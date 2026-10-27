Uutta asfalttia, siltatöitä ja sujuvampia liikennejärjestelyjä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteille tänä vuonna
12.11.2026 12:29:51 EET | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteitä päällystettiin vuonna 2026 noin 282 kilometriä. Lisäksi alueella korjattiin ja uusittiin siltoja, parannettiin liittymiä sekä rakennettiin jalankulku- ja pyöräliikenteen väyliä. Hankkeilla parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, edistetään kestävää liikkumista sekä vahvistetaan alueen saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten toimintaedellytyksiä.
Korjausvelkarahoituksella päällystettiin myös muulla maantieverkolla
Päällystettyjen teiden korjaamiseen oli kolmatta vuotta käytössä hallituksen myöntämää määräaikaista lisärahoitusta, jolla pyritään taittamaan korjausvelan kasvu. Rahoituksen ansiosta päällystystöitä voitiin tehdä vilkkaiden pääteiden lisäksi myös muulla maantieverkolla.
”Tänä vuonna päällystyksiä pystyttiin tekemään pääteiden lisäksi jonkin verran myös alempiasteisella maantieverkolla. Korjausvelkarahoituksen päättyessä ensi vuoden päällystysmäärät jäävät näillä näkymin selvästi pienemmiksi, ja työt painottuvat nykyistä vahvemmin vilkkaammalle päätieverkolle”, kertoo osastopäällikkö Risto Leppänen.
Vuoden aikana päällystettiin yhteensä noin 282 kilometriä maanteitä sekä jalankulku- ja pyöräliikenteen väyliä. Tästä noin viisi kilometriä oli jalankulku- ja pyöräliikenteen väyliä. Päällystyksiin, paikkauksiin ja ajoratamerkintöihin käytettiin noin 40 miljoonaa euroa. Lisäksi huonokuntoisia ja vähäliikenteisiä päällystettyjä tieosuuksia muutettiin sorateiksi yhteensä 17 kilometriä.
Siltoja uusittiin ja korjattiin eri puolilla aluetta
Iin Kuivaniemellä valmistui vuonna 2025 alkanut Kuivajoen sillan uusiminen. Hyrynsalmella viimeisteltiin edellisenä vuonna käynnistynyt Tiikkajansalmen sillan peruskorjaus. Vuoden aikana valmistuivat myös esimerkiksi Pyhäjärven ja Oilinginojan siltojen uusimiset.
Oulun Eteläisen alueella uusittiin kymmenen putkisiltaa. Lisäksi noin 20 siltaan tehtiin pienempiä korjauksia.
Liikennejärjestelyjä parannettiin yhteistyössä kuntien kanssa
Oulun seudulla valmistui neljä elinvoimakeskuksen ja kuntien yhteisrahoittamaa MAL-hanketta. Esimerkiksi Oulussa Limingantien varteen rakennettiin uusi baanayhteys, Kempeleessä uudistettiin liittymäjärjestelyjä ja Tyrnävällä parannettiin valtatie 4:n liittymän sujuvuutta ja turvallisuutta.
MAL-sopimukseen perustuvalla rahoituksella tuetaan Oulun seudun kestävää kasvua sekä parannetaan liikenteen toimivuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä.
Lisäksi Alavieskaan ja Pyhäjärvelle rakennettiin jalankulku- ja pyöräliikenteen väyliä ja Sotkamossa parannettiin liittymäjärjestelyjä.
Tutustu vuonna 2026 valmistuneisiin kohteisiin hankekoosteessa.
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Yhteyshenkilöt
Risto Leppänen
Osastopäällikkö
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
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