Brunnenille kultaa ja kunniamaininta vuoden 2026 Finnish Comms Awardsissa.

Brunnenille kolme voittoa Finnish Comms Awardsissa 17.11.2023 11:05:00 EET | Tiedote

Brunnenin asiakkailleen toteuttamat viestintätyöt toivat kolme voittoa Finnish Comms Awards -kilpailun pääsarjassa. Habitan kanssa tehty yhteistyö valittiin vuoden Strategiseksi viestintäkonsultoinniksi. HSY:n ja Terrawisen kanssa ykkössija ratkesi Yritys- ja yhteisöviestintä -kategoriassa, ja OX2:n kanssa voitto tuli Viestintävalmennus ja simulaatiot -kategoriassa.