, kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden syntyä kokonaisuutena tavalla, jota ei ole aiemmin tehty tässä laajuudessa.

– Esimerkiksi nykypäivän maahanmuuttopolitiikan näkökulmasta on kiinnostavaa tietää, millaiset tekijät vaikuttavat siihen, että ihmiset jäävät saapumaansa paikkaan ja menestyvät. Tutkimme tätä sekä nykyaikaisista että historiallisista aineistoista, esimerkiksi evakuoitujen karjalaisten osalta, Lummaa kertoo

Huippuyksikkö järjestää tiistaina 24.11. kaikille avoimen aloitusseminaarin, jossa esitellään huippuyksikön tutkimuksen ajankohtaisia kärkiä ja keskeisiä tutkimuskysymyksiä.

Tilaisuudessa keskustellaan muun muassa seuraavista teemoista:

  • Miten ihmisten kontaktit ovat muokanneet ja muokkaavat geneettistä, kielellistä, kulttuurista ja väestöllistä monimuotoisuutta?
  • Mitkä tekijät ohjaavat ihmisten liikkuvuutta, kohtaamisia ja vuorovaikutusta fyysisissä ja digitaalisissa ympäristöissä?

Paikan päällä on myös tutkimuksen teemoja esittelevä valokuvanäyttely.

Huippututkimusyksikön toimintaa esitellään aloitusseminaarissa 24.11.

Ihmisen monimuotoisuuden huippututkimusyksikkö järjestää aloitusseminaarin 24.11.2026 Turun yliopistolla  Tauno Nurmela -salissa, (päärakennus, Turun yliopisto). Seminaarin ensimmäinen osa on englanniksi ja jälkimmäinen osa suomeksi.

Tilaisuuden ohjelma:

  • 14:15-15.30 Introduction to the Centre of Excellence for Human Diversity through Contacts (in English)
  • 15:30-16:15 Coffee served / kahvitarjoilu
  • 16:15-17:30 Ihmisen monimuotoisuuden huippututkimusyksikkö esittely (suomeksi)

Median on mahdollisuus haastatella tilaisuuden yhteydessä tutkijoita. Haastatteluihin ovat käytettävissä erityisesti huippututkimusyksikön vastuulliset johtajat:

  • Professori Virpi Lummaa, evolutiivinen demografia ja terveys
  • Professori Päivi Onkamo, genetiikka ja arkeogenomiikka
  • Apulaisprofessori Outi Vesakoski, evolutiivinen kielitiede
  • Professori Veronika Laippala, digitaalinen kielentutkimus, kieliteknologia ja tekoäly


HuDi-Con on yksi Suomen Akatemian valitsemista tutkimuksen huippuyksiköistä vuosille 2026–2033. Huippuyksikköohjelmat ovat suomalaisen tutkimuksen menestystarinoita. Tutkimuksen huippuyksiköt kuuluvat oman tieteenalansa kansainväliseen kärkeen.

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