Red Bull Finland

Helsinki voitti Tampereen 24 tunnin juoksuhaasteessa – Step Segment ylsi yli 368 kilometrin tulokseen

12.11.2026 13:47:44 EET | Red Bull Finland | Tiedote

Jaa

Helsinkiläinen Step Segment päihitti tamperelaisen Hapoclubin vuorokauden mittaisessa juoksuhaasteessa, ja teki samalla ennätystuloksen koko Red Bull 24H:n historiassa. Joukkueen 368,8 kilometrin voittotulos on pisin tapahtumassa koskaan juostu matka.

Loppukiri Red Bull 24H -juoksuhaasteessa.
Loppukiri Red Bull 24H -juoksuhaasteessa. Petri Saarelainen

Suomen ensimmäinen Red Bull 24H -juoksuhaaste päättyi keskiviikkona 11.11. klo 16. Jännittävä Helsinki vastaan Tampere -kamppailu sai päätöksen, kun helsinkiläinen Step Segment keräsi 24 tunnissa yhteensä 368,8 kilometriä. Tampereen Hapoclubin lopputulos oli 352 kilometriä, joten joukkueiden väliseksi eroksi jäi lopulta 16,8 kilometriä.

Voiton lisäksi Step Segment teki Red Bull 24H:n kansainvälistä historiaa. Joukkueen tulos on pisin matka, mitä tapahtumakonseptissa on koskaan juostu. Aikaisempaa Red Bull 24H -ennätystä kantoi ruotsalainen juoksutiimi Team Fanny, jonka tulos oli 362,42 kilometriä helmikuussa 2026 juostun haasteen jälkeen.

– Ihan mahtava fiilis! Tiesin, että meillä on mahdollisuudet voittoon, mutta ennätystä en olisi ikinä osannut odottaa. Olen todella ylpeä koko joukkueesta. Jokainen antoi kaikkensa ja heittäytyi tähän täysillä, Step Segmentin kapteeni Antti Nguyen iloitsi haasteen jälkeen.

Joukkueet kovilla henkisesti ja fyysisesti

Haaste koetteli molempia 11 hengen tiimejä toden teolla. Hapoclub joutui kilpailun aikana tekemään muutoksia suunnitelmiin loukkaantumisten takia, ja joukkue juoksikin useita tunteja vain viiden juoksijan voimin. Lyhyistä vaihdoista ja pienemmästä kokoonpanosta huolimatta joukkue ylitti asettamansa kilometritavoitteen.

– Olen super ylpeä meidän tiimistä. Pelkästään se, että juoksimme oikeasti 24 tuntia ja pääsimme vielä yli tavoitteen, on ihan valtava saavutus. Joukkue teki matkan aikana fiksuja päätöksiä ja juoksijat kuunteli omaa kroppaa, kertoo Hapoclubin kapteeni Jemina Forss.

Step Segmentin mukaan tiukka kilpailuasetelma Hapoclubin kanssa auttoi helsinkiläisjoukkuetta puskemaan eteenpäin läpi vuorokauden.

– Tämä ei ollut pelkästään fyysinen suoritus, vaan myös henkinen haaste. Kaikki tsemppasivat toisiaan loppuun asti ja antoivat kaikkensa. Iso kiitos kuuluu myös vastustajille, sillä he puskivat meitä koko ajan eteenpäin, Nguyen jatkaa.

Avainsanat

juoksuennätyskilpailuhelsinkitamperejuoksuklubihyvinvointiRed Bull

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Red Bull 24H
Red Bull 24H
Petri Saarelainen
Lataa
Red Bull 24H kaikki juoksijat
Red Bull 24H kaikki juoksijat
Petri Saarelainen
Lataa
Red Bull 24H Hapoclub
Red Bull 24H Hapoclub
Petri Saarelainen
Lataa
Red Bull 24H Step Segment
Red Bull 24H Step Segment
Petri Saarelainen
Lataa
Red Bull 24H
Red Bull 24H
Lataa
Red Bull 24H
Red Bull 24H
Petri Saarelainen
Lataa
Red Bull 24H
Red Bull 24H
Petri Saarelainen
Lataa
Red Bull 24H
Red Bull 24H
Petri Saarelainen
Lataa
Red Bull 24H
Red Bull 24H
Petri Saarelainen
Lataa
Red Bull 24 H Step Segment
Red Bull 24 H Step Segment
Petri Saarelainen
Lataa
Red Bull 24H
Red Bull 24H
Petri Saarelainen
Lataa
Red Bull 24H
Red Bull 24H
Petri Saarelainen
Lataa

Red Bull

Red Bull perustettiin vuonna 1987 Itävallassa, ja loi energiajuomakategorian lanseeraamalla Red Bull Energy Drinkin. Nykyään Red Bullia on saatavilla jopa 178 maassa ympäri maailmaa, ja pelkästään vuonna 2024 koko maailmassa myytiin yli 13,9 miljardia tölkkiä Red Bullia. Red Bull tunnetaan energiajuomiensa lisäksi aktiivisesta roolistaan urheilun, kulttuurin ja luovan sisällön parissa. Red Bullin missiona on antaa siivet ihmisille ja ideoille. Yksi tölkki Red Bull -energiajuomaa sisältää 80 mg kofeiinia, mikä vastaa suunnilleen kotona keitetyn kahvikupin määrää.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Red Bull Finland

Max Verstappenin haastama Daniel Ahola on treenannun huippujen opissa – kierrosajasta katosi lähes 17 sekuntia14.9.2026 13:49:24 EEST | Tiedote

Suomalainen somevaikuttaja ja sisällöntuottaja Daniel Ahola valmistautuu keskiviikkona 16.9. Silverstonessa ajettavaan Max vs 100 -kartinghaasteeseen, johon hänet kutsui nelinkertainen Formula 1 -maailmanmestari Max Verstappen. Viime kuukausien aikana Ahola on harjoitellut Suomen huippukuljettajien opissa ja onnistunut parantamaan kierrosaikaansa lähes 17 sekunnilla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye