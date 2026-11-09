Ideat talteen ja työt sujuvasti laitteelta toiselle: HONORin ekosysteemi tekee arjesta älykkäämpää
11.11.2026 14:34:52 EET | Burson Finland Oy | Tiedote
Päivä alkaa usein älypuhelimella: herätyskellon sammuttamisella ja saapuneiden viestien vilkaisulla. Työmatkalla tabletti toimii lukulaitteena tai suunnittelun tukena. Samalla älykello seuraa taustalla aktiivisuutta, sykettä ja unta. Useimmille nämä laitteet ovat kuitenkin täysin erillisiä, ja käyttäjän täytyy itse nähdä vaivaa niiden tietojen yhdistämisessä.
HONOR muuttaa tämän rakentamalla yhtenäisen ekosysteemin, jossa ideat ja sisällöt liikkuvat luontevasti käyttäjän mukana laitteesta toiseen. MagicOS-käyttöjärjestelmän, MagicRingin ja HONOR Connectin sekä edistyneiden tekoäly- ja terveysominaisuuksien avulla laitteiden välille syntyy näkymätön yhteys. Tuloksena on kokemus, joka mukautuu käyttäjän tottumuksiin ja tekee laitteiden käytöstä sujuvampaa.
Yksi ekosysteemi, kolme toisiaan täydentävää roolia
HONORin ekosysteemiajattelu perustuu siihen, että jokaisella laitteella on arjessa oma, selkeä roolinsa:
- Älypuhelin on aina mukana kulkeva keskus viestintään, sisällön tallentamiseen ja nopeisiin päätöksiin.
- Tabletti tarjoaa laajemman työskentelytilan syvälliseen lukemiseen, luonnosteluun, suunnitteluun ja viihteeseen.
- Puettavat älylaitteet seuraavat huomaamattomasti aktiivisuutta, unta, sykettä ja ilmoituksia.
MagicRing ja HONOR Connect synkronoivat nämä roolit. Yhdellä näytöllä aloitetun tehtävän voi viimeistellä toisella ilman manuaalisia tiedostosiirtoja tai toistuvia sisäänkirjautumisia. Painopiste ei ole laitteen vaihtamisessa, vaan saman tehtävän tai idean jatkamisessa siellä, missä se on kulloinkin järkevintä.
AI-muistot helpottaa tiedonhallintaa
Tärkeät linkit, kuvat ja kuvakaappaukset jäävät usein hajalleen eri sovelluksiin ja viestiketjuihin. HONOR ratkaisee tämän AI-muistot -toiminnolla. Se on laitteiden välinen tila kaikelle sille, mitä käyttäjä haluaa tallentaa.
Kolmen sormen pyyhkäisy alaspäin HONOR-puhelimissa ja -tableteissa tallentaa kaiken näytöllä näkyvän sisällön aina verkkosivuista ja videoista tiedostoihin ja kuviin suoraan AI-muistot -kansioon sekä HONOR Muistiinpanot -sovellukseen saataville. Nämä sisällöt ovat heti saatavilla kaikilla laitteilla, ja ne voi lisätä helposti muistiinpanoihin, suunnitelmiin tai projekteihin millä tahansa näytöllä.
Ajan myötä AI-muistot -kansiosta muodostuu henkilökohtainen tietopankki. Sen sijaan, että käyttäjä etsisi tietoa viestien ja selainvälilehtien viidakosta, hänellä on käytössään koottu tila, joka seuraa mukana puhelimesta tablettiin.
Yhteinen suunnittelualusta HONOR Muistiinpanot
HONOR Muistiinpanot -muistiosovellus on suunniteltu laitteiden väliseksi alustaksi ajatustyölle. Älypuhelimella käyttäjä voi nopeasti kirjata ylös ideoita, ottaa valokuvia, skannata asiakirjoja tai poimia taulukoita PDF-tiedostoista. Tabletilla samat muistiinpanot ja AI-muistot -tallenteet voidaan avata edelleen ja muokata AI-muistiinpanot -toiminnolla jäsennellyiksi luonnoksiksi, ajatuskartoiksi tai visuaalisiksi suunnitelmiksi, kun käytössä on enemmän tilaa sisällön järjestämiseen.
Tekoälyominaisuudet, kuten tekstin ja taulukoiden tunnistus, muuttavat tallennetun materiaalin muokattavaksi tekstiksi. Luentokuvat muuttuvat opiskelumuistiinpanoiksi, kokousten tilannekuvat tehtäväluetteloiksi ja tutkimuspätkät yhtenäisiksi strategioiksi ilman, että mitään tarvitsee kirjoittaa uudelleen. Tämä auttaa ideoita kehittymään, kun käyttäjä siirtyy puhelimen nopeista tilanteista tabletin syvällisempään työskentelyyn.
Saumaton synkronointi säilyttää kontekstin
HONOR Connect on suunniteltu poistamaan kitka laitteiden väliseltä työskentelyltä. Se ei ainoastaan siirrä dataa, vaan säilyttää myös kontekstin:
- Älykkäät ilmoitukset: Tärkeät ilmoitukset nousevat esiin sillä näytöllä, jota käyttäjä kulloinkin aktiivisimmin käyttää.
- Vaivaton sisällönsiirto: Kuvat, tiedostot ja linkit on helppo jakaa laitteiden välillä mahdollisimman vähillä vaiheilla.
- Jatkuvat tehtävät: Lukemista, suunnittelua, luonnostelua tai selaamista voi jatkaa toisella laitteella ilman, että tilannetta tarvitsee rakentaa uudelleen useista eri sovelluksista.
HONOR mahdollistaa saumattoman jatkuvuuden. Järjestelmä muistaa, mihin tehtävä jäi, jotta käyttäjän ei tarvitse muistaa sitä itse. Kun laitteet toimivat yhtenä kokonaisuutena, HONORin ekosysteemi tarjoaa älykkään kokemuksen, joka tehostaa tuottavuutta, luovuutta ja hyvinvointia koko päivän ajan.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
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