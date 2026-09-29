Susien kiintiömetsästystä vastustava vetoomus keräsi lyhyessä ajassa 32 843 nimeä

Maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt, että susien kiintiömetsästys alkaa joulukuussa ja kohdistuu 109 suteen. Tämä tarkoittaa, että suuri määrä susilaumoja tullaan ampumaan.

Moni vastustaa ministeriön esitystä. Eläinoikeusakatemian vetoomus susien kiintiömetsästystä vastaan keräsi lyhyessä ajassa 32 843 nimeä. Vetoomusta keräsi vain yksi järjestö vähin resurssein, mikä tekee saavutuksesta huomionarvoisen.

”Noin 33 000 suomalaista allekirjoitti vetoomuksemme. Tämä on selvä viesti siitä, ettei erittäin uhanalaisen lajin vainoaminen ole kansallinen tahtotila”, huomauttaa biologi Iia Suomi. ”Vetoomuksen suosio osoittaa, että Suomesta löytyy runsaasti susien puolustajia. Moni toivoo sudelle parempaa suojelua”, toteaa puolestaan Eläinoikeusakatemian toiminnanjohtaja, filosofi Elisa Aaltola.

Suomen susikanta on haavoittuvassa tilassa, ja susi on tärkeä avainlaji suomalaisen luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Maaliskuussa 2026 eli Suomessa vain noin 430 sutta ja marraskuun arvion mukaan 476–669 yksilöä. Eläinoikeusakatemia korostaa, ettei näin pieneen populaatioon tulisi kohdistaa laajamittaista metsästystä.

”Ihmisen toimet ovat aiheuttaneet muulle luonnolle jo mittaamatonta vahinkoa esimerkiksi ilmastokriisin ja luontokadon muodossa. Juuri nyt olisi erityisen tärkeää kehittää uudenlaista luontosuhdetta – sellaista, joka keskittyy hallinnan ja tuhoamisen sijaan rinnakkaiseloon. Siksi myös susi ansaitsee nykyistä selvästi parempaa suojelua”, korostaa Aaltola.

Eläinoikeusakatemia luovutti vetoomuksen ministeriölle Säätytalolla 12.11.2026.