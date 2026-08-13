Roope Kotila Santa’s Hotelsin ravintolatoimenjohtajaksi
12.11.2026 10:12:21 EET | Hotel Santa Claus Oy | Tiedote
Roope Kotila aloittaa Santa’s Hotelsin ravintolatoimenjohtajana 1. joulukuuta 2026. Hän vastaa tehtävässään ketjun ravintolatoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä ravintola- ja keittiöpäälliköiden sekä muiden tiimien kanssa.
Kotilalla on vahva ja monipuolinen tausta ravintola-alalta. Hänen uransa on kulkenut tarjoilijan ja keittiön tehtävistä ravintoloiden esihenkilö- ja johtotehtäviin. Lisäksi hänellä on kokemusta uusien ravintola- ja hotellitoimintojen käynnistämisestä sekä ravintolayrittäjyydestä.
Uudessa tehtävässään Kotila haluaa vahvistaa ravintoloiden yhteisiä toimintamalleja ja tukea kunkin ravintolan oman tuotteen kehittämistä.
”Santa’s Hotelsilla on jo valmiiksi hyviä ravintoloita ja laadukas ruokatuote. Haluan kehittää ravintoloita yhdessä tiimien kanssa ja antaa ravintolapäälliköille ja keittiöpäälliköille tilaa ottaa omistajuutta omasta tuotteestaan. Oma tehtäväni on tukea ja ohjata tekemistä yhteiseen suuntaan”, Kotila kuvailee.
Ravintolatoiminnan kehittämisessä Kotila pitää tärkeinä selkeitä toimintamalleja, toimivia työkaluja ja hyvää asennetta sekä sitä, että henkilöstö voi olla ylpeä omasta työstään ja ravintoloiden tuotteista.
”Olemme erittäin iloisia, että saimme Roopen osaksi Santa’s Hotelsin mahtavaa tiimiä. Yhdessä lähdemme viemään ravintolatoimintaamme eteenpäin ja vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Roopen vankka ammattitaito ja kokemus, sekä ravintoloidemme upea henkilökunta saavat varmasti aikaan mahtavia ravintolakokemuksia vieraillemme”, kertoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Pasi Latva.
Santa’s Hotels toivottaa Roopen lämpimästi tervetulleeksi.
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Yhteyshenkilöt
Pasi LatvaToimitusjohtajaSanta's HotelsPuh:+358 400 700 328pasi.latva@santashotels.fi
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Santa's Hotels
Santa's Hotels on suomalainen hyvän mielen hotelliketju, joka on osa perheomisteista Sava-Group-konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista. Ketjun hotelleja sijaitsee Rovaniemen lisäksi Luostolla, Saariselällä, Kilpisjärvellä sekä Kalajoella, ja ketjuun kuuluu myös hulppea huvila Levillä. Santa’s Hotels -ketjun liikevaihto vuonna 2025 oli noin 35 miljoonaa euroa, ja ketju työllistää ympärivuotisesti noin 150 henkilöä ja sesonkiaikoina noin 300 henkilöä.
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