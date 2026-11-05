Kuopio hakee Asuntomessuja vuosille 2031–2034
12.11.2026 09:12:33 EET | Asuntomessut | Tiedote
Kuopion kaupunginhallitus päätti maanantaina 9. marraskuuta, että kaupunki hakee Asuntomessuja Savilahteen vuosille 2031–2034. Seuraavaksi Kuopion hakemus menee Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallituksen käsittelyyn.
Kuopio esittää hakemuksessaan messualueeksi kahta vaihtoehtoa Savilahdessa: Neulamäenrinnettä ja Marikonrantaa. Lopullinen järjestämisvuosi ja messualue täsmentyvät suunnittelun edetessä muun muassa alueiden kaavoituksen etenemisen perusteella. Neulamäenrinteessä Asuntomessut olisi kaupungin arvion mukaan mahdollista järjestää vuosina 2031–2033 ja Marikonrannassa vuosina 2032–2034.
Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson pitää Kuopion hanketta kiinnostavana avauksena 2030-luvulle.
– On hienoa, että Kuopio haluaa jälleen Asuntomessut. Meillä on kaupungin kanssa pitkä yhteinen historia, mutta tässä hankkeessa katse on vahvasti tulevaisuudessa. Savilahti tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden tarkastella sitä, millaista asuminen, rakentaminen ja hyvä kaupunkiympäristö voivat olla 2030-luvulla, Hasenson sanoo.
Savilahdessa Asuntomessut voitaisiin kytkeä osaksi laajempaa kaupunkikehitystä. Kokonaisuudessa yhdistyisivät uuden alueen rakentaminen, olemassa olevan kaupunkiympäristön kehittäminen sekä Neulamäen täydennys- ja korjausrakentaminen.
– Asuntomessut ovat parhaimmillaan paljon enemmän kuin yhden kesän tapahtuma. Kuopion suunnitelmissa meitä kiinnostaa erityisesti mahdollisuus yhdistää uuden rakentaminen olemassa olevan kaupunkiympäristön kehittämiseen. Tässä on aineksia kunnianhimoiseen ja valtakunnallisesti kiinnostavaan Asuntomessut-hankkeeseen, Hasenson sanoo.
Seuraavaksi Kuopion hakemus menee Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallituksen käsittelyyn. Jos Asuntomessut hyväksyy Kuopion hakemuksen, osapuolet käynnistävät varaussopimuksen valmistelun. Sen jälkeen edetään yhteiseen hankesuunnitteluun, jossa täsmennetään muun muassa tapahtuman järjestämisvuosi, messualue ja järjestämiseen liittyvät vastuut.
Asuntomessut on järjestetty Kuopiossa aiemmin kahdesti: Jynkässä vuonna 1980 ja Saaristokaupungissa vuonna 2010.
– Kuopio on osoittanut jo kahdesti olevansa vetovoimainen Asuntomessukaupunki. On erittäin innostavaa päästä nyt tarkastelemaan mahdollisuutta palata Kuopioon ja samalla rakentaa jälleen aivan uudenlaista Asuntomessut-kokonaisuutta seuraavalle vuosikymmenelle, Hasenson sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arna GrymViestintäpäällikköOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:+358 40 511 2223arna.grym@asuntomessut.fi
Joran HasensonToimitusjohtajaOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:0400 285 718joran.hasenson@asuntomessut.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskunta Suomen Asuntomessut on suomalaisen asumisen suunnannäyttäjä, joka järjestää vuosittain kesän kohokohtiin lukeutuvat Asuntomessut.
Asuntomessuilla esitellään toimiviksi ja kestäviksi koettuja ratkaisuja sekä esimerkkejä rakentamiseen ja asumiseen liittyvien uusimpien tutkimusten soveltamisesta käytäntöön.
Asuntomessuja on järjestetty vuodesta 1970 lähtien.
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