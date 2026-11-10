Veikkaus Oy

Huoltoasemalla pelatulla Milli-rivillä voitettiin miljoona euroa Vihdissä

12.11.2026 08:02:51 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

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Milli-pelin keskiviikkoillan arvonnassa löytyi jälleen täysosuma. Voiton tuonut rivi oli pelattu vihtiläisellä huoltoasemalla. Keskiviikkoillan voitto oli jo 11. Milli-pelin päävoitto tänä vuonna.

Henkilö pitelee älypuhelinta, jossa on auki Milli-pelisovellus. Vieressä kahvikuppi.
Milli-pelissä on joka päivä jaossa miljoona euroa

Miljoonan euron päävoitto pelattiin Vihdin Siippoossa sijaitsevalla Neste-huoltoasemalla.

- Lämpimät onnittelut tuoreelle miljonäärille! Keskiviikkoiltainen arvonta toi voittajalle melkoisen yllätyksen. Laitamme täällä Veikkauksen Miljonäärisalongissa voittajakahvit tippumaan, mikäli tuore miljonääri haluaa tulla juhlistamaan täysosumaansa, sanoo Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.

Edellisestä Milli-pelin päävoitosta on aikaa vain muutama viikko. Tiistaina 27.10. savonlinnalainen nettipelaaja nappasi niin ikään miljoonan euron täysosuman.

- Tämä tuorein voitto oli jo 11. Milli-pelin päävoitto tänä vuonna. Lieneekö siinä jotain taikaa, että päivämäärällä 11.11. osuu juuri se vuoden 11. päävoitto, Sundholm pohtii.

Keskiviikkoillan (11.11.) arvontojen oikeat rivit:
Milli: 6, 17, 29, 33, 38, 39 ja lisänumero 9
Jokeri: 5 7 1 6 0 2 6
Lomatonni: Delhi 98

Milli-pelin päävoitot suuruusjärjestyksessä

Voitto, paikkakunta, päivämäärä

2 milj. euroa, Kouvola, 6.6.2026, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Paimio, 16.6.2025, voittajan haastattelu, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Pielavesi, 11.8.2025, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Lahti, Kangasala, Raasepori (3 osuuden porukkaa), 9.3.2026, voittajien haastattelu
1 milj. euroa, Ranua, 7.4.2026, voittajan haastattelu 
1 milj. euroa, Lahti, 12.7.2026
1 milj. euroa, Rauma, 28.8.2026, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Pohjois-Savo, 20.9.2026
1 milj. euroa, Leppävirta 1.10.2026
1 milj. euroa, Savonlinna 27.10.2026
1 milj. euroa, Vihti 11.11.2026
500 000 euroa, Tampere, 24.6.2026
500 000 euroa, Pori, 24.6.2026

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Kuvat

Henkilö pitelee älypuhelinta, jossa on auki Milli-pelisovellus. Vieressä kahvikuppi.
Milli-pelissä on joka päivä jaossa miljoona euroa
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