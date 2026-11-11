Arctic Performancessa luotiin verkostoja yhteiskunnan toimintakyvyn vahvistamiseksi

Arctic Performancen tavoitteena on tuoda yhteen viranomaiset, yritykset, oppilaitokset, tutkimus- ja kansalaisorganisaatiot sekä turvallisuus- ja puolustusalan asiantuntijat. Ensimmäisen tapahtuman keskiössä oli yhteiskunnan toimintakykyä vahvistavien toimijoiden verkostoiminen, yhteistyön edistäminen ja yhteisen ymmärryksen lisääminen kokonaisturvallisuuteen, kriisinkestävyyteen ja huoltovarmuuteen liittyvistä ratkaisuista.

Päivän aikana kuultiin yli 20 asiantuntijapuheenvuoroa muun muassa kokonaisturvallisuudesta, muuttuvasta turvallisuusympäristöstä, kyberresilienssistä sekä teollisuuden roolista Suomen huoltovarmuuden ja puolustuskyvyn tukena.

Ensimmäinen Arctic Performance oli mittakaavaltaan kompakti, mutta onnistui kokoamaan saman katon alle toimijoita, jotka eivät välttämättä muuten kohtaisi toisiaan. Tapahtuman valmistelussa yksi keskeisistä haasteista oli tavoittaa kohderyhmä, joka muodostuu useista eri toimialoista, organisaatioista ja verkostoista.

Juuri tämä kohderyhmän hajanaisuus korosti tapahtuman merkitystä. Turvallisuus, huoltovarmuus ja yhteiskunnan kriisinsietokyky koskettavat yhä useampia toimialoja, mutta keskustelua käydään pitkälti erillisissä verkostoissa ja tapahtumissa. Arctic Performance pyrkii kokoamaan nämä näkökulmat yhteen ja rakentamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia.

"Turvallisuuden ja puolustuksen kysymykset eivät koske vain yhtä toimialaa. Yhteiskunnan toimintakyky rakentuu viranomaisten, yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden yhteistyöstä. Siksi tarvitaan tapahtumia, jotka tuovat eri näkökulmat saman keskustelun äärelle", toteaa kehityspäällikkö Mikael Wänskä Jyväskylän Messuilta.

Arctic Performancen tavoitteena on kasvaa tulevina vuosina merkittäväksi kohtaamispaikaksi yhteiskunnan turvallisuuden, huoltovarmuuden ja kriisinkestävyyden parissa toimiville organisaatioille. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden syventää yhteistyötä, jakaa ajankohtaista tietoa sekä tutustua uusiin teknologioihin, innovaatioihin ja ratkaisuihin. Samalla se luo puitteet keskustelulle tulevaisuuden tarpeista ja vahvistaa eri toimijoiden välistä verkostoitumista.