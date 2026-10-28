Blogi: Tukimaksujen aikaistaminen ei heijastunut viljan myynnin ajoitukseen
12.11.2026 13:33:46 EET | Pellervon taloustutkimus PTT | Blogi
Maatiloilta myydään heinä–syyskuussa kolmannes koko satovuoden viljamyynneistä, ja tarjontahuipun seurauksena tuottajahinnat laskevat. Myynnin kausittaista ajoitusta perustellaan muun muassa maksuvalmiudella, koska viljantuotannon tulot ja menot ajoittuvat epätasaisesti. Tänä syksynä tukimaksuja aikaistettiin joulukuulta lokakuulle, mutta se ei kuitenkaan näkynyt myyntien ajoituksessa.
Heinä–syyskuu on ollut viljan myynnin suurin neljännes jokaisena viimeisestä 17 satovuodesta, ja sen aikana tehdään keskimäärin 34 prosenttia satovuoden ostoista maatiloilta. Tammi–maaliskuun osuus on 24 prosenttia ja loka–joulukuun sekä huhti–kesäkuun 21 prosenttia kummankin. Myyntimäärien vuosittaista vaihtelua selittää erityisesti uuden sadon määrä. Osalla viljalajeista merkitystä on myös edellisen vuoden sadolla ja alkuvarastoilla, sillä osa heinä–syyskuussa myytävästä viljasta on vanhaa varastoa.
Tänä syksynä heinä–syyskuun myyