Atea voitti Microsoftin vuoden 2026 EMEA Regional Channel Partner of the Year -palkinnon
12.11.2026 08:00:24 EET | Atea Finland Oy | Tiedote
Microsoft palkitsi Atean työstä, jolla se luo Microsoft-teknologian avulla liiketoiminta-arvoa sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioille. Tämän vuoden voittajat valittiin yli 4 500 ehdokkaan joukosta eri puolilta maailmaa.
”Tämä palkinto kuuluu ennen kaikkea atealaisille, jotka tekevät joka päivä töitä asiakkaidemme onnistumisen eteen. Teknologia kehittyy nyt todella nopeasti, ja erityisesti tekoäly ja tietoturva muuttavat asiakkaidemme toimintaympäristöä. Meidän tehtävämme on tehdä tästä muutoksesta asiakkaillemme mahdollisimman ymmärrettävä ja auttaa heitä ottamaan Microsoftin teknologiasta konkreettinen hyöty irti turvallisesti. Olemme tehneet Microsoftin kanssa pitkään hyvää yhteistyötä, ja tästä on hienoa jatkaa eteenpäin”, Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.
Omakohtainen kokemus luo arvoa asiakkaille
Atea auttaa asiakkaitaan luomaan liiketoiminta-arvoa Microsoftin teknologiaportfoliosta hyödyntämällä tuhansien konsulttiensa osaamista. Heillä on asiantuntemusta pilvipalveluista, infrastruktuurista, tuottavuusratkaisuista, liiketoimintasovelluksista, tekoälystä ja tietoturvasta.
Customer Zero -mallissa Atea ottaa teknologian käyttöön ensin omassa organisaatiossaan. Ateasta tuli Microsoft Frontier -kumppani kesäkuussa, ja yhtiö on ottanut tekoälyalustan käyttöön koko henkilöstölleen sekä luonut yli 14 000 tekoälyagenttia. Kokemustensa ansiosta Atea pystyy auttamaan asiakkaitaan saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa Microsoftin teknologian avulla.
”Sertifioiduilla asiantuntijoillamme on paitsi syvällistä Microsoft-osaamista, myös käytännön kokemusta omasta organisaatiostamme sekä vuosien yhteistyöstä asiakkaiden kanssa. Siksi pystymme auttamaan asiakkaita valitsemaan oikeat ratkaisut, viemään ne käytäntöön ja ennen kaikkea saamaan niistä todellista hyötyä. Kehitämme osaamistamme jatkuvasti teknologian kehittyessä, jotta asiakkaamme saavat Microsoft-investoinneistaan enemmän hyötyä myös pitkällä aikavälillä”, Sihvonen sanoo.
Parempaa kybervarautumista käytännön harjoittelulla
Atea CIO Analytics 2026 -tutkimuksen mukaan 80 prosentilla Pohjois-Euroopan organisaatioista on suunnitelma ennakoimattomien tapahtumien varalle, mutta vain 24 prosenttia harjoittelee toimintaa säännöllisesti.
Atea auttaa yhdessä Microsoftin kanssa organisaatioita vahvistamaan kybervalmiuttaan järjestämällä Esc Room -harjoituksia. Harjoitus järjestetään sitä varten suunnitellussa kontissa, jossa osallistujat kokevat realistisen, tosielämän tapahtumiin perustuvan kyberhyökkäyksen. Harjoituksen jälkeen pidettävä purkutilaisuus auttaa osallistujia tunnistamaan, miten he voivat parantaa toimintaansa.
Yli 4 500 ehdokasta
Microsoft Partner of the Year Awards -palkinnot myönnetään kumppaneille, jotka tuottavat asiakkailleen poikkeuksellisen hyviä tuloksia Microsoftin pilvipalvelujen, tekoälyn, palvelujen ja laitteiden avulla. Tämän vuoden voittajat ja finalistit valittiin yli 4 500 ehdokkaan joukosta. Ehdokkaita oli eri kategorioista ja alueilta ympäri maailmaa. Atea sai tunnustuksen erinomaisista ratkaisuistaan ja palveluistaan alueellisena kanavakumppanina Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.
”Onnittelut vuoden 2026 Microsoft Partner of the Year Awards -palkintojen voittajille ja finalisteille. Tämän vuoden palkitut hyödyntävät Microsoftin pilven ja tekoälyn mahdollisuuksia luodessaan uudistavia ratkaisuja, vauhdittaessaan asiakkaiden menestystä ja laajentaessaan mahdollisuuksien rajoja. Heidän kekseliäisyytensä ja työnsä vaikutukset innostavat meitä. Ne osoittavat, mitä rohkealla visiolla ja teknologialla voidaan saavuttaa, kun tavoitteena on vahvistaa organisaatioiden mahdollisuuksia kaikkialla maailmassa”, sanoo Nicole Dezen, Microsoftin Chief Partner Officer ja Corporate Vice President.
