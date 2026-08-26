Kauppakeskusten myynti piristyi vuoden kolmannella neljänneksellä

Kävijöitä kauppakeskuksissa oli heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-syyskuun kävijämäärä oli tasan kaksi prosenttia korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa myynti kasvoi 4,6 prosenttia ja kävijämäärä yli kolme prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muiden yli 100 000 asukkaan kaupunkiseutujen kauppakeskuksissa sekä myynti että kävijämäärä kasvoivat reilut kaksi prosenttia. Pienempien kaupunkiseutujen kauppakeskuksissa kokonaismyynti kipusi hienoisesti viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammaksi, mutta kävijämäärä laski vajaan prosentin.



”Kolmannen vuosineljänneksen luvut ovat varsin rohkaisevia. Myynnin kasvu kiihtyi selvästi kevään rauhallisemman jakson jälkeen, ja erityisen myönteistä on, että myös inflaatiokorjattu myynti kääntyi nousuun. Myynti vahvistui kaikilla toimialoilla, ja myös kävijämäärien kehitys jatkui vahvana. Kauppakeskusten tilanne näyttää nyt myönteisemmältä kuin yleisestä talouden ilmapiiristä voisi päätellä. Tämä antaa aihetta varovaiseen optimismiin myös loppuvuoden osalta”, toteaa Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:n puheenjohtaja Jukka Vakula.

Kauneuden ja terveyden tuotteet jatkoivat vahvassa kasvussa

Kauneuden ja terveyden tuotteiden myynti kasvoi vauhdikkaimmin kauppakeskusten merkittävistä toimialoista. Myynti oli heinä-syyskuussa 5,9 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeampi. Vapaa-ajan tuotteiden myynnin kasvu ylsi 4,6 prosenttiin. Kahviloiden sekä ravintoloiden myynti oli 3,6 prosenttia viime vuoden heinä-syyskuuta korkeampi.



Kauppakeskusten suurimman toimialaryhmän, päivittäistavaroiden ja tavaratalojen, myynti kasvoi lähes kolme prosenttia viime vuoden heinä-syyskuuhun verrattuna. Muodin ja asusteiden, sisustamisen ja kodintarvikkeiden sekä kauneus- ja hyvinvointipalvelujen kolmannen vuosineljänneksen kasvulukemat liikkuivat 1-2 prosentin tuntumassa. Kaikkien toimialojen nimellisen myynnin muutokseen kirjattiin positiivinen etumerkki.



Suurimmat kasvulukemat, lähes 17 prosentin nousu, kirjattiin viihde- ja vapaa-ajanpalvelujen myyntiin. Toimialan merkitys on kauppakeskuksissa edelleen pieni, ja tulosta selittää muun muassa edellisen vuoden matala vertailutaso.

Pääkaupunkiseudun kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste nousi

Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste oli syyskuun lopussa koko maassa keskimäärin 96,2 prosenttia eli lähes sama kuin kesäkuun lopun tilanteessa. Pääkaupunkiseudun kauppakeskusten käyttöaste parani hieman ja nousi hienoisesti koko maan keskiarvoa korkeammaksi.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kehityksen eriytyminen jatkui. Muiden suurten kaupunkiseutujen kauppakeskusten liiketilat ovat lähes täyskäytössä, kun käyttöaste vahvistui yli 99 prosenttiin. Sen sijaan pienempien kaupunkiseutujen käyttöaste jatkoi laskuaan ja vajosi alle 93 prosenttiin.





Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 53 kauppakeskusta. Vertailukelpoisesta, ns. like-for-like-indeksistä, on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit.

Pääkaupunkiseudun kauppakeskukset: ESPOO Ainoa, Entresse, Niitty, Sello HELSINKI Arabia, Citycenter, Columbus, Easton, Forum, Hertsi, Itis, Kaari, Kamppi, Kluuvi, Kämp Galleria, Lauttis, Malmin Nova, Redi, Ruohis, Tripla KAUNIAINEN Grani VANTAA Dixi, Jumbo, Kivis, Martinlaakson ostari, Tikkuri

Muiden suurten kaupunkiseutujen keskukset: JYVÄSKYLÄ Seppä KEMPELE Zeppelin KUOPIO Matkus LAHTI Karisma RAISIO Mylly TAMPERE Duo, Ratina, Tullintori, Westeri TURKU Hansa, Skanssi

Muun Suomen keskukset: HYVINKÄÄ Willa HÄMEENLINNA Goodman KERAVA Karuselli KOTKA Pasaati KOUVOLA Veturi LAPPEENRANTA IsoKristiina LOHJA Lohi MIKKELI Akseli, Stella PORI Puuvilla PORVOO Lundi ROVANIEMI Revontuli, Sampokeskus SALO Plaza TORNIO Rajalla På Gränsen VAASA Espen