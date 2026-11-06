SAK:n vaalitentti eduskuntapuolueiden puheenjohtajille
12.11.2026 10:54:16 EET | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Kutsu
Media on tervetullut seuraamaan SAK:n järjestämää eduskuntavaalitenttiä. Tentattavina ovat seitsemän eduskuntapuolueiden puheenjohtajaa, työministeri Matias Marttinen ja kansanedustaja Saara Hyrkkö. Tilaisuus myös striimataan.
AIKA perjantaina 20.11. klo 9.30–11.30
PAIKKA Paasitornin juhlasali (Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki)
Osallistujat
- Matias Marttinen, Kokoomus, työministeri
- Riikka Purra, Perussuomalaiset
- Antti Lindtman, SDP
- Antti Kaikkonen, Keskusta
- Saara Hyrkkö, Vihreät, kansanedustaja
- Minja Koskela, Vasemmistoliitto
- Anders Adlercreutz, RKP
- Sari Essayah, Kristillisdemokraatit
- Harry Harkimo, Liike nyt
Vaalitentin juontaa MTV Uutisten toimittaja Alec Neihum.
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen, että pystymme varaamaan riittävästi paikkoja sekä toimittajille että kameroille https://link.webropolsurveys.com/EP/B5A8AE41070A00BB
Tilaisuus striimataan YouTuben SAKtuubi-kanavalla https://youtube.com/live/u0cZ4dRH-WM?feature=share. Toimituksilla on mahdollisuus joko jakaa striimi omaan kanavaansa tai kuvata tilaisuus itse. Voimme tarjota toimituksille summaäänen.
Tilaisuus on osa SAK:n edustajiston syyskokousta. Kokous on kaksipäiväinen. Toimittajat ovat myös tervetulleita jo torstaina 19.11.2026 klo 10.00–12.00 seuraamaan puheenjohtaja Jarkko Elorannan edustajistopuhetta sekä sen jälkeistä yleiskeskustelua. Lue lisää https://www.sak.fi/tapahtumat/sakn-edustajiston-kokous-marraskuu-2026/
Yhteyshenkilöt
Marjo PihlajaniemiViestintäpäällikköPuh:+358 400 969 633marjo.pihlajaniemi@sak.fi
Linkit
Tilaa SAK:n uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi joka toinen viikko: https://www.sak.fi/uutiskirje.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 750 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Seksuaalista häirintää tulee esiin yhä useammalla työpaikalla eikä siihen vieläkään puututa riittävästi6.11.2026 07:00:00 EET | Tiedote
SAK:n luottamushenkilöille tehdyn kyselyn mukaan seksuaalista häirintää on tullut esiin joka viidennellä työpaikalla viimeisen vuoden aikana. Osuus on kasvanut selvästi vuodesta 2018.
SAK:n jäsenpaneeli: Palkansaajat ovat valmiita kriisiin, mutta työpaikoilla ei ole kerrottu, miten toimitaan29.10.2026 09:57:00 EET | Tiedote
Lähes yhdeksän kymmenestä SAK:laisesta palkansaajasta on valmis tekemään osansa Suomen turvallisuuden hyväksi myös vakavassa kriisissä. Vain joka kolmannelle on kuitenkin kerrottu työpaikalla selkeästi, miten häiriö- ja kriisitilanteissa toimitaan.
SAK: Verokeinot ja vaikutusarviot puutteellisia valtiovarainministeriön meno- ja verokartoituksissa26.10.2026 13:49:53 EET | Tiedote
Valtiovarainministeriön tänään julkaisemissa meno- ja verokartoituksissa menevät kartoittaminen ja kannanottaminen sekaisin. VM ottaa kantaa toimenpiteiden toivottavuuteen, vaikka sen pitäisi lähinnä selvittää neutraalisti erilaisia vaihtoehtoja julkisen talouden vahvistamiseksi.
SAK: Digijättien on kannettava vastuu työntekijöiden oikeuksista koko alihankintaketjussa24.10.2026 09:35:00 EEST | Tiedote
SAK vaatii Suomeen investoivilta datakeskus- ja muilta teknologiayhtiöiltä nykyistä vahvempaa vastuuta työntekijöiden hyväksikäytön ehkäisemisestä. Tilaajayritysten on kannettava tosiasiallinen vastuu koko ketjustaan, viranomaisvalvontaa ja kiinnijäämisriskiä on lisättävä, seuraamuksia kovennettava ja hyväksikäytön uhrien asemaa parannettava. Ammattiliitoille on turvattava pääsy työmaille puuttumaan epäkohtiin ajoissa.
Hallituskausi on kasvattanut kuilua nais- ja miesvaltaisten alojen työelämän laadussa21.10.2026 08:42:11 EEST | Tiedote
SAK:n juuri julkaisema seurantatutkimus Hyvän työn mittari osoittaa, että työelämän laatu on heikentynyt naisvaltaisilla aloilla, kun taas miesvaltaisilla aloilla se on palannut lähelle huipputasoa. Erot ovat kasvaneet voimakkaasti Orpon hallituksen kaudella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme