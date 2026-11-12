Tule mukaan Välittämisen päivään 27.11. ja tee pieni välittämisen teko
12.11.2026 09:17:59 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Välittämisen päivä on vuosittainen tapahtumapäivä, jonka tarkoituksena on innostaa ja kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä välittämään toisistaan ja etenkin ikäihmisistä arjessa. Osallistu Pohjanmaalla järjestettäviin Välittämisen päivän tapahtumiin 27.11.2026.
– Halusimme Pohjanmaalla haastaa kunnat ja järjestöt mukaan Välittämisen päivään. Oli ihana huomata, kuinka monet kunnat ja järjestöt tulivat innokkaasti mukaan! Perjantaina 27.11. järjestetään paljon matalan kynnyksen tapahtumia eri puolilla Pohjanmaata. Toki välittämisen päivä on joka päivä, hymyilee Kirsi Laitila, hankekoordinaattori Pohjanmaan muistipolku -hankkeesta.
– Haastamme myös asukkaat tekemään pieniä välittämisen tekoja kaikenikäisille ihmisille ja erityisesti ikäihmisille. Pienet, arkiset teot tuovat iloa ja välittämistä ihmisten kesken sekä luovat yhteisöllisyyttä.
Jokainen voi tehdä pienen, arkisen teon
Tässä muutama esimerkki, joista voit poimia itsellesi sopivan:
- Hymyile ja tervehdi vastaantulijaa.
- Kysy kuulumisia, pysähdy ja kuuntele, kun toinen puhuu sinulle.
- Pidä ovea auki erityisesti iäkkäille.
- Tarjoa apua, jos huomaat jonkun tarvitsevan apua.
- Pyydä naapurisi, iäkäs tai yksinäinen tuttusi kanssasi kävelylle tai kahville.
- Lähetä ystävällesi viesti: ”Olet tärkeä!” ja kerro jokin asia, jota hänessä arvostat.
- Vie työkaverille pyytämättä kuppi kahvia.
- Leikkiessäsi lapsesi kanssa pihalla pyydä muutkin lapset mukaan.
- Kerää roskia kadulta ja luonnosta.
- Vie tarpeettomat, hyväkuntoiset ja siistit vaatteesi vaatelahjoitukseen.
Lisää ehdotuksia löydät osoitteesta: www.valli.fi/valittamisen_paiva
Osallistu Välittämisen päivän tapahtumaan 27.11.2026
Katso tästä kooste Välittämisen päivän tapahtumista 27.11.2026 Pohjanmaalla:
- Kruunupyyn kirjasto, Kirkkotie 6: Hae ilmainen magneetti, jossa lukee ”Du är viktig – Sinä olet tärkeä” kirjaston aukioloaikoina ja anna se jollekulle, joka on sinulle tärkeä.
- Pietarsaaren kirjasto, Runeberginkatu 12, klo 13–15: Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yksiköt sekä trubaduuri paikalla. Joulukorttiaskartelua ja opastettu kierros kirjastossa. Tarjoamme pientä purtavaa.
- Pikkujoulut Luodon torilla, klo 18.30–> muun muassa uuden kirkkoherran puhe, yhteislaulua ja muita esiintyjiä. Tarjoamme glögiä ja piparkakkuja. Jouluaskartelua kirjastossa.
- Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjasto, Topeliuksenpuistikko 10, klo 12-14: Välittämisen glögikahvila, kirjavinkkejä, ääneenlukemista, glögitarjoilua ja yhdessäoloa.
- Bio Astra Vöyri, Vöyrintie 16, klo 14: Tule mukaan elokuviin! Katsomme elokuvan Eddie the Eagle. Vapaa pääsy.
- Mustasaaren senioripiste, Niilontie 1, klo 12–14: Tarjolla glögiä ja vierailukasseja ikäihmisten luona vierailua varten.
- Vaasa klo 9–10.30 tarjoamme glögiä: K-market Sundom, S-market Vähäkyrö, S-market Ristinummi, S-market Gerby ja OLKA-piste Vaasan keskussairaala H-talo 00 ja klo 13–15: Kauppakeskus Rewell. Pysähdy hetkeksi glögille, juttelemaan ja löydä oma välittämisen tekosi.
- Maalahti, Yttermalaxin seurakuntakoti, Övermalax långtået 7, klo 11–14: Tuolijumppaa sekä riisipuuroa, kahvia, glögiä ja piparkakkuja.
- Närpiön asiointipiste, Närpiöntie 4, klo 9–12 ja 13–14: avoimet ovet. Tarjoamme glögiä ja piparkakkuja samalla, kun voit tutustua asiointipisteen palveluihin.
- Kristiinankaupungin kulttuuritalo DUX, Merikatu 21, klo 13–15: Tervetuloa pelaamaan bingoa, kuuntelemaan kuoroa ja saamaan tietoa paikallisilta toimijoilta.
Tule tapahtumiin mukaan ystäväsi, naapurisi tai yksinäisen tuttusi kanssa tai tule yksin tapaamaan muita ihmisiä!
Välittämisen päivä on vuosittainen tapahtumapäivä, jonka tarkoituksena on innostaa ja kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä välittämään toisistaan ja etenkin ikäihmisistä arjessa. Päivää vietetään aina marraskuun viimeisenä perjantaina, joka vuonna 2026 on 27.11.2026. Lisätietoja: www.valli.fi/valittamisen_paiva
Yhteyshenkilöt
Kirsi Laitilahankekoordinaattori, Pohjanmaan muistipolkuPuh:+358 40 523 6814kirsi.laitila@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
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Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
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