Osuuskauppa Hämeenmaa

Maksoimme viime vuonna yli 9 miljoonaa euroa yhteisöveroja

11.11.2026 16:15:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

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Hämeenmaa-konserni on Kanta- ja Päijät-Hämeessä merkittävä yhteisöveronmaksaja ja alueensa suurin yksityinen työnantaja. Vuonna 2025 konserni maksoi yhteisöveroja 9,1 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja 2,2 miljoonaa euroa.

Heinolan Prisman rakentaminen etenee suunnitellusti ja avajaisia vietetään maaliskuussa 2027. Ennen virallisia avajaisia työmaalla järjestetään Raksafest-asiakastapahtuma lauantaina 14. marraskuuta.
Heinolan Prisman rakentaminen etenee suunnitellusti ja avajaisia vietetään maaliskuussa 2027. Ennen virallisia avajaisia työmaalla järjestetään Raksafest-asiakastapahtuma lauantaina 14. marraskuuta. Aku Mattila Visuals

Osuuskauppa Hämeenmaa -konserniin kuuluvat emoyhtiö Osuuskauppa Hämeenmaan lisäksi Hämeenmaan Kiinteistöt Oy ja Nelipyörä Oy.

"Vahvistamme alueemme vetovoimaa investoimalla vuosittain palveluverkostomme kehittämiseen. Tällä hetkellä meillä on käynnissä useampi iso investointihanke: Heinolan Prisman rakentaminen etenee suunnitellusti ja vietämme avajaisia maaliskuussa. Nastolan S-marketin mittava laajennusurakka ja uuden S-marketin rakentaminen Riihimäen keskustaan ovat hyvässä vauhdissa. Lisäksi tuemme kanta- ja päijäthämäläisiä toimijoita Kannustajat-ohjelmallamme, jonka kautta jaamme myös ensi vuonna 80 000 euroa lasten ja nuorten harrastustoimintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen", Hämeenmaan talous- ja kiinteistöjohtaja Ari Järvinen sanoo.

Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta liiketoiminnassa kiertävä raha hyödyttää Hämeenmaan asiakasomistajia sekä lisää osaltaan alueellista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.

Työntekijöitä Hämeenmaalla on noin 3 250, ja heistä valtaosa asuu Kanta- tai Päijät-Hämeessä.

Investointeja energiatehokkuuteen

Järvinen arvioi, että Hämeenmaan investoinnit ovat tänä vuonna yhteensä noin 70 miljoonaa euroa.

Esimerkiksi alkuvuodesta tehty Prisma Launeen uudistus päätti Hämeenmaan mittavan kylmälaiteuudistusrupeaman.

”Koko urakka kesti noin seitsemän vuotta, ja kiireisimpinä aikoina uudistimme jopa 12 yksikköä vuodessa. Uudistusten hintalappu oli yhteensä yli 100 miljoonaa euroa”, Järvinen summaa.

Investointi on kannattanut, sillä Hämeenmaa on saavuttanut jopa 20–40 prosenttia energiansäästöä uudistetuissa myymälöissään.

Energiatehokkuuteen liittyvien kylmälaiteinvestointien lisäksi Hämeenmaan toimipaikoista 51 hyödyntää aurinkovoimaa. Osuuskaupan toimipaikkaverkostossa on yhteensä 27 000 aurinkopaneelia.

Ennätysmäärä Bonusta asiakasomistajille

Hämeenmaan asiakasomistajien määrä on kasvanut tänä vuonna hyvin, ja osuuskaupalla on asiakasomistajia jo noin 180 000.

Asiakasomistajuus hyödyttää omistajia paitsi etujen ja palvelujen muodossa, myös rahallisesti: Hämeenmaan asiakasomistajille maksettiin viime vuonna ennätysmäärä Bonusta, yhteensä 39,1 miljoonaa euroa. Asiakasomistajien Tilipäivä on joka kuun 10:s, kun bonukset kilahtavat tileille.

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Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 180 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo 180 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

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