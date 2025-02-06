Brunnenille kultaa ja kunniamaininta vuoden 2026 Finnish Comms Awardsissa
12.11.2026 13:00:41 EET | Brunnen Communications Oy | Tiedote
Brunnen Communications Oy ja UpCloud Oy voittivat Strateginen viestintäkonsultointi -kategorian, ja yhteistyö Eläketurvakeskuksen (ETK) kanssa sai kunniamaininnan vuoden 2026 Finnish Comms Awardsissa. Molemmat tunnustukset tulivat kilpailun ensimmäisestä pääkategoriasta, jossa kilpailevat yksinomaan strategisen viestinnän työt.
Finnish Comms Awards on yksi suomalaisen viestintäalan tärkeimmistä vuosittaisista kilpailuista. Siinä palkitaan toimistojen ja asiakkaiden yhdessä toteuttamia viestintätöitä, jotka ovat saaneet aikaan mitattavaa vaikuttavuutta. Tänä vuonna 15-vuotisjuhlavuottaan viettävään kilpailuun osallistui yhteensä 159 työtä, joista 80 eteni finaaliin.
”Olemme voitosta ja kunniamaininnasta valtavan ylpeitä. Tunnustukset kertovat tismalleen siitä, mitä strateginen viestintä meille tarkoittaa: asiakkaan toimintaympäristön ja tavoitteiden syvällistä ymmärtämistä, rohkeita valintoja sekä sinnikästä työtä tulosten saavuttamiseksi. Erityisen hienolta tuntuu se, että juuri vaikuttavuuteen perustuva tekeminen erottui kilpailussa”, sanoo Brunnenin toimitusjohtaja Taru Nikulainen.
Voittotyö
Eurooppalaisesta pilviturvallisuudesta kärkipuheenaihe Suomessa
Brunnen & UpCloud
Brunnen rakensi UpCloudille viestintästrategian, joka nosti datasuvereniteetin valtakunnalliseen keskusteluun. Työ teki näkyväksi eurooppalaisen pilven merkityksen Suomen ja Euroopan turvallisuudelle ja kilpailukyvylle sekä nosti UpCloudin aiheen johtavaksi asiantuntijaääneksi Suomessa.
Kunniamaininta
Volyymista vaikuttavuuteen: auditointi muutti ETK viestinnän suuntaa
Brunnen & Eläketurvakeskus (ETK)
Toimisto auttoi ETK:ta siirtämään viestinnän painopisteen volyymista vaikuttavuuteen. Ulkoisen viestinnän kokonaisauditointi kirkasti viestinnän strategisen roolin, tavoitteet, mittarit ja resurssien käytön sekä sitoutti johdon ja viestintäosaston yhteiseen muutokseen.
Onnittelut UpCloudille, ETK:lle ja brunnenilaiselle. Voitto ja kunniamaininta ovat yhteisen työn tuloksia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taru Nikulainenperustaja ja toimitusjohtaja, Brunnen CommunicationsPuh:+358 50 325 7347taru.nikulainen@brunnen.fibrunnen.fi
Kuvat
Brunnen Communications Oy on strateginen B2B-viestinnän kumppani, joka auttaa asiakkaitaan rakentamaan parempaa liiketoimintaa. Vuonna 2010 perustetun yksityisomisteisen Brunnenin erityisosaamisalueita ovat rakennettu ympäristö, energia ja teknologia. Lisäksi toimisto palvelee julkishallinnon organisaatioita, säätiöitä ja järjestöjä. Brunnen kuuluu ainoana suomalaisena jäsenenä PR Boutiques International -verkostoon ja Crisis Comms Network Europe -verkostoon.
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