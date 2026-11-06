SAK:n vaalitentti eduskuntapuolueiden puheenjohtajille

SAK: Digijättien on kannettava vastuu työntekijöiden oikeuksista koko alihankintaketjussa 24.10.2026 09:35:00 EEST | Tiedote

SAK vaatii Suomeen investoivilta datakeskus- ja muilta teknologiayhtiöiltä nykyistä vahvempaa vastuuta työntekijöiden hyväksikäytön ehkäisemisestä. Tilaajayritysten on kannettava tosiasiallinen vastuu koko ketjustaan, viranomaisvalvontaa ja kiinnijäämisriskiä on lisättävä, seuraamuksia kovennettava ja hyväksikäytön uhrien asemaa parannettava. Ammattiliitoille on turvattava pääsy työmaille puuttumaan epäkohtiin ajoissa.