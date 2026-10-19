Kustannus-Mäkelä Oy

Mäkelän kevään 2027 kirjakatalogi on julkaistu!

12.11.2026 06:01:00 EET | Kustannus-Mäkelä Oy | Tiedote

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Kustannus-Mäkelän uutuusesite tuo kaivatun pilkahduksen kevättä pimenevään vuodenaikaan. Kauden tähtinä loistavat Mäkelän lastenkirjat: pienten katselukirjat, monen teeman kuvakirjat, lukemaan opettelevien helppolukuiset tarinat ja koululaisten tietoteokset. Tarjoamme kaikkiaan 82 kirjauutuutta sekä 12 uusintapainosta. Sukella kevään uutuuskirjoihin ja löydä uutta luettavaa!

Mäkelän kevään 2027 katalogin kannen yksityiskohta. Kuvassa näkyy hirven silmät ja sarvet.
Kuva: Rachel Bright & Jim Field – Enkö kelpaa, kysyi hirvi.

Kotimaisissa uutuuksissa… Kurvaillaan ajassa menneisyyteen ja tulevaisuuteen yhdessä Rami Rasvanäpin kanssa (s. 4) ja vietetään ihanaa isoisäpäivää (s. 5). Hui-huin yö sen sijaan saa yllättävän käänteen, kun kaapin perukoilta löytyy kahdeksanjalkainen kammotus (s. 6). Lukutaitoa kehittävät helppolukuinen HEIMOI (s. 7) ja Zeta-sarjan avausosan selkomukautus (s. 8). Virhekartasto-sarjan (s. 9) odotettu jatko-osa venyttää todellisuuden rajoja, ja Ada-trilogian avausosa (s. 8) pohtii tekoälyn lumoa.

Kirjojen parissa pienestä pitäen… Laadukkaiden katselu- ja kuvakirjojen parissa viihtyy koko perhe! Taaperoiden tukevissa pahvikirjoissa tutustutaan mm. eläimiin, vastakohtiin ja muotoihin. Kuvakirjoissa seurataan mm. Oravan hämmennystä kevään ihmeiden äärellä (s. 18) ja etsitään Vallua kumppaneineen tällä kertaa valkokankaalta (s. 27).

Kun lapsi alkaa harjoitella lukemista itse… Helppolukuisten sarjojen uutuuksista löytyy eri taitotasoille sopivia, viihdyttäviä ja kannustavia tarinoita. Löytäisikö tiensä lukupinoon vaikkapa Lukuleijona-sarjan kertomus kurittomasta lohikäärmeestä (s. 31) tai Kouluetsivien (s. 32) jännittävä salapoliisitarina?

Lue enemmän, luulet vähemmän… Lasten tietokirjoissa retkeillään Pohjolan luonnossa, tutustutaan kaikkien aikojen ihmeellisimpiin kulkuneuvoihin ja seurataan eläinlasten kasvua eri puolilla maailmaa. Omia tunteita päästään tutkailemaan Pienessä tunnekirjassa (s. 35), ja tunteet räiskyvät myös japanilaisten chibi-hahmojen piirtämisoppaassa (s. 38).

Paperiaskartelua, rentoja taideharjoituksia ja mangaa… Kaikki luovaan työskentelyyn käytetty aika on hyvin käytettyä aikaa! Askartele kevätkimppu (s. 40) tai antaudu luovuuden vietäväksi innostavien taideoppaiden parissa. Valikoimaa löytyy monenlaisille taitotasoille.

Valoisat terveiset 55-vuotiaasta, itsenäisestä suomalaisesta kustantamosta!

Tutustu esitteeseen tästä linkistä.

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Kustannus-Mäkelä Oy

Kustannus-Mäkelä Oy on vuonna 1971 perustettu, Karkkilassa toimiva perheyritys. Kustantamo tunnetaan ennen kaikkea laadukkaista lasten- ja nuortenkirjoista ja käytännönläheisistä harrastekirjoista.

www.kustannusmakela.fi

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Kustannus-Mäkelässä on käynnissä vaiheittain etenevä sukupolvenvaihdos, jonka aikana perheyrityksen kolmas sukupolvi ottaa entistä enemmän vastuuta kustantamon toiminnasta. Muutoksen myötä kustantamo on ottanut käyttöön uuden Y-tunnuksen 3591265-9. Muilta osin toiminta jatkuu yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden näkökulmasta ennallaan. Toimitusjohtajana jatkaa toistaiseksi Atso Mäkelä.

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