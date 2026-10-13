Vuoden Puutavarakauppias on Starkin Ville Laakso
12.11.2026 14:04:02 EET | Stark Suomi Oy | Tiedote
Stark Suomen puuta käyttävän teollisuuden avainasiakaspäällikkö Ville Laakso on valittu Vuoden 2026 Puutavarakauppiaaksi. Hän on yhdeksäs starklainen, joka on saanut tämän tunnustuksen. Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppiasyhdistys SPY ry teki valinnan 30. kerran.
Tunnustus myönnettiin valtakunnallisilla Puumarkkinapäivillä 12. marraskuuta. Valinnan perusteina olivat Laakson monipuolinen osaaminen ja palvelualttius sekä hänen alan toimijoilta saamansa arvostus puualan ammattilaisena.
”Hienoa kuulla valinnasta. Onnittelemme Villeä lämpimästi tästä hyvin ansaitusta tunnustuksesta. On upeaa, että jo yhdeksäs starklainen saa Vuoden Puutavarakauppiaan arvonimen. Puutavarakaupassa asiantuntemus ja pitkäjänteinen yhteistyö ovat keskeisiä asiakkaiden liiketoiminnan tukemisessa. Näihin haluamme panostaa myös tulevaisuudessa”, sanoo Stark Suomen teollisuuden ja jälleenmyynnin myyntijohtaja Kalle Tuokko.
Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ohjaa Laakson työtä
Ville Laakso on koulutukseltaan puunjalostustekniikan ja teollisuustalouden diplomi-insinööri ja palvellut puuta käyttävän teollisuuden asiakasryhmää Starkilla viisi vuotta.
”Kiinnostukseni puukauppaan heräsi opiskeluaikojen viikonloppu- ja kesätöissä. Noutopihamyyjänä ja sahalla opin, miten kauppa toimii käytännössä”, Laakso kertoo.
”Ajattelen, että valinta on minulle iso tunnustus tehdystä työstä ja saa tuntemaan, että joissakin asioissa olen sentään onnistunut. Työni tärkein ohjenuora on ymmärtää, mitä asiakas tekee ja mikä hänen liiketoiminnassaan on tärkeintä. Sen jälkeen voimme etsiä ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta menestymään. Hyvä yhteistyö auttaa löytämään asiakkaalle oikeat tuotteet ja sopivan laadun. Myös pitkät suhteet sahoihin ja muihin tavarantoimittajiin ovat tärkeitä. Tavoitteena on kehittää kauppaa ja asiakkaan liiketoimintaa yhdessä,” Laakso sanoo.
Laakso korostaa Starkin nelihenkisen ydintiimin merkitystä onnistumisissa.
”Tiimissä on helppo pyytää apua. Jos joku ei löydä ratkaisua yksin, sitä mietitään yhdessä. Koen, että monista onnistumisista kuuluu kiitos juuri tiimille.”
Muuttuva markkina vaatii kykyä ennakoida
Puutavarakauppa elää Laakson mukaan jatkuvassa muutoksessa. Kansainväliset suhdanteet, tullit sekä asiakas- ja toimittajakunnan muutokset vaikuttavat nopeasti ja yllättävästikin tuotteiden hintoihin, saatavuuteen ja tavaravirtoihin. Myös sahateollisuuden teknologia on ottanut suuria harppauksia.
”Muuttuva markkina edellyttää kykyä tulkita ja ennakoida muutosten vaikutuksia asiakkaisiin ja omaan toimintaan. Tämä tekee työstäni mielenkiintoista ja vaihtelevaa.”
”Uskon puutavarakaupan perustuvan jatkossakin vahvaan tuoteosaamiseen ja ihmisten väliseen yhteistyöhön. Tukkuliikkeiden roolina on yhdistää valmistajien tarjontaa, auttaa eri puutavaralaatuja löytämään ostajansa ja tarjota asiakkaille laaja valikoima ilman tarvetta sitoa pääomaa omiin varastoihin,” Laakso summaa.
Vuoden Puutavarakauppias valittiin tänä vuonna 30. kerran. Palkinnon myöntää Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppiasyhdistys SPY ry. Palkinnolla halutaan tehdä tunnetuksi suomalaisen puutavarakaupan asiantuntemusta ja palvelua. Samalla se on henkilökohtainen tunnustus ja palkinto ansiokkaasta kauppiastyöstä puutavarakaupan piirissä. Palkinto on perinteinen osa valtakunnallisen Puumarkkinapäivän ohjelmaa, joka on koonnut puuteollisuuden ja kaupan väen yhteiseen tapahtumaan jo 51 vuoden ajan.
Yhteyshenkilöt
Stark Suomi Oy, Kalle Tuokko, teollisuuden ja jälleenmyynnin myyntijohtaja, puh. 040 766 2276.
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Tietoja julkaisijasta
STARK - reilusti rakentajan asialla
Olemme jokaisen rakentajan reilu ja luotettava kumppani, joka tekee työtään intohimolla ja tinkimättömällä ammattiylpeydellä. Meitä starklaisia on noin 1 000 ympäri Suomen, ja valtakunnallinen 27 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppamme palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. Stark on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia.
Verkkokauppa: www.stark-suomi.fi/
Yhtiösivut: yritys.stark-suomi.fi/
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