Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Sammallahti: Suomalaiset valitsevat säästöt ja torjuvat veronkiristykset

12.11.2026 11:18:48 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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"Suomalaiset ovat fiksu ja rahoistaan tarkka kansa. EVA:n mielipidekyselyn mukaan suomalaiset haluavat jatkaa säästöjä ja ymmärtävät, etteivät talousongelmamme ratkea veroja nostamalla. Tämä on myös kokoomuksen pitkäaikainen linja, jota edistämme jatkossakin", kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti sanoo.

Tere Sammallahti. Kuvaaja: Kimmo Falck.
Tere Sammallahti. Kuvaaja: Kimmo Falck.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n kyselyn mukaan 72 prosenttia suomalaisista katsoo, että julkisen talouden tasapainottamista pitää jatkaa heti vuoden 2027 eduskuntavaalien jälkeen. Vain noin joka kymmenes on eri mieltä. Menojen vähentämistä kannattaa 61 prosenttia vastaajista ja verojen kiristämistä 38 prosenttia. Veronkiristyksiä vastustaa 45 prosenttia.

– Totta kai suomalaiset ymmärtävät, että julkisen talouden tulot ja menot on saatava tasapainoon. He ymmärtävät myös oman kukkaronsa päälle ja tuntevat arjessaan, että verokarhu vie jo nyt ison siivun palkasta. Siksi enemmistö haluaa korjata taloutta menoja karsimalla, ei verokarhua ruokkimalla, Sammallahti sanoo.

Kyselyssä 64 prosenttia pitää hyvinvointivaltiota yhä hintansa arvoisena. Sammallahden mukaan tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että suomalaiset haluavat säästää menoista.

– Säästöt eivät ole helppoja, mutta niillä turvataan suomalaisten ydinpalvelut myös tulevaisuudessa. Velaksi eläminen ei suojele hyvinvointiyhteiskuntaa, eivätkä ahkeruudesta rankaisevat veronkorotukset ole pidemmän päälle mikään ratkaisu liian suuriin menoihin.

Kyselyn mukaan 63 prosenttia epäilee, pystyykö mikään hallitus toteuttamaan seuraavalle vaalikaudelle arvioidun 8–11 miljardin euron sopeutuksen. SDP:n kannattajien joukossa epäily on suurinta. Sammallahden mukaan epäilyyn vastataan kertomalla keinot jo ennen vaaleja.

– Kokoomus esitteli säästöohjelmansa jo syyskuussa ja olemme ainoa puolue, joka tekisi tarvittavat sopeutustoimet säästämällä, veroja korottamatta. Kokoomuksen esityksessä säästöt haetaan karsimalla menoja, esimerkiksi hallintoa pienentämällä, yritystukia karsimalla ja kehitysapua leikkaamalla. Kaikki muut puolueet ovat toistaiseksi esittäneet myös veronkorotuksia ja esimerkiksi demareiden vaihtoehtoa ei näy eikä kuulu. Ei kaikkien muiden esityksiä haukkuva SDP voi piilotella loputtomasti. Puheenjohtaja Antti Lindtmanin on aika tulla ulos perunakuopastaan ja esitellä SDP:n vaihtoehto.

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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