Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

SAK:n vaalitentti eduskuntapuolueiden puheenjohtajille

12.11.2026 10:54:16 EET | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Kutsu

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Media on tervetullut seuraamaan SAK:n järjestämää eduskuntavaalitenttiä. Tentattavina ovat seitsemän eduskuntapuolueiden puheenjohtajaa, työministeri Matias Marttinen ja kansanedustaja Saara Hyrkkö. Tilaisuus myös striimataan.

AIKA perjantaina 20.11. klo 9.30–11.30

PAIKKA Paasitornin juhlasali (Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki)

Osallistujat

  • Matias Marttinen, Kokoomus, työministeri
  • Riikka Purra, Perussuomalaiset
  • Antti Lindtman, SDP
  • Antti Kaikkonen, Keskusta
  • Saara Hyrkkö, Vihreät, kansanedustaja
  • Minja Koskela, Vasemmistoliitto
  • Anders Adlercreutz, RKP
  • Sari Essayah, Kristillisdemokraatit
  • Harry Harkimo, Liike nyt

Vaalitentin juontaa MTV Uutisten toimittaja Alec Neihum.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen, että pystymme varaamaan riittävästi paikkoja sekä toimittajille että kameroille  https://link.webropolsurveys.com/EP/B5A8AE41070A00BB

Tilaisuus striimataan YouTuben SAKtuubi-kanavalla https://youtube.com/live/u0cZ4dRH-WM?feature=share. Toimituksilla on mahdollisuus joko jakaa striimi omaan kanavaansa tai kuvata tilaisuus itse. Voimme tarjota toimituksille summaäänen.

Tilaisuus on osa SAK:n edustajiston syyskokousta. Kokous on kaksipäiväinen. Toimittajat ovat myös tervetulleita jo torstaina 19.11.2026 klo 10.00–12.00 seuraamaan puheenjohtaja Jarkko Elorannan edustajistopuhetta sekä sen jälkeistä yleiskeskustelua. Lue lisää https://www.sak.fi/tapahtumat/sakn-edustajiston-kokous-marraskuu-2026/

Yhteyshenkilöt

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Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 750 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.

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SAK: Digijättien on kannettava vastuu työntekijöiden oikeuksista koko alihankintaketjussa24.10.2026 09:35:00 EEST | Tiedote

SAK vaatii Suomeen investoivilta datakeskus- ja muilta teknologiayhtiöiltä nykyistä vahvempaa vastuuta työntekijöiden hyväksikäytön ehkäisemisestä. Tilaajayritysten on kannettava tosiasiallinen vastuu koko ketjustaan, viranomaisvalvontaa ja kiinnijäämisriskiä on lisättävä, seuraamuksia kovennettava ja hyväksikäytön uhrien asemaa parannettava. Ammattiliitoille on turvattava pääsy työmaille puuttumaan epäkohtiin ajoissa.

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