Nostot medialle 16.–20.11.2026

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Mitä Itämeren pinnan alla kuuluu? Laivaliikenteen ja räjähdysten melu vaikuttaa meriluontoon

Itämeren turvallisuustilanne, varjolaivasto ja sotilaallinen toiminta ovat nostaneet esiin myös kysymykset meren ympäristöriskeistä. Yksi vähemmän tunnettu ympäristöhaitta on vedenalainen melu. Syken tutkimusten mukaan melu on Itämerellä krooninen ongelma, joka haittaa mm. kaloja, simpukoita ja merinisäkkäitä. Suomenlahdella matalataajuinen vedenalainen melu on lisääntynyt.

Miten alusliikenne ja merituulivoimalat vaikuttavat meriluontoon? Miten vedenalaista melua mitataan ja miten sen haittoja voidaan vähentää?

Median haastateltavissa on johtava tutkija Harri Kankaanpää, joka johtaa Syken vedenalaisen melun seurantahanketta PINNA.

Lisätietoja: PINNA-hanke Harri Kankaanpää, p. 0295 251 258, harri.kankaanpaa@syke.fi

Syken asiantuntijat COP31-ilmastokokouksen teemoista

YK:n ilmastokokouksessa etsitään nyt keinoja vauhdittaa fossiilisista polttoaineista irtautumista ja siirtymistä puhtaaseen energiaan. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa sähköistymisen edistäminen sekä siirtymän rahoittaminen ja toteuttaminen oikeudenmukaisesti. Asiantuntijamme voivat avata energiasiirtymän ratkaisuja, haasteita ja vaikutuksia erityisesti Suomen näkökulmasta.

Fossiilisista polttoaineista irtautuminen ja energiasiirtymän ilmastovaikutukset

Miten energiasiirtymää voidaan nopeuttaa ja millaiset ratkaisut vähentävät päästöjä tehokkaimmin?

Sampo Soimakallio, kehittämispäällikkö, Syke, puh. 0295 251 803

Energiaturvallisuus ja oikeudenmukainen siirtymä

Miten energiasiirtymä vaikuttaa energiaturvallisuuteen? Millaisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä energiasiirtymään liittyy?

Paula Kivimaa, tutkimusprofessori, Syke, puh. 0295 251 283

Ilmastorahoituksen vaikuttavuus ja sähköistymisen ohjauskeinot

Miten julkista ilmastorahoitusta voidaan kohdentaa mahdollisimman vaikuttavasti? Millaisilla ohjauskeinoilla voidaan vauhdittaa työkoneiden ja raskaan liikenteen sähköistymistä?

Karoliina Auvinen, erityisasiantuntija, Syke, puh. 0295 251 235

Energiasiirtymän vaikutukset talouteen ja työllisyyteen

Millaisia vaikutuksia energiasiirtymällä on Suomen talouteen ja työllisyyteen?

Santtu Karhinen, erikoistutkija, Syke, puh. 0295 251 889

Energiapolitiikka ja vihreän siirtymän edistäminen

Millaisilla energiapoliittisilla ohjauskeinoilla vihreää siirtymää voidaan edistää? Millaisia haasteita energiasiirtymän toteuttamiseen liittyy?

Juha Peltomaa, yksikönjohtaja, Syke, puh. 0295 251 081

Jani Lukkarinen, johtava tutkija, Syke, puh. 0295 251 893

Sähkömarkkinat ja uusiutuva energia

Miten uusiutuvan energian lisääntyminen vaikuttaa sähkömarkkinoihin? Millaisia vaikutuksia sähköntuotannon ja -kulutuksen muutoksilla on sähköjärjestelmän toimintaan?

Maria Kopsakangas-Savolainen, tutkimusprofessori, Syke, puh. 0295 251 297

Uusiutuvan energian luontovaikutukset

Millaisia vaikutuksia uusiutuvan energian tuotannolla on luonnon monimuotoisuuteen? Miten luontovaikutuksia voidaan arvioida ja haittoja vähentää?

Kari-Matti Vuori, kehittämispäällikkö, Syke, puh. 0295 251 754

Asiantuntijoiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@syke.fi

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Viiden vuoden ilmastositoumuksilla voi olla tuhannen vuoden seuraukset – tutkijat peräänkuuluttavat muutosta globaaliin ilmastopolitiikkaan

Maailman johtajien kokoontuessa YK:n ilmastokokoukseen kansainvälinen tutkijaryhmä muistuttaa, että ilmastopolitiikan seuraukset voivat ulottua vuosisatojen tai jopa vuosituhansien päähän. Tämän päivän päätökset voivat määrittää kryosfäärin eli maapallon jäätyneiden alueiden kehitystä useiden sukupolvien ajan.

Suomen ympäristökeskuksen, REV Oceanin ja British Antarctic Surveyn tutkijoiden kommenttiartikkeli julkaistaan ensi viikolla Nature Communications -lehdessä. Sykestä tutkijaryhmässä ovat mukana erikoistutkija Letizia Tedesco ja tutkimusprofessori Anu Lähteenmäki-Uutela.

Artikkelissaan tutkijat kirjoittavat, ettei kasvava tutkimustieto jäätiköiden, mannerjäätiköiden, merijään, lumen ja ikiroudan muutoksista vielä näy riittävästi ilmastopolitiikan päätöksenteossa, vaikka riskeihin kiinnitetäänkin ilmastokokouksissa aiempaa enemmän huomiota.

Letizia Tedesco osallistuu ensi viikolla YK:n ilmastokokoukseen Alanyassa, missä tutkijaryhmä järjestää aiheesta tilaisuuden. Tedescoa voi haastatella aiheista ennakkoon tai tapahtuman aikana. Haastattelut englanniksi.

19.11.2026 klo 19 (Turkin ja Suomen aikaa): Five-Year Pledges, Thousand-Year Consequences: A COP31 Stress Test of Climate Governance

Tilaisuus tarkastelee ilmastopäätösten lyhyen aikajänteen ja sukupolvien yli ulottuvien ja potentiaalisesti peruuttamattomien riskien välistä ristiriitaa. Ilmastokokouksen osallistujille tehtävän ”Cryosphere Governance Stress Test” -testin avulla pohditaan, vastaavatko nykyiset ilmastohallinnan mekanismit riittävästi kryosfäärin pitkän aikavälin riskeihin ja mitä pitäisi muuttaa.

Kaikki paviljongin tapahtumat välitetään myös suorana verkossa. Paviljongin ohjelma ja linkit striimaukseen: - ICCI - International Cryosphere Climate Initiative

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. +358 29 525 1242

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

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