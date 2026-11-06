Kokoomuksen Ikonen vastaa Kaikkoselle hyvinvointialueista – Nyt ei pidä toistaa aiempia virheitä

– Tällä hallituskaudella on korjattu lukuisia sote-uudistuksen valuvikoja. Useat hyvinvointialueet ovat saaneet uudet määrärajat alijäämien kattamiseksi tarpeensa mukaisesti. Kolme hyvinvointialuetta on jo arviointimenettelystä ulkona, eli aiempaa vahvempina. Rahoitus on kasvanut miljardeilla vuodessa ja sairaaloiden hoitojonot on painettu alle puoleen viime kauden luvuista. Keskusta vaatii nyt hallitukselta toimia, joita on jo tehty. Onko keskusta ollut lainkaan hereillä yhteisessä parlamentaarisessa työssä?, Ikonen kysyy.

Ikonen muistuttaa, että hyvinvointialueiden rahoitusmallia on korjattu ja sen kokonaisuudistus on käynnissä.

– Rahoitusmallissa on kiinni 27 miljardia euroa veronmaksajien rahaa ja suomalaisten tärkeät sote-palvelut. Sitä ei pidä korvata kiireellä ilman tutkimustietoa ja ymmärrystä uuden mallin toiminnasta. Muutoin korvataan vain rikkinäinen malli uudella rikkinäisellä, Ikonen sanoo.

Ikosen mukaan arviointimenettelyjen keskeyttäminen ei itsessään paranna yhtäkään hoitojonoa tai tuo lisää lääkäreitä tai hoitajia suomalaisille.

– Meidän pitää uskaltaa tehdä myös vaikeita päätöksiä, jotta suomalaiset saavat tarvitsemansa palvelut tulevaisuudessakin. Arviointimenettelyjen tavoitteena on viime kädessä turvata alueen asukkaiden perustuslain mukaiset riittävät palvelut. Keskustan pitäisi kertoa, mitä se itse tekisi toisin. Aika, jolloin saattoi vaan vaatia lisää aikaa tai lisää rahaa on ohi, Ikonen sanoo.

– Jos keskustalla on jotain konkreettisia ratkaisuja, ne kannattaa ehdottomasti tuoda yhteiseen valmisteluun, Ikonen päättää.