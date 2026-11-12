Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Tule mukaan Välittämisen päivään 27.11. ja tee pieni välittämisen teko

12.11.2026 09:17:59 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Välittämisen päivä on vuosittainen tapahtumapäivä, jonka tarkoituksena on innostaa ja kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä välittämään toisistaan ja etenkin ikäihmisistä arjessa. Osallistu Pohjanmaalla järjestettäviin Välittämisen päivän tapahtumiin 27.11.2026.

– Halusimme Pohjanmaalla haastaa kunnat ja järjestöt mukaan Välittämisen päivään. Oli ihana huomata, kuinka monet kunnat ja järjestöt tulivat innokkaasti mukaan! Perjantaina 27.11. järjestetään paljon matalan kynnyksen tapahtumia eri puolilla Pohjanmaata. Toki välittämisen päivä on joka päivä, hymyilee Kirsi Laitila, hankekoordinaattori Pohjanmaan muistipolku -hankkeesta.

– Haastamme myös asukkaat tekemään pieniä välittämisen tekoja kaikenikäisille ihmisille ja erityisesti ikäihmisille. Pienet, arkiset teot tuovat iloa ja välittämistä ihmisten kesken sekä luovat yhteisöllisyyttä.

Jokainen voi tehdä pienen, arkisen teon

Tässä muutama esimerkki, joista voit poimia itsellesi sopivan:

  1. Hymyile ja tervehdi vastaantulijaa.
  2. Kysy kuulumisia, pysähdy ja kuuntele, kun toinen puhuu sinulle.
  3. Pidä ovea auki erityisesti iäkkäille.
  4. Tarjoa apua, jos huomaat jonkun tarvitsevan apua.
  5. Pyydä naapurisi, iäkäs tai yksinäinen tuttusi kanssasi kävelylle tai kahville.
  6. Lähetä ystävällesi viesti: ”Olet tärkeä!” ja kerro jokin asia, jota hänessä arvostat.
  7. Vie työkaverille pyytämättä kuppi kahvia.
  8. Leikkiessäsi lapsesi kanssa pihalla pyydä muutkin lapset mukaan.
  9. Kerää roskia kadulta ja luonnosta.
  10. Vie tarpeettomat, hyväkuntoiset ja siistit vaatteesi vaatelahjoitukseen.

Lisää ehdotuksia löydät osoitteesta: www.valli.fi/valittamisen_paiva

Osallistu Välittämisen päivän tapahtumaan 27.11.2026

Katso tästä kooste Välittämisen päivän tapahtumista 27.11.2026 Pohjanmaalla:

  • Kruunupyyn kirjasto, Kirkkotie 6: Hae ilmainen magneetti, jossa lukee ”Du är viktig – Sinä olet tärkeä” kirjaston aukioloaikoina ja anna se jollekulle, joka on sinulle tärkeä.
  • Pietarsaaren kirjasto, Runeberginkatu 12, klo 13–15: Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yksiköt sekä trubaduuri paikalla. Joulukorttiaskartelua ja opastettu kierros kirjastossa. Tarjoamme pientä purtavaa.
  • Pikkujoulut Luodon torilla, klo 18.30–> muun muassa uuden kirkkoherran puhe, yhteislaulua ja muita esiintyjiä. Tarjoamme glögiä ja piparkakkuja. Jouluaskartelua kirjastossa.
  • Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjasto, Topeliuksenpuistikko 10, klo 12-14: Välittämisen glögikahvila, kirjavinkkejä, ääneenlukemista, glögitarjoilua ja yhdessäoloa. 
  • Bio Astra Vöyri, Vöyrintie 16, klo 14: Tule mukaan elokuviin! Katsomme elokuvan Eddie the Eagle. Vapaa pääsy.
  • Mustasaaren senioripiste, Niilontie 1, klo 12–14: Tarjolla glögiä ja vierailukasseja ikäihmisten luona vierailua varten.
  • Vaasa klo 9–10.30 tarjoamme glögiä: K-market Sundom, S-market Vähäkyrö, S-market Ristinummi, S-market Gerby ja OLKA-piste Vaasan keskussairaala H-talo 00 ja klo 13–15: Kauppakeskus Rewell. Pysähdy hetkeksi glögille, juttelemaan ja löydä oma välittämisen tekosi.
  • Maalahti, Yttermalaxin seurakuntakoti, Övermalax långtået 7, klo 11–14: Tuolijumppaa sekä riisipuuroa, kahvia, glögiä ja piparkakkuja.
  • Närpiön asiointipiste, Närpiöntie 4, klo 9–12 ja 13–14: avoimet ovet. Tarjoamme glögiä ja piparkakkuja samalla, kun voit tutustua asiointipisteen palveluihin.
  • Kristiinankaupungin kulttuuritalo DUX, Merikatu 21, klo 13–15: Tervetuloa pelaamaan bingoa, kuuntelemaan kuoroa ja saamaan tietoa paikallisilta toimijoilta.

Tule tapahtumiin mukaan ystäväsi, naapurisi tai yksinäisen tuttusi kanssa tai tule yksin tapaamaan muita ihmisiä!

Välittämisen päivä on vuosittainen tapahtumapäivä, jonka tarkoituksena on innostaa ja kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä välittämään toisistaan ja etenkin ikäihmisistä arjessa. Päivää vietetään aina marraskuun viimeisenä perjantaina, joka vuonna 2026 on 27.11.2026. Lisätietoja: www.valli.fi/valittamisen_paiva

Yhteyshenkilöt

Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö

Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

kommunikation@ovph.fi

Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye