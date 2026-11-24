TAS-Powerista Norelco Automation – automaatio vahvemmin osaksi Norelcon kokonaisratkaisuja
24.11.2026 08:55:16 EET | Norelco | Tiedote
Norelco Groupiin kuuluva TAS-Power Oy on nyt Norelco Automation Oy. Uusi nimi tuo yhtiön automaatio-osaamisen näkyvästi yhteisen Norelco-nimen alle ja selkeyttää konsernin kolmen liiketoiminta-alueen kokonaisuutta: Power, Automation ja Service.
Nimenmuutos jatkaa Norelcon vuonna 2026 toteuttamaa uudistumista. Konsernirakenne otettiin käyttöön maaliskuussa, ja kesäkuussa konserniin liittyi sähköautomaatioon erikoistunut TAS-Power. Nyt automaatioliiketoiminnan nimi yhtenäistyy konsernin muun toiminnan kanssa.
Asiakkaalle kokonaisuus merkitsee mahdollisuutta yhdistää sähkönjakelun laitteet, niitä ohjaava automaatio sekä projektin ja käytön aikaiset palvelut saman konsernin osaamiseen.
”Asiakkaamme tarvitsevat toimivia kokonaisuuksia. Sähkönjakelun, ohjauksen ja automaation on toimittava yhdessä, ja ratkaisujen luotettavuudesta on huolehdittava koko niiden elinkaaren ajan. Norelco Automation tuo tämän osaamisen entistä selkeämmin osaksi yhteistä tarjontaamme”, sanoo Norelco Groupin toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.
Automaatio yhdistää laitteet toimivaksi järjestelmäksi
Norelco Automationin osaaminen kattaa sähköautomaatiosuunnittelun, keskusvalmistuksen, ohjelmoinnin, asennuksen ja käyttöönoton sekä käytössä olevien järjestelmien modernisoinnin. Toimitus voi olla yksittäinen keskus tai asiakkaan tarpeisiin suunniteltu automaatiokokonaisuus.
Automaatio-, säätö-, pumppaamo- ja varavoimakeskukset sisältävät esimerkiksi paljon mittausdataa sekä moottori- ja taajuusmuuttajaohjauksia. Ohjelmointiosaaminen kattaa teollisuuslogiikat, käyttöliittymät ja valvomot sekä etävalvonnan. Keskukset testataan ja dokumentoidaan ennen toimitusta.
Yhtiö palvelee teollisuutta, laitevalmistajia ja meriteollisuutta. Osaamiseen kuuluvat vaativat käyttöympäristöt, järjestelmien liittäminen muiden toimittajien ohjauksiin sekä UL-hyväksyttyjen keskusten suunnittelu ja valmistus Pohjois-Amerikan markkinoille. Modernisoinneilla voidaan uudistaa ohjaustekniikkaa ja pidentää käyttökelpoisten laitteiden elinkaarta.
Norelco Automationin merkitys konsernille on siinä, että se täydentää sähkönjakelun laitteet asiakkaan prosessien ohjauksen, mittauksen ja valvonnan osaamisella. Tämä vahvistaa konsernin valmiuksia vastata laajemmista toimituksista ja sovittaa sähkönjakelu sekä automaatio yhteen jo suunnitteluvaiheessa. Asiakkaalle hyöty on kokonaisuuden hallinnassa ja järjestelmien yhteensovittamisessa.
”TAS-Power tuo kokonaisuuteen pitkän kokemuksensa ja vahvan teknisen osaamisensa. Yhteinen nimi auttaa tekemään tätä osaamista tunnetuksi myös Norelcon nykyisille asiakkaille ja uusilla markkinoilla. Samalla automaatio avaa mahdollisuuksia tarjota konsernin muuta osaamista entistä laajemmalle asiakaskunnalle”, Hämäläinen sanoo.
”Osana arvostettua teknologiayhtiötä meillä on erinomainen mahdollisuus kasvaa tulevina vuosina. Yhdessä Norelcon kanssa voimme tuoda automaatio-osaamisemme uusille asiakkaille ja osallistua entistä laajempiin hankkeisiin”, sanoo Norelco Automationin operatiivinen johtaja ja TAS-Powerin entinen pitkäaikainen toimitusjohtaja Jani Lundqvist.
Kolme liiketoiminta-aluetta täydentävät toisiaan
Norelco Groupin liiketoiminta rakentuu kolmesta kokonaisuudesta:
- Power: Norelco Oy sähkönjakelu- ja energiaratkaisut.
- Automation: Norelco Automation Oy – sähköautomaation suunnittelu, keskusvalmistus, ohjelmointi, asennus, käyttöönotto ja modernisointi.
- Service: projektien suunnittelua ja toteutusta sekä järjestelmien kunnossapitoa ja elinkaarta tukevat palvelut.
Liiketoiminta-alueiden yhteistyö antaa konsernille valmiudet vastata aiempaa laajempiin asiakastarpeisiin suunnittelusta toimitukseen ja käytön aikaisiin palveluihin.
Yhteistyön mahdollisuuksia havainnollistaa Nokialle rakennettava sähköasema, johon TAS-Power on saanut historiansa suurimman sähköasematoimituksen. Enersensen tilaama sähkö- ja automaatiokeskusten kokonaisuus valmistuu heinäkuun 2027 loppuun mennessä.
”Kasvumme perustuu siihen, että ymmärrämme asiakkaan hanketta kokonaisuutena. Power, Automation ja Service tuovat kukin siihen oman osaamisensa. Niiden yhteistyö vahvistaa myös edellytyksiämme kasvaa Pohjoismaissa”, Hämäläinen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenToimitusjohtajaPuh:0505291919ari.hamalainen@norelco.fi
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Tietoa Norelcosta
Norelco on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiakonserni, joka yhdistää vahvan sähkönjakelun osaamisen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Norelco suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää sähkönjakelu- ja automaatioratkaisuja teollisuuden, datakeskusten, uusiutuvan energian, rakentamisen ja infrastruktuurin sekä meri- ja puolustusteollisuuden tarpeisiin. Kokonaisvaltainen asiantuntemuksemme varmistaa luotettavat ja toimivat ratkaisut yhdeltä kumppanilta.
Norelco Groupin liikevaihto on 45 miljoonaa euroa, ja konserni työllistää yli 350 ammattilaista kuudessa toimipisteessä Savonlinnassa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kirkkonummella. Norelco Oy ja TAS-Power Oy ovat osa Norelco Groupia.
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