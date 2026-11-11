Yrittäjät: Selvitys osoittaa, että hyvinvointialueen oman tuotannon ei tarvitse olla automaattinen valinta
12.11.2026 09:15:00 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Hyvinvointialueiden pitää arvioida nykyistä avoimemmin, kannattaako sote-palvelu tuottaa itse vai hankkia yritykseltä tai järjestöltä, Suomen Yrittäjät esittää. Oikeustieteen tohtori ja entinen oikeuskansleri Tuomas Pöysti katsoo tänään julkaistussa oikeudellisessa selvityksessä, että palvelujen järjestäminen ja oman tuotannon johtaminen voidaan erottaa nykyistä selvemmin ilman mittavia lainsäädäntömuutoksia.
– Hyvinvointialue vastaa siitä, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut. Se ei tarkoita, että alueen pitäisi tuottaa kaikki palvelut itse, vaan ne voi hankkia muualta. Ratkaisut on tehtävä asiakkaan tarpeen, laadun, vaikuttavuuden ja kustannusten perusteella, Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntija Katja Rajala sanoo.
Suomen Yrittäjien mukaan hyvinvointialueiden tehtävänä on johtaa koko palvelukokonaisuutta, ei keskittyä vain oman tuotantonsa johtamiseen. Alueiden pitää hyödyntää julkisen tuotannon rinnalla yritysten ja järjestöjen osaamista silloin, kun se on asiakkaan ja veronmaksajan kannalta järkevää.
Päätösten tueksi tarvitaan vertailukelpoista tietoa eri tuotantotapojen laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista.
– Ei ole järkevää tuottaa palvelua itse vain siksi, että niin on totuttu tekemään. Oma tuotanto, yritykset ja järjestöt pitää asettaa aidosti samalle viivalle ja arvioida, mikä tapa tuottaa palvelut on asiakkaan ja veronmaksajan kannalta paras, Rajala sanoo.
Julkinen vastuu säilyy, vaikka palvelun tuottaa yritys
Pöystin selvityksen mukaan perustuslaki ei edellytä kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista julkisen toimijan omana työnä. Palveluja voivat tuottaa myös yritykset ja järjestöt.
Hyvinvointialueella pitää kuitenkin kaikissa tilanteissa säilyä kyky turvata riittävät ja yhdenvertaiset palvelut sekä vastata viime kädessä niiden saatavuudesta.
Selvityksen mukaan järjestäjän ja tuottajan roolit ovat osittain sekoittuneet. Myös eri tuotantotapojen kustannus- ja vertailutiedoissa on puutteita. Tämä vaikeuttaa eri vaihtoehtojen vertailua ja koko palvelukokonaisuuden johtamista.
– Hyvinvointialueiden järjestäjäosaamista on vahvistettava ja oman palvelutuotannon johtaminen erotettava järjestämisestä selkeämmin, johtaja Harri Jaskari sanoo.
Oman tuotannon kustannukset näkyviin
Yrittäjät vaatii, että hyvinvointialueiden oman palvelutuotannon yksikkökustannukset ovat laskettu ja että ne ovat näkyvillä. Eri tuotantotapoja vertailtaessa on kustannusten lisäksi arvioitava palvelun laatua, tuloksia ja asiakkaan koko palvelukokonaisuuden toimivuutta.
– Pienen sote-yrityksen on voitava luottaa siihen, että sen palvelun hintaa, laatua ja tuloksia arvioidaan samoilla perusteilla kuin hyvinvointialueen omaa tuotantoa. Ilman vertailukelpoista tietoa ei voida perustella, miksi jokin tuotantotapa valitaan, Jaskari sanoo.
Suomen Yrittäjät esittää kolmea muutosta:
- Järjestäminen ja tuottaminen erilleen. Palvelujen järjestäminen ja oman tuotannon johtaminen erotetaan nykyistä selvemmin toisistaan.
- Kustannukset ja tulokset vertailukelpoisiksi. Hyvinvointialueet seuraavat ja vertailevat oman tuotannon ja muiden tuottajien palvelujen laatua, kehitystä, vaikuttavuutta ja kustannuksia. Oman tuotannon yksikkökustannukset tehdään läpinäkyviksi.
- Järjestäjäosaamista vahvistetaan. Hyvinvointialueiden osaamista koko palvelukokonaisuuden ohjauksessa, seurannassa ja valvonnassa vahvistetaan.
Tutustu selvitykseen: Sote-palveluiden järjestäjän ja tuottajan roolien selkeyttämisen ja eriyttämisen oikeudelliset reunaehdot ja käytännön.
Selvityksen tilasivat Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Hyvinvointiala Hali ry ja Lääkäripalveluyritykset LPY.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri JaskarijohtajaPuh:050 512 2874harri.jaskari@yrittajat.fi
Katja RajalaasiantuntijaPuh:050 505 4422katja.rajala@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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