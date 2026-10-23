Antti Järvinen SSO:n hallitukseen
12.11.2026 10:00:00 EET | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
SSO:n hallituksen uudeksi jäseneksi on valittu eMBA, HHJ Antti Järvinen.
Antilla on vahva kokemus verkkokaupasta, ICT-alalta sekä B2B- ja B2C-liiketoiminnasta. Hän on työskennellyt johtotehtävissä muun muassa Jimm’s PC-Store Oy:ssä, ALSO Finland Oy:ssä sekä Lounealla johtoryhmässä. Nykyisin hän toimii salolaisen Virtasenkaupan toimitusjohtajana.
Antin ICT- ja tekoälyosaaminen tuo SSO:n hallitukseen arvokasta näkemystä teknologian mahdollisuuksista kaupan ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Pitkä kokemus verkkokaupasta sekä B2B- ja B2C-liiketoiminnasta täydentää hallituksen osaamista ja tuo mukaan vahvaa ymmärrystä asiakkaiden muuttuvista tarpeista.
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 75 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
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