”Atea yhdistää syvällisen asiantuntemuksensa Microsoftin teknologiaportfoliosta vankkaan ymmärrykseen asiakkaiden liiketoimintatarpeista. Atea auttaa organisaatioita ottamaan teknologiaa käyttöön, vahvistamaan tietoturvaa ja muuttamaan investoinnit liiketoiminnan tuloksiksi. Tämä palkinto on tunnustus Atean henkilöstön osaamisesta ja sitoutumisesta, heidän asiakkaille luomastaan arvosta sekä organisaatioidemme vahvasta yhteistyöstä”, sanoo Bart van der Knaap, Microsoftin EMEA-alueen kanavaliiketoiminnasta vastaava johtaja.
Vuoden 2026 Microsoft Partner of the Year Awards -palkinnot julkistetaan ennen Microsoft Ignite -tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään San Franciscossa 17.–20. marraskuuta.
Lisätietoja vuoden 2026 palkinnoista on Microsoft Partner -blogissa: Partner of the Year Awards Winners
Yhteyshenkilöt
Juha SihvonenToimitusjohtajaAtea Finland OyPuh:0400 735 134juha.sihvonen@atea.fi
Linkit
Atea
Atea on Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys, joka palvelee seitsemässä maassa 8000 hengen voimin sekä paikallisesti ympäri Suomen. Olemme lähellä asiakasta 90 toimipisteessä.
Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman IT-palveluita ja -ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen muutoksen. Toimimme luotettavana neuvonantajana ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään IT-infrastruktuuria ja -palveluita vastuullisesti.
Rakennamme Suomea tietotekniikalla yhdessä maailman suurimpien teknologiayritysten kanssa.
Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli yli 3 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. https://www.atea.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Atea Finland Oy
Tekoäly vauhdittaa IT-investointeja, mutta yritysten uudistumistahti vaihtelee10.11.2026 13:23:11 EET | Tiedote
Tekoälyn nopea kehitys ja kasvavat tietoturvavaatimukset vauhdittavat kysyntää ja lisäävät yritysten tarvetta uudistaa IT-ympäristöjään sekä investoida uusiin teknologioihin. Monissa organisaatioissa investointipäätöksiä kuitenkin vielä harkitaan, eikä muuttuviin kehitystarpeisiin ole toistaiseksi reagoitu riittävän nopeasti.
Atealta 60 000 euroa lasten yleisurheiluryhmien valmentamiseen – Atea Yleisurheilugaalassa julkistettiin avustuksen saavat seurat6.11.2026 08:37:59 EET | Tiedote
Atea Finland lahjoitti IT-laitteiden kierrätyksestä syntyneitä varoja lasten ja nuorten yleisurheiluun tukemiseksi. ONE for Good -rahaston kautta jaetut apurahat jaettiin nyt ensimmäistä kertaa huippu-urheilijoiden tunnustusten rinnalla Atea Yleisurheilugaalassa Helsingissä.
Atealta 60 000 euroa lasten yleisurheiluryhmien valmentamiseen – Atea Yleisurheilugaalassa palkitaan vuoden huiput ja julkistetaan avustukset 5. marraskuuta3.11.2026 15:26:15 EET | Tiedote
Yleisurheilugaalassa jaetaan ensimmäistä kertaa Atean ONE for Good -avustukset lasten yleisurheilun valmentamisen tukemiseen. 60 000 euron avustukset on kerätty kierrätettyjen IT-laitteiden tuotoista.
Turkulaiskoululaiset tutustuvat teknologian elinkaareen uudenlaisessa oppimiskokemuksessa19.10.2026 13:55:32 EEST | Tiedote
Turun yhtenäiskoulun 7. luokkalaiset pääsevät ensimmäisinä Suomessa perehtymään arkipäiväisten IT-laitteiden elinkaareen, kun Tanskasta startannut IT-alan vastuullisuuskiertue saapuu myös Suomeen. Samalla oppilaita kannustetaan keräämään kotona lojuvat vanhat laitteet kierrätykseen ja ansaitsemaan rahaa oppilaskunnalle.
Messukeskuksessa juhlittiin suomalaisia maailmanluokan tekoälyratkaisuja – Opetushallitus ja Aiforia nappasivat Vuoden digiteko -palkinnot8.10.2026 19:18:20 EEST | Tiedote
4,8 miljoonan oppijan tiedot yhteen kokoava Opetushallituksen KOSKI-palvelu ja syöpädiagnostiikkaa tekoälyn avulla parantava Aiforia® Create -työkalu voittivat Vuoden digiteko 2026 -kilpailun. Tuomariston mukaan kaikki kilpailuun osallistuneet digiteot edustavat maailmanluokan osaamista. ”Kyllä näillä Suomi nousuun saadaan!” totesi tuomariston jäsen, Dell Technologies Suomen toimitusjohtaja Riikka Salminen palkintogaalassa Helsingin Messukeskuksessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme