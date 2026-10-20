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Erikoiskaupan liitto Etu ry
Terveystuoteala ry: Ennakoiva terveys on kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan
17.11.2026 07:36:00 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Terveystuoteala ry | Tiedote
Terveystuoteala ry esittää, että terveyden ylläpitäminen, sairauksien ehkäisy ja vastuullisen itsehoidon edistäminen kirjataan seuraavaan hallitusohjelmaan. Ennakoivan terveyden on näyttävä päätöksissä, rahoituksessa ja tulosten seurannassa.
Terveystuoteala ry on julkaissut tavoitteensa kevään 2027 eduskuntavaaleihin ja vaalikaudelle 2027–2031. Yksi keskeisistä esityksistä on eri hallinnonalojen yhteinen ohjelma, joka edistää hyvää ravitsemusta, liikuntaa ja palautumista sekä auttaa tunnistamaan terveysriskejä ajoissa. Kuntien ja hyvinvointialueiden ehkäisevää työtä on tuettava rahoituksen ja ohjauksen kannustimilla.
”Terveyttä rakennetaan arjessa joka päivä. Seuraavan hallituksen on vahvistettava ihmisten mahdollisuuksia huolehtia hyvinvoinnistaan ja varmistettava, että ehkäisevää työtä tehdään pitkäjänteisesti. Sen hyötyjä pitää arvioida myös vaalikautta pidemmällä aikavälillä”, sanoo Terveystuoteala ry:n toimitusjohtaja Marja Koivisto.
Tietoa ja välineitä oman terveyden edistämiseen
Vastuullinen itsehoito edellyttää tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista. Siihen kuuluu myös sen tunnistaminen, milloin tarvitaan terveydenhuollon arviota.
Terveystuoteala ry haluaa vahvistaa kuluttajien tietoa ravintolisien turvallisesta käytöstä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ravitsemus- ja ravintolisäosaamista.
Monipuolinen ruokavalio on hyvän ravitsemuksen perusta. Ennakoivaan terveyteen kuuluu, että yksilöllistä ja optimaalista ravintoaineiden saantia tuetaan tarvittaessa ravintolisillä. Ravitsemustilaa on arvioitava yksilöllisesti erityisesti ikääntyneiden palveluissa.
Myös mittauspalveluiden, laitteiden ja terveyssovellusten käyttöä on tuettava osana oman terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa.
”Kun ihmisillä on tietoa ja keinoja huolehtia omasta terveydestään, voidaan terveysongelmia ehkäistä ja tukea toimintakykyä. Tämä myös vähentää terveydenhuollon kustannuksia”, toteaa Koivisto.
Turvalliset tuotteet ja tasapuolinen kilpailu
Kuluttajan on voitava luottaa tuotteiden turvallisuuteen ja markkinoinnin asianmukaisuuteen ostopaikasta riippumatta. Terveystuoteala ry esittää verkkokaupan riskiperusteisen valvonnan tehostamista erityisesti silloin, kun tuotteita myydään EU:n ulkopuolelta suoraan kuluttajille.
Tasapuolinen kilpailu edellyttää myös yhdenmukaisia valvontakäytäntöjä eri kunnissa, jotta samoja vaatimuksia sovelletaan vastaavissa tilanteissa samalla tavalla.
Ennakoitava sääntely ja rahoitus tukevat alan kehitystä
Yritysten on voitava ennakoida, miten sääntelyä sovelletaan käytännössä. Yrityksiä ja toimialajärjestöjä on kuultava valmistelun varhaisessa vaiheessa, ja muutoksille on turvattava riittävät siirtymäajat. Viranomaisten tehtävissä on korostettava valvonnan rinnalla myös neuvontaa, jotta yritykset saavat ajoissa tietoa vaatimusten täyttämisestä.
Suomen tulee vaikuttaa EU:ssa siihen, että ravintolisien vitamiineille ja kivennäisaineille mahdollisesti asetettavat enimmäismäärät perustuvat tieteelliseen riskinarviointiin ja ottavat huomioon eri väestöryhmien ravintoaineiden todellisen saannin.
Tuotekehityksen ja viennin tueksi Terveystuoteala ry esittää alan pk-yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen saatavuuden parantamista. Lisäksi yhdistys ehdottaa kansainvälistymistä tukevan nopeutetun viranomaismenettelyn (Fast Track) käyttöönottoa. Menettelyssä yritykset saisivat neuvontaa jo tuotekehityksen aikana, ja selkeät käsittelyvaiheet sekä sitovat määräajat nopeuttaisivat markkinoille pääsyä turvallisuusvaatimuksista tinkimättä.
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Yhteyshenkilöt
Marja KoivistoToimitusjohtajaTerveystuoteala ryPuh:+358 40 761 7642marja.koivisto@terveystuoteala.comwww.terveystuoteala.com
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Tietoja julkaisijasta
Terveystuoteala ry on terveystuotealan yrityksiä ja muita alan toimijoita edustava edunvalvontajärjestö. Toimialaan kuuluu muun muassa terveystuotteiden valmistusta, maahantuontia, jakelua ja kauppaa sekä alan palveluita. Yhdistys vahvistaa koko alan toimintaedellytyksiä ja yhteistä vaikuttavuutta sekä edistää ennakoivaa terveyden ylläpitämistä, luotettavan tiedon saatavuutta ja tutkimustiedon hyödyntämistä. www.terveystuoteala.com
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