Atea voitti Microsoftin vuoden 2026 EMEA Regional Channel Partner of the Year -palkinnon

”Tämä palkinto kuuluu ennen kaikkea atealaisille, jotka tekevät joka päivä töitä asiakkaidemme onnistumisen eteen. Teknologia kehittyy nyt todella nopeasti, ja erityisesti tekoäly ja tietoturva muuttavat asiakkaidemme toimintaympäristöä. Meidän tehtävämme on tehdä tästä muutoksesta asiakkaillemme mahdollisimman ymmärrettävä ja auttaa heitä ottamaan Microsoftin teknologiasta konkreettinen hyöty irti turvallisesti. Olemme tehneet Microsoftin kanssa pitkään hyvää yhteistyötä, ja tästä on hienoa jatkaa eteenpäin”, Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

Omakohtainen kokemus luo arvoa asiakkaille

Atea auttaa asiakkaitaan luomaan liiketoiminta-arvoa Microsoftin teknologiaportfoliosta hyödyntämällä tuhansien konsulttiensa osaamista. Heillä on asiantuntemusta pilvipalveluista, infrastruktuurista, tuottavuusratkaisuista, liiketoimintasovelluksista, tekoälystä ja tietoturvasta.

Customer Zero -mallissa Atea ottaa teknologian käyttöön ensin omassa organisaatiossaan. Ateasta tuli Microsoft Frontier -kumppani kesäkuussa, ja yhtiö on ottanut tekoälyalustan käyttöön koko henkilöstölleen sekä luonut yli 14 000 tekoälyagenttia. Kokemustensa ansiosta Atea pystyy auttamaan asiakkaitaan saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa Microsoftin teknologian avulla.

”Sertifioiduilla asiantuntijoillamme on paitsi syvällistä Microsoft-osaamista, myös käytännön kokemusta omasta organisaatiostamme sekä vuosien yhteistyöstä asiakkaiden kanssa. Siksi pystymme auttamaan asiakkaita valitsemaan oikeat ratkaisut, viemään ne käytäntöön ja ennen kaikkea saamaan niistä todellista hyötyä. Kehitämme osaamistamme jatkuvasti teknologian kehittyessä, jotta asiakkaamme saavat Microsoft-investoinneistaan enemmän hyötyä myös pitkällä aikavälillä”, Sihvonen sanoo.

Parempaa kybervarautumista käytännön harjoittelulla

Atea CIO Analytics 2026 -tutkimuksen mukaan 80 prosentilla Pohjois-Euroopan organisaatioista on suunnitelma ennakoimattomien tapahtumien varalle, mutta vain 24 prosenttia harjoittelee toimintaa säännöllisesti.

Atea auttaa yhdessä Microsoftin kanssa organisaatioita vahvistamaan kybervalmiuttaan järjestämällä Esc Room -harjoituksia. Harjoitus järjestetään sitä varten suunnitellussa kontissa, jossa osallistujat kokevat realistisen, tosielämän tapahtumiin perustuvan kyberhyökkäyksen. Harjoituksen jälkeen pidettävä purkutilaisuus auttaa osallistujia tunnistamaan, miten he voivat parantaa toimintaansa.

Yli 4 500 ehdokasta

Microsoft Partner of the Year Awards -palkinnot myönnetään kumppaneille, jotka tuottavat asiakkailleen poikkeuksellisen hyviä tuloksia Microsoftin pilvipalvelujen, tekoälyn, palvelujen ja laitteiden avulla. Tämän vuoden voittajat ja finalistit valittiin yli 4 500 ehdokkaan joukosta. Ehdokkaita oli eri kategorioista ja alueilta ympäri maailmaa. Atea sai tunnustuksen erinomaisista ratkaisuistaan ja palveluistaan alueellisena kanavakumppanina Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.

”Onnittelut vuoden 2026 Microsoft Partner of the Year Awards -palkintojen voittajille ja finalisteille. Tämän vuoden palkitut hyödyntävät Microsoftin pilven ja tekoälyn mahdollisuuksia luodessaan uudistavia ratkaisuja, vauhdittaessaan asiakkaiden menestystä ja laajentaessaan mahdollisuuksien rajoja. Heidän kekseliäisyytensä ja työnsä vaikutukset innostavat meitä. Ne osoittavat, mitä rohkealla visiolla ja teknologialla voidaan saavuttaa, kun tavoitteena on vahvistaa organisaatioiden mahdollisuuksia kaikkialla maailmassa”, sanoo Nicole Dezen, Microsoftin Chief Partner Officer ja Corporate Vice President.

”Atea yhdistää syvällisen asiantuntemuksensa Microsoftin teknologiaportfoliosta vankkaan ymmärrykseen asiakkaiden liiketoimintatarpeista. Atea auttaa organisaatioita ottamaan teknologiaa käyttöön, vahvistamaan tietoturvaa ja muuttamaan investoinnit liiketoiminnan tuloksiksi. Tämä palkinto on tunnustus Atean henkilöstön osaamisesta ja sitoutumisesta, heidän asiakkaille luomastaan arvosta sekä organisaatioidemme vahvasta yhteistyöstä”, sanoo Bart van der Knaap, Microsoftin EMEA-alueen kanavaliiketoiminnasta vastaava johtaja.

Vuoden 2026 Microsoft Partner of the Year Awards -palkinnot julkistetaan ennen Microsoft Ignite -tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään San Franciscossa 17.–20. marraskuuta.

Lisätietoja vuoden 2026 palkinnoista on Microsoft Partner -blogissa: Partner of the Year Awards Winners