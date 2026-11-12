Kokoomuksen Kopra: Suomalaisen unelman pitää olla suurempi kuin se, että rahat riittävät juuri ja juuri seuraavaan palkkapäivään

– Veropäivänä taas ihmetellään, kuinka paljon joku toinen on tienannut. Minusta kiinnostavampaa olisi kysyä, miten tavallisella suomalaisella olisi varaa omaan kotiin, säästöihin ja vähän mukavampaan elämään. Vaurastuminen ei tarkoita vain miljoonaomaisuutta, Kopra sanoo.

– Haluan Suomen, jossa ahkeruudesta jää muutakin käteen kuin hyvä mieli ja palkankorotus tuntuu kukkarossa tilipäivänä. Ihmisten kuuluu saada nauttia oman työnsä tuloksista. Me elämme täällä omaa elämäämme, emme valtiota varten, Kopra jyrähtää.

Kopran mukaan oikeiston ja vasemmiston välillä on perustavanlaatuinen ero suhtautumisessa vaurastumiseen.

– Jos naapuri menestyy, ei minun elämäni siitä huonone. Päinvastoin. Menestyvä yritys voi tarjota työtä kokonaiselle paikkakunnalle. Suomen ongelma ei ole se, että täällä on liikaa vaurautta, vaan se, että sitä syntyy liian vähän. Meidän pitäisi kysyä, miten tavallinen palkansaaja voisi vaurastua, Kopra sanoo.

Kokoomus haluaa keventää työn verotusta, parantaa mahdollisuuksia säästää ja sijoittaa sekä tehdä yrittämisestä kannattavampaa. Hallitus keventää ensi vuoden alussa pieni- ja keskituloisten työn verotusta 230 miljoonalla eurolla.

– Verota vähemmän sitä, mitä haluat enemmän. Me haluamme lisää työtä, yrittäjiä ja menestyviä yrityksiä. Ei voi olla niin, että poliitikot ensin kehottavat tekemään enemmän töitä ja sitten vievät lisäansioista kohtuuttoman suuren osan veroina.

Kopra muistuttaa, että verovaroilla rahoitetaan tärkeät julkiset palvelut ja yhteinen turvallisuus. Siksi jokainen veroeuro on käytettävä harkiten.

– Jokainen veroeuro on jonkun suomalaisen ansaitsema. Se voi olla hoitajan yövuorossa tai rakennusmiehen pakkasaamuna tienaama euro. Poliitikkojen pitää suhtautua näihin rahoihin samalla vakavuudella kuin ihmiset omiinsa. Hyvinvointia ei synny vain jakamalla samoja euroja uudelleen, Kopra sanoo.

– Suomalaisen unelman pitää olla suurempi kuin se, että rahat riittävät juuri ja juuri seuraavaan palkkapäivään. Oma koti, säästöjä, taloudellista turvaa ja vapautta tehdä omia valintoja. Siinä ei ole mitään ahneutta. Se on aivan tavallinen toive paremmasta elämästä, Kopra päättää.