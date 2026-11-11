Kutsu Aamu Kelassa -tilaisuuteen 19.11.: Työkykyä on jäljellä – miksi se jää käyttämättä?
12.11.2026 12:05:13 EET | Kela/FPA | Tiedote
Onko työkyky Suomelle tulevaisuuden kohtalonkysymys? Ilmoittaudu mukaan 19.11. järjestettävään Aamu Kelassa -keskustelutilaisuuteen!
Työurien pidentämisestä puhutaan nyt paljon, mutta työkyky nähdään liian usein joko täytenä työkykynä tai työkyvyttömyytenä. Moni voisi kuitenkin osallistua työelämään, vaikka ei pystyisikään työskentelemään kokoaikaisesti tai entiseen tapaan.
Miten töihin pääsemistä, työssä pysymistä ja työelämään palaamista pitäisi helpottaa näissä tilanteissa? Entä millaisia muutoksia tarvitsemme sosiaaliturvaan, kuntoutukseen ja työelämän käytäntöihin?
Aamu Kelassa -tilaisuudessa aiheesta keskustelevat erityisasiantuntija Mari Bergman Vates-säätiöstä, osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula Kelasta, erityisasiantuntija Turkka Sinisalo Telasta ja työkykyjohtaja Sari Vainikkala ISS Palveluista. Aiheeseen johdattelee tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren Kelasta. Keskustelun juontaa Kelan viestintäjohtaja Jussi Salmi, ja tilaisuuden päättää Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen.
Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan kumppaneille ja sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Aika: Torstaina 19.11.2026 klo 8–9.30. Aamupuuro on tarjolla klo 8–8.30. Paneelikeskustelu ja striimi klo 8.30–9.30.
Paikka: Kelan päätoimitalo (Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki) sekä striimi.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään tiistaina 17.11.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Anna-Stiina LundqvistKela, johtava yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaPuh:020 634 1424etunimi.sukunimi@kela.fi
Veera Adolfsenviestinnän asiantuntijaKelaPuh:020 635 4733
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