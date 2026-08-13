Hotel Santa Claus Oy

Roope Kotila Santa’s Hotelsin ravintolatoimenjohtajaksi

12.11.2026 10:12:21 EET | Hotel Santa Claus Oy | Tiedote

Jaa

Roope Kotila aloittaa Santa’s Hotelsin ravintolatoimenjohtajana 1. joulukuuta 2026. Hän vastaa tehtävässään ketjun ravintolatoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä ravintola- ja keittiöpäälliköiden sekä muiden tiimien kanssa.

Kotilalla on vahva ja monipuolinen tausta ravintola-alalta. Hänen uransa on kulkenut tarjoilijan ja keittiön tehtävistä ravintoloiden esihenkilö- ja johtotehtäviin. Lisäksi hänellä on kokemusta uusien ravintola- ja hotellitoimintojen käynnistämisestä sekä ravintolayrittäjyydestä.

Uudessa tehtävässään Kotila haluaa vahvistaa ravintoloiden yhteisiä toimintamalleja ja tukea kunkin ravintolan oman tuotteen kehittämistä.

”Santa’s Hotelsilla on jo valmiiksi hyviä ravintoloita ja laadukas ruokatuote. Haluan kehittää ravintoloita yhdessä tiimien kanssa ja antaa ravintolapäälliköille ja keittiöpäälliköille tilaa ottaa omistajuutta omasta tuotteestaan. Oma tehtäväni on tukea ja ohjata tekemistä yhteiseen suuntaan”, Kotila kuvailee.

Ravintolatoiminnan kehittämisessä Kotila pitää tärkeinä selkeitä toimintamalleja, toimivia työkaluja ja hyvää asennetta sekä sitä, että henkilöstö voi olla ylpeä omasta työstään ja ravintoloiden tuotteista.

”Olemme erittäin iloisia, että saimme Roopen osaksi Santa’s Hotelsin mahtavaa tiimiä. Yhdessä lähdemme viemään ravintolatoimintaamme eteenpäin ja vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Roopen vankka ammattitaito ja kokemus, sekä ravintoloidemme upea henkilökunta saavat varmasti aikaan mahtavia ravintolakokemuksia vieraillemme”, kertoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Pasi Latva.

Santa’s Hotels toivottaa Roopen lämpimästi tervetulleeksi.

Avainsanat

santa's hotelsravintolatlapin ravintolatlapin matkailu

Yhteyshenkilöt

Linkit

Santa's Hotels

Santa's Hotels on suomalainen hyvän mielen hotelliketju, joka on osa perheomisteista Sava-Group-konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista. Ketjun hotelleja sijaitsee Rovaniemen lisäksi Luostolla, Saariselällä, Kilpisjärvellä sekä Kalajoella, ja ketjuun kuuluu myös hulppea huvila Levillä. Santa’s Hotels -ketjun liikevaihto vuonna 2025 oli noin 35 miljoonaa euroa, ja ketju työllistää ympärivuotisesti noin 150 henkilöä ja sesonkiaikoina noin 300 henkilöä.

Santa's Hotels -logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hotel Santa Claus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye