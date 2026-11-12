Lähetä lastensuojeluilmoitus Pohteelle ensisijaisesti verkossa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde pyytää, että Pohjois-Pohjanmaalla asuvista lapsista tehtäisiin lastensuojeluilmoitukset ensisijaisesti verkkolomakkeella. Lastensuojeluilmoituksen verkkolomake on ollut käytössä kesäkuusta 2026 lähtien. Ennen sitä verkkoilmoituslomake oli käytössä vain osassa maakuntaa.

– Saamme päivittäin noin kymmenen lastensuojeluilmoitusta turvasähköpostilla. Arviomme mukaan turvasähköpostilla lähetettyjen lastensuojeluilmoitusten osuus on noin 5–10 prosenttia kaikista lastensuojeluilmoituksista. Niiden käsittelemiseen kuluu kuitenkin moninkertaisesti enemmän aikaa kuin verkkolomakkeella tehtyjen ilmoitusten käsittelemiseen, kertoo lastensuojelun lastenkotien ja erityispalvelujen päällikkö Saana Savela.

Verkkolomakkeen käyttäminen sujuvoittaa ja nopeuttaa lastensuojeluilmoitusten tekemistä ja käsittelyä: Pohteen sosiaalihuollon työntekijä saa verkossa tehdyn ilmoituksen heti asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mään käsiteltäväksi. Ilmoitusten tekeminen verkossa vähentää myös paperin kulutusta. Pohteen strategisina tavoitteina on parantaa palvelujen saavutettavuutta ja järjestää ne ympäristön kannalta kestävästi.

Turvasähköpostilla lastensuojeluilmoituslomakkeita lähettävät sekä yksityishenkilöt että viranomaiset.

Täytä ilmoituslomake ensisijaisesti verkossa

Kaikki Pohjois-Pohjanmaan asukkaat pystyvät tekemään lastensuojeluilmoituksen verkko-osoitteessa sosiaalipalvelut.pohde.fi. Samassa verkkopalvelussa voi tehdä myös ennakollisen lastensuojeluilmoituksen ja ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta eli huoli-ilmoituksen aikuisesta.

Jos henkilö ei pysty käyttämään verkkolomaketta, hän voi jatkossakin lähettää lastensuojeluilmoituksen turvasähköpostilla. Jos asian käsittely ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään, lastensuojeluilmoitus täytyy tehdä soittamalla sosiaali-​ ja kriisipäivystykseen.

Täytä lastensuojeluilmoitus verkossa. (Sosiaalipalvelut.pohde.fi)

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