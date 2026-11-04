Pohjoismainen akkuteollisuus ei nouse yksin teknologialla – julkisella sektorilla on keskeinen, mutta rajallinen rooli

Akkujen valmistus ja käyttö ovat keskeisessä roolissa vihreässä siirtymässä. Teollinen kehitys ei kuitenkaan riipu ainoastaan teknologiasta ja markkinoista, osoittaa Ejike Okonkwon väitöstutkimus. Yhtä suuri merkitys on tehokkaalla julkisella koordinaatiolla, osaamisella, infrastruktuurilla ja ylirajaisella yhteistyöllä.

– Vihreän siirtymän yhteydessä puhutaan usein teknologiasta, mutta yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ulottuvuus jäävät käsittelemättä. Toki syynä saattaa olla myös se, että ala on niin uusi, Okonkwo sanoo.

Väitöskirjassaan Okonkwo käsittelee julkisten toimijoiden roolia kehittyvässä pohjoismaisessa akkuteollisuudessa. Tutkimus tuo uusia näkökulmia keskusteluun Euroopan energiaomavaraisuudesta.

– Julkiset toimijat kokoavat resursseja, koordinoivat verkostoja, edistävät hankkeiden hyväksyttävyyttä ja kehittävät osaamista eri hallintotasoilla, mutta samalla markkinat, infrastruktuurin puutteet ja geopolitiikka rajoittavat niiden vaikutusvaltaa.

Okonkwon mukaan vihreät teolliset polut syntyvät toimijuuden ja rakenteellisten olosuhteiden vuorovaikutuksessa.

Kalliiden hankkeiden riskit tiedostettava ennen päätöksiä

Okonkwon väitöstutkimuksen aineisto koostuu poliittisista asiakirjoista, alueellisista kehittämisraporteista, tieteellisestä kirjallisuudesta, verkkomateriaaleista sekä yli 20 haastattelusta. Teemahaastatteluihin osallistui viranhaltijoita, kehitysyhtiöitä, yrityksiä, koulutustoimijoita sekä tutkijoita.

Väitöksen tulokset osoittavat, miten julkiset päätökset vaikuttavat paikalliseen kehitykseen. Aluekehittämisen näkökulmasta kiinnostavaa on, miten vihreät investoinnit luovat pysyviä paikallisia työpaikkoja tai tarjoaako koulutus työnantajien tarvitsemaa osaamista. Tärkeää on myös pohtia, vastaavatko liikenne, asuminen ja julkiset palvelut vihreiden investointien tarpeita.

– Väitöksen tulokset voivat auttaa päättäjiä kunnissa, kehitysyhtiöissä, oppilaitoksissa ja valtiolla välttämään kalliita hankkeita, joissa sivuutetaan markkinariskit, ympäristövaikutukset tai paikallisyhteisöjen huolet.

Väitöskirja

Okonkwo, Ejike (2026) The agency of regional public actors in the emerging Nordic Battery Industry. Acta Wasaensia 598. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

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Väitöstilaisuus

Ejike Okonkwon väitöstutkimus “The agency of regional public actors in the emerging Nordic Battery Industry” tarkastetaan keskiviikkona 18.11.2026 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:

https://uwasa.zoom.us/j/68086297578?pwd=hNZ9bESTZZii8J5XDj1ZNmDF5tAW0I.1

Password: 869057

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Principal Researcher, Dr. Rita Lankauskiene (Lithuanian Centre for Social Sciences) ja kustoksena professori (emerita) Seija Virkkala.

Lisätietoja

Ejike Okonkwolla on maisterin tutkinnot energiasta, ympäristöstä ja yhteiskunnasta sekä kansainvälisistä suhteista. Tällä hetkellä hän työskentelee aluetieteen väitöskirjatutkijana Vaasan yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä.