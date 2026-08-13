Roope Kotila Santa’s Hotelsin ravintolatoimenjohtajaksi

Kotilalla on vahva ja monipuolinen tausta ravintola-alalta. Hänen uransa on kulkenut tarjoilijan ja keittiön tehtävistä ravintoloiden esihenkilö- ja johtotehtäviin. Lisäksi hänellä on kokemusta uusien ravintola- ja hotellitoimintojen käynnistämisestä sekä ravintolayrittäjyydestä.

Uudessa tehtävässään Kotila haluaa vahvistaa ravintoloiden yhteisiä toimintamalleja ja tukea kunkin ravintolan oman tuotteen kehittämistä.

”Santa’s Hotelsilla on jo valmiiksi hyviä ravintoloita ja laadukas ruokatuote. Haluan kehittää ravintoloita yhdessä tiimien kanssa ja antaa ravintolapäälliköille ja keittiöpäälliköille tilaa ottaa omistajuutta omasta tuotteestaan. Oma tehtäväni on tukea ja ohjata tekemistä yhteiseen suuntaan”, Kotila kuvailee.

Ravintolatoiminnan kehittämisessä Kotila pitää tärkeinä selkeitä toimintamalleja, toimivia työkaluja ja hyvää asennetta sekä sitä, että henkilöstö voi olla ylpeä omasta työstään ja ravintoloiden tuotteista.

”Olemme erittäin iloisia, että saimme Roopen osaksi Santa’s Hotelsin mahtavaa tiimiä. Yhdessä lähdemme viemään ravintolatoimintaamme eteenpäin ja vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Roopen vankka ammattitaito ja kokemus, sekä ravintoloidemme upea henkilökunta saavat varmasti aikaan mahtavia ravintolakokemuksia vieraillemme”, kertoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Pasi Latva.

Santa’s Hotels toivottaa Roopen lämpimästi tervetulleeksi.