Helsinki voitti Tampereen 24 tunnin juoksuhaasteessa – Step Segment ylsi yli 368 kilometrin tulokseen

Suomen ensimmäinen Red Bull 24H -juoksuhaaste päättyi keskiviikkona 11.11. klo 16. Jännittävä Helsinki vastaan Tampere -kamppailu sai päätöksen, kun helsinkiläinen Step Segment keräsi 24 tunnissa yhteensä 368,8 kilometriä. Tampereen Hapoclubin lopputulos oli 352 kilometriä, joten joukkueiden väliseksi eroksi jäi lopulta 16,8 kilometriä.

Voiton lisäksi Step Segment teki Red Bull 24H:n kansainvälistä historiaa. Joukkueen tulos on pisin matka, mitä tapahtumakonseptissa on koskaan juostu. Aikaisempaa Red Bull 24H -ennätystä kantoi ruotsalainen juoksutiimi Team Fanny, jonka tulos oli 362,42 kilometriä helmikuussa 2026 juostun haasteen jälkeen.

– Ihan mahtava fiilis! Tiesin, että meillä on mahdollisuudet voittoon, mutta ennätystä en olisi ikinä osannut odottaa. Olen todella ylpeä koko joukkueesta. Jokainen antoi kaikkensa ja heittäytyi tähän täysillä, Step Segmentin kapteeni Antti Nguyen iloitsi haasteen jälkeen.

Joukkueet kovilla henkisesti ja fyysisesti

Haaste koetteli molempia 11 hengen tiimejä toden teolla. Hapoclub joutui kilpailun aikana tekemään muutoksia suunnitelmiin loukkaantumisten takia, ja joukkue juoksikin useita tunteja vain viiden juoksijan voimin. Lyhyistä vaihdoista ja pienemmästä kokoonpanosta huolimatta joukkue ylitti asettamansa kilometritavoitteen.

– Olen super ylpeä meidän tiimistä. Pelkästään se, että juoksimme oikeasti 24 tuntia ja pääsimme vielä yli tavoitteen, on ihan valtava saavutus. Joukkue teki matkan aikana fiksuja päätöksiä ja juoksijat kuunteli omaa kroppaa, kertoo Hapoclubin kapteeni Jemina Forss.

Step Segmentin mukaan tiukka kilpailuasetelma Hapoclubin kanssa auttoi helsinkiläisjoukkuetta puskemaan eteenpäin läpi vuorokauden.

– Tämä ei ollut pelkästään fyysinen suoritus, vaan myös henkinen haaste. Kaikki tsemppasivat toisiaan loppuun asti ja antoivat kaikkensa. Iso kiitos kuuluu myös vastustajille, sillä he puskivat meitä koko ajan eteenpäin, Nguyen jatkaa.