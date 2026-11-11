Kokoomuksen Wallinheimo EU-komissiolle: Mitä tekemistä suomalaisella kesämökillä on Barcelonan asuntopulan kanssa?
11.11.2026 14:30:51 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Eduskunnan suuri valiokunta valmistelee huomautusta, jonka mukaan EU-komission uusi kohtuuhintaista asumista koskeva asetusehdotus on toissijaisuusperiaatteen vastainen. Valiokunnan mukaan komissio ei ole riittävästi perustellut, miksi kansalliseen asuntopolitiikkaan ja kiinteistöjen käyttöön liittyviä kysymyksiä pitäisi säännellä EU-tasolla.
Komissio haluaa helpottaa asuntopulaa luomalla yhteiset säännöt sille, milloin jäsenmaat voivat rajoittaa esimerkiksi Airbnb-vuokrausta. Asetusehdotus ulottuu lyhytvuokrausta pidemmälle. Se määrittelisi myös, millä ehdoilla jäsenmaat voisivat rajoittaa kakkosasuntojen ja vapaa-ajan asuntojen ostamista tai käyttöä alueilla, joilla asunnoista on pulaa. Päätös rajoitusten käyttöönotosta jäisi jäsenmaiden viranomaisille.
– Asuntopula on monessa Euroopan suurkaupungissa todellinen ongelma. Ymmärrän, että kaupungit haluavat hillitä Airbnb-vuokrausta, jos se vie asuntoja paikallisilta. Mutta mitä tekemistä suomalaisella kesämökillä on Barcelonan asuntopulan kanssa? Haluamme komissiolta suoran vastauksen siihen, miksi vapaa-ajan asunnot on otettu mukaan ehdotukseen, sanoo suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo.
Suuri valiokunta hyväksyi tänään mietinnön, jossa se sanoo EU:n asetusehdotuksen olevan nykyisessä muodossaan EU:n toissijaisuusperiaatteen vastainen. Valiokunnan mukaan komissio ei ole osoittanut, miksi tavoitteet saavutettaisiin paremmin EU:n yhteisillä säännöillä kuin jäsenmaiden omilla toimilla.
Jos Suomessa jatkossa haluttaisiin rajoittaa esimerkiksi Airbnb-vuokrausta, viranomaisten pitäisi pystyä osoittamaan komissiolle, että alueella on pulaa asunnoista. Komissio arvioisi asuntopulaa muun muassa sen perusteella, kuinka kalliita omistusasunnot ovat kotitalouksien tuloihin nähden. Tämä olisi omiaan lisäämään hallinnollista taakkaa kunnissa ja muualla julkishallinnossa.
– Suomessa on kuntia, joissa tarvitaan lisää asuntoja, ja kuntia, joissa niitä on tyhjillään. Omistusasuntojen hinnasta ei näe, löytääkö perhe paikkakunnalta kohtuuhintaisen vuokra-asunnon. Jos kunnille halutaan lisää selvitystyötä, komission pitää pystyä kertomaan, mitä hyötyä siitä olisi asukkaille, Wallinheimo sanoo.
– EU:n kannattaa keskittyä asioihin, joissa yhteisillä päätöksillä saadaan aidosti parempia tuloksia. Asuntopolitiikassa päätökset on tehtävä siellä, missä paikalliset olot tunnetaan. Suomalaisista mökeistä päätetään Suomessa, Wallinheimo sanoo.
Suuri valiokunta ehdottaa mietinnössään eduskunnalle virallisen toissijaisuushuomautuksen antamista. Kyseessä on EU:n perussopimuksiin perustuva parlamentaarinen valvontakeino, jolla voidaan puuttua unionin toimivallan käyttöön. Ehdotus käsitellään torstaina eduskunnan täysistunnossa.
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Yhteyshenkilöt
Sinuhe WallinheimoKansanedustaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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