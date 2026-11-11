Keskusta: Kokoomus, selittäkää vähemmän ja tehkää enemmän!
12.11.2026 07:45:01 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan varapuheenjohtaja Markku Siponen vastaa kokoomusministeri Ikoselle ja vaatii kokoomukselta toimia lähipalvelujen puolesta selitysten sijaan.
Hallitus on kolme vuotta selittänyt, miksi soten ongelmat ovat muiden syytä. Pääministeri Orpo myönsi viime torstaina, että soten rahoitusmalli on edelleen viallinen. Keskusta on vaatinut sen korjaamista jo kolme vuotta. Nyt olisi korkea aika ryhtyä toimeen.
Kokoomusministeri Ikonen sivuuttaa hyvinvointialueiden tilanteen ja kehuu niiden rahoituksen kasvaneen miljardeilla, mutta vaikenee samalla hallituksen omista leikkauksista. Hoitotakuuta on pidennetty kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen ja vanhusten hoivan henkilöstömitoitusta kevennetty. Molempien päätösten perusteella hyvinvointialueiden rahoitusta on vähennetty.
On aikamoista sumutusta kehuskella miljardilisäyksillä ja vaieta samalla omista leikkauksista.
Erikoissairaanhoidon pitkien jonojen lyheneminen on hyvä uutinen. Hoitoon pääsyn parantaminen oli sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Jonojen purkamisesta kuuluu tunnustus kovaa työtä tekeville hoitajille ja lääkäreille, ei hallituksen saksia heiluttaville herroille ja rouville.
Hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa lääkäriin pääsy nopeutui. THL:n mukaan maaliskuussa 2023 kahdessa viikossa lääkärille pääsi 58 prosenttia potilaista, vuotta myöhemmin jo 71 prosenttia. Nykyisen hallituksen kaudella kehitys on kääntynyt huonompaan suuntaan. THL:n mukaan hoitoon pääsy on jälleen hidastunut.
Tällaisen kehityksen keskusta haluaa pysäyttää. Mitä hyötyä on lyhyemmästä erikoissairaanhoidon jonosta ihmiselle, jonka lääkäriin pääsyä hallitus politiikallaan ensin venyttää?
Terveysasemien ja hoivayksiköiden sulkeminen puutteellisen rahoitusmallin perusteella aiheuttaa pysyvää vahinkoa. Terveysasemien sulkeminen kasvattaa Kelan matkakorvauksia, kun hoitomatkat venyvät. Hoitoon pääsyn vaikeutuminen pahentaa sairauksia ja lisää myöhempiä hoitokustannuksia.
Tämä on todella kallista säästämistä. Kyse ei ole vain rahasta tai kilometreistä, vaan ihmisten terveydestä.
Keskusta kantaa vastuunsa alkuperäisestä sote-laista. Maailma ei tullut yhdellä lailla valmiiksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen on vuosikymmeniä jatkunutta työtä, jota pitää yhdessä jatkaa.
Vastuunkanto tarkoittaa ongelmien tunnustamista ja ratkaisujen esittämistä. Juuri sitä keskusta tekee. Kokoomuksen vastuunkantoa olisi korjata ongelmat eikä toimettomana selitellä ja syytellä muita vuodesta toiseen.
Nyt kun pääministerikin myöntää, että lakia pitäisi korjata, kuuluu keskustan esitys: hyvinvointialueiden arviointimenettelyt määräajaksi jäihin, rahoituslain kokonaisuudistus viipymättä käyntiin ja kaikille alueille lisäaikaa alijäämien kattamiseen.
Alueiden on edelleen tasapainotettava taloutensa, mutta se on tehtävä kestävällä tavalla, ihmisten palvelut turvaten.
Valtaa pitävän kokoomuksen loputon selittely ja käsienpesu ei auta yhtäkään lääkäriin jonottavaa tai hoivaa tarvitsevaa suomalaista.
Kokoomus, selittäkää vähemmän ja tehkää enemmän. Jo riittää. Lähipalvelujen puolustaminen vaatii tekoja nyt!
Yhteyshenkilöt
Markku SiponenKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 44 544 1766markku.siponen@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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