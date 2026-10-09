Nuoret toivovat tulevaisuudelta arkisia asioita: työtä, turvallisia läheisiä ja apua vaikeissa tilanteissa

12.11.2026 13:04:20 EET | MIELI Suomen Mielenterveys ry | Tiedote

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Sekasin-chatin tuottamassa kyselyssä nuoret kertovat kaipaavansa tulevaisuudelta ennen kaikkea vakautta ihan tavalliseen arkeen. Vastauksissa toistuvat mahdollisuus työllistyä, riittävä toimeentulo, turvallinen yhteiskunta, mielenterveyspalvelujen saatavuus sekä kokemus siitä, että apua saa tarvittaessa.

Nuoret eivät toivo ihmeitä tulevalta.
Nuoret eivät toivo ihmeitä tulevalta. Mika Pakarinen

”Pitää voida luottaa perusasioihin: toimeentuloon, ravintoon, kotiin ja läheisten ihmisten löytämiseen.”

”Toivon, että yhteiskuntamme palaisi armollisempaan ja maanläheisempään suuntaan, yhteisöllisyys lisääntyisi ja työllistymismahdollisuuksia olisi tulevaisuudessa nuorille.”

Vain puolet nuorista luottaa tulevaan

Nuorten usko tulevaisuuteen on edelleen heikko. Vain hieman yli puolet nuorista suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti (VNK:Kansalaispulssi 10/2026). Samaan aikaan jopa 40 prosenttia nuorista on kokenut jääneensä ilman tarvitsemaansa mielenterveyshoitoa. Suomessa osuus on poikkeuksellisen korkea verrattuna eurooppalaiseen keskiarvoon (Eurostat 2025a).

Lisäksi nuorten työttömyysaste on ennätyskorkealla (22 %) ja kasvanut eniten 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä (Tilastokeskus, 2026).

– Nuoruuteen kuuluisi kokemus siitä, että tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia. Jos usko tulevaisuuteen horjuu, kasvaa riski ahdistukseen, uupumukseen ja syrjäytymiseen. Yhteiskunnassa ei ole varaa jättää nuoria yksin, sanoo Satu Raappana, lasten ja nuorten työn johtaja MIELI ry:stä.

Matalan kynnyksen apu toimii

Sekasin-chat tarjoaa nuorille maksutonta keskusteluapua silloin, kun sitä tarvitaan. Toiminnan vaikuttavuus näkyy konkreettisesti.

Peräti 86 prosenttia Sekasin-chatissa apua saaneista nuorista kertoo, että olisi ilman keskusteluapua jäänyt yksin pahan olonsa kanssa. Lisäksi 36 prosenttia arvioi, että olisi todennäköisesti satuttanut itseään ilman saamaansa tukea. Vuoden aikana chatissa käytiin lähes 55 000 tukikeskustelua. Yhteydenottoja tuli yli 130 000.

Nuoret ottavat yhteyttä entistä enemmän yhteyttä myös MIELI Kriisipuhelimeen ja MIELI Kriisikeskuksiin.

– Liian moni nuori jää kuitenkin edelleen yksin ajatustensa kanssa. Jokainen kohtaaminen voi vahvistaa uskoa siihen, että vaikeuksista voi selvitä ja apua on saatavilla, Raappana sanoo.

MIELI ry tukee nuorten mielenterveyttä auttamalla kriisitilanteissa, vahvistamalla nuorten mielenterveystaitoja, kouluttamalla nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia sekä vaikuttamalla siihen, että jokainen nuori saa tarvitsemansa tuen ajoissa. MIELI ry:ssä kehitetään myös uusia tapoja tavoittaa tukea tarvitsevia nuoria. Esimerkiksi lahjoitusvaroin toteutetussa Sekasin Live -toiminnassa on kahden vuoden ajan kohdattu nuoria heidän omissa toimintaympäristöissään ja onnistuttu tavoittamaan kaikkein haavoittuvimmissa asemassa olevia nuoria.

LIITE: Nuorten toiveita tulevaan -vastauksia

Avainsanat

nuorten mielenterveysjoulukeskusteluapu

Yhteyshenkilöt

Liitteet

MIELI Suomen Mielenterveys ry tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. Järjestö koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia.

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