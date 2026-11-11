Suomalais-virolaisella yhteistyöllä vahvistetaan Ukrainan selviytymistä sodan tuhoista

Parhaillaan käynnissä oleville messuille saapui yli 50 suomalaisyritystä avaamaan kauppasuhteita. Business Finland, Viron kauppa- ja teollisuuskamari ja Ukrainan suurin rakennusalan liitto kokosivat tapahtuman yhteyteen yli 200 yritystä, rahoitusorganisaatiota ja kuntien edustajaa Suomesta, Virosta ja Ukrainasta.

”ReBuild Ukraine -tapahtuman merkitys alan tärkeimpänä jälleenrakennuksen yritystapahtumana on korostunut, kun Ukrainaan matkustaminen on vaikeutunut lisääntyneiden pommitusten ja ilmatorjunnan puutteiden takia”, sanoo Ukrainan jälleenrakentamisen erityisasiantuntija Jyrki Härkki.

Ukrainan alueet etsivät keinoja auttaa maan sisäisiä pakolaisia

Ukrainan keski- ja länsiosien kaupungeissa on otettu vastaan satojatuhansia maan sisäisiä pakolaisia, jotka tarvitsevat asuntoja ja lämmitystä. Vinnytsia etsii kumppaneita tuulivoiman rakentamista varten. Ternopil on vastaanottanut jo 300 000 muualta Ukrainasta muuttanutta ja energian tarve alueella on valtava.

Ukrainan rakentajien liitto edustaa yli tuhatta ukrainalaista rakennusalan yritystä. Puheenjohtaja Lev Partskhaladzen mukaan rakentamisen ja infrastruktuurin hankkeet ovat tällä hetkellä maan talouden keskeisiä ajureita. Vuonna 2025 ala kasvoi 11,6 prosentilla.

”Lokakuuhun mennessä suomalaiset ja ukrainalaiset yritykset ovat solmineet seitsemän sopimusta yli 300 miljoonan euron arvosta. ”

Suomalaisen teknologiayhtiö Steady Energyn kaupallinen johtaja Matti Pentti näkee Ukrainan kaukolämpöverkoston soveltuvan hyvin pienydinvoiman käytölle. Yritys etsii kotimaan lisäksi kasvua myös Ruotsista, Puolasta ja Ukrainasta.

”Maan alle rakennettavan laitoksen sisällä riittäisi polttoainetta 6–7 vuodeksi. Verkkoon voidaan syöttää tasainen peruskuorma, jolloin hintakin pysyisi vakaana. Tällöin ei myöskään tarvitse olla riippuvaisia hinnan ja saatavuuden vaihteluille alttiista polttoaineista, kuten hiilestä, kaasusta tai biomassasta”.

Business Finland ja Viron kauppa- ja teollisuuskamari järjestivät yhdessä Ukrainan rakentajien liiton (CBU) kanssa suomalaisten, virolaisten ja ukrainalaisten yhteistyötapahtuman. Täyteen varattuun tapahtumaan osallistui yli 200 osallistujaa, joista yli 100 Suomesta. Tapahtuma oli osa FinEst4Ukraine-hanketta, joka tukee suomalaisten ja virolaisten pk-yritysten kumppanuuksia ja osallistumista Ukrainan jälleenrakennukseen.