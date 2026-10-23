Antti Järvinen SSO:n hallitukseen

Antilla on vahva kokemus verkkokaupasta, ICT-alalta sekä B2B- ja B2C-liiketoiminnasta. Hän on työskennellyt johtotehtävissä muun muassa Jimm’s PC-Store Oy:ssä, ALSO Finland Oy:ssä sekä Lounealla johtoryhmässä. Nykyisin hän toimii salolaisen Virtasenkaupan toimitusjohtajana.



Antin ICT- ja tekoälyosaaminen tuo SSO:n hallitukseen arvokasta näkemystä teknologian mahdollisuuksista kaupan ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Pitkä kokemus verkkokaupasta sekä B2B- ja B2C-liiketoiminnasta täydentää hallituksen osaamista ja tuo mukaan vahvaa ymmärrystä asiakkaiden muuttuvista tarpeista.