Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

Antti Järvinen SSO:n hallitukseen

12.11.2026 10:00:00 EET | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote

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SSO:n hallituksen uudeksi jäseneksi on valittu eMBA, HHJ Antti Järvinen.

Antilla on vahva kokemus verkkokaupasta, ICT-alalta sekä B2B- ja B2C-liiketoiminnasta. Hän on työskennellyt johtotehtävissä muun muassa Jimm’s PC-Store Oy:ssä,  ALSO Finland Oy:ssä sekä Lounealla johtoryhmässä. Nykyisin hän toimii salolaisen Virtasenkaupan toimitusjohtajana.


Antin ICT- ja tekoälyosaaminen tuo SSO:n hallitukseen arvokasta näkemystä teknologian mahdollisuuksista kaupan ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Pitkä kokemus verkkokaupasta sekä B2B- ja B2C-liiketoiminnasta täydentää hallituksen osaamista ja tuo mukaan vahvaa ymmärrystä asiakkaiden muuttuvista tarpeista.

Avainsanat

suur-seudun osuuskauppa

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 75 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.

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SSO:n kotiseudun lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja hyvinvointia edistävät seurat ja yhdistykset ovat voineet hakea Kannustajat-tukea vuodesta 2022 lähtien. Tämän syksyn hakukierroksen myötä tukea on jaettu yhteensä jo yli 250 000 euroa. Vuosien varrella tuen merkitys on korostunut, sillä sen avulla paikalliset toimijat ovat voineet kehittää toimintaansa, hankkia välineitä ja luoda uusia mahdollisuuksia lasten ja nuorten harrastamiseen.

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