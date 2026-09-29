Susien kiintiömetsästystä vastustava vetoomus keräsi lyhyessä ajassa 32 843 nimeä
13.11.2026 08:32:00 EET | Eläinoikeusakatemia ry | Tiedote
Vetoomuksen suosio osoittaa, että moni suomalainen vastustaa maassamme erittäin uhanalaisen lajin kiintiömetsästystä.
Maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt, että susien kiintiömetsästys alkaa joulukuussa ja kohdistuu 109 suteen. Tämä tarkoittaa, että suuri määrä susilaumoja tullaan ampumaan.
Moni vastustaa ministeriön esitystä. Eläinoikeusakatemian vetoomus susien kiintiömetsästystä vastaan keräsi lyhyessä ajassa 32 843 nimeä. Vetoomusta keräsi vain yksi järjestö vähin resurssein, mikä tekee saavutuksesta huomionarvoisen.
”Noin 33 000 suomalaista allekirjoitti vetoomuksemme. Tämä on selvä viesti siitä, ettei erittäin uhanalaisen lajin vainoaminen ole kansallinen tahtotila”, huomauttaa biologi Iia Suomi. ”Vetoomuksen suosio osoittaa, että Suomesta löytyy runsaasti susien puolustajia. Moni toivoo sudelle parempaa suojelua”, toteaa puolestaan Eläinoikeusakatemian toiminnanjohtaja, filosofi Elisa Aaltola.
Suomen susikanta on haavoittuvassa tilassa, ja susi on tärkeä avainlaji suomalaisen luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Maaliskuussa 2026 eli Suomessa vain noin 430 sutta ja marraskuun arvion mukaan 476–669 yksilöä. Eläinoikeusakatemia korostaa, ettei näin pieneen populaatioon tulisi kohdistaa laajamittaista metsästystä.
”Ihmisen toimet ovat aiheuttaneet muulle luonnolle jo mittaamatonta vahinkoa esimerkiksi ilmastokriisin ja luontokadon muodossa. Juuri nyt olisi erityisen tärkeää kehittää uudenlaista luontosuhdetta – sellaista, joka keskittyy hallinnan ja tuhoamisen sijaan rinnakkaiseloon. Siksi myös susi ansaitsee nykyistä selvästi parempaa suojelua”, korostaa Aaltola.
Eläinoikeusakatemia luovutti vetoomuksen ministeriölle Säätytalolla 12.11.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elisa AaltolaToiminnanjohtajaPuh:0503738051elisa.aaltola@elainoikeusakatemia.fi
Eläinoikeusakatemia
Eläinoikeusakatemia on uusi suomalainen järjestö. Tuomme eläimiä koskevaa tiedettä ja taidetta kansantajuisesti jokaisen saataville.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Eläinoikeusakatemia ry
Helsinkiin uusi festivaali, joka juhlii eläimiä29.9.2026 09:25:00 EEST | Tiedote
Ylistys eläimille LIVE -festivaalilla nähdään useita tunnettuja kasvoja politiikan, tieteiden ja kulttuurin alalta.
Kissojen hyvinvointia edistävä uusi kampanja: Kissanpäivät2.9.2026 08:40:00 EEST | Tiedote
Kissojen hyvinvoinnista puhutaan vain vähän, mistä syystä liian moni kissa jää vaille kunnollista hoitoa. Uusi kampanja "Kissanpäivät" haluaa tuoda tilanteeseen muutoksen.
Eläinoikeusakatemia on tehnyt rikosilmoituksen Fifurista ja kymmenistä turkistarhoista13.7.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
Turkisalan etujärjestö Fifur on kehottanut turkistarhaajia päivittämään rekisteritietoja lainvastaisella tavalla. Rekisteri on vakavien eläintautien torjunnan kannalta keskeinen. Eläinoikeusakatemia on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.
Uunituore kysely: suomalaiset vastustavat valkoposkihanhien ja merimetsojen pesimäaikaista metsästystä15.6.2026 09:01:00 EEST | Tiedote
Eduskunnassa äänestetään tällä viikolla uudesta lakiesityksestä, joka avaisi valkoposkihanhet ja merimetsot metsästykselle. Esitys sallii metsästyksen tietyin ehdoin myös pesimäaikaan. Uunituore kysely kuitenkin paljastaa, että useampi suomalainen vastustaa kuin kannattaa pesimäaikaista ampumista.
Uusi kysely: 82 % suomalaisista vastustaa porsaiden kastraatiokiellon perumista18.5.2026 08:40:00 EEST | Tiedote
Hallituksen lakiesitys porsaiden kastraatiokiellon kumoamiseksi etenee nopeaa vauhtia eduskunnassa. Lakiesitys sallisi kirurgisen kastraation tajuissaan oleville porsaille. Tuore kyselytutkimus kuitenkin paljastaa, että vain 18 % suomalaisista kannattaa hallituksen esitystä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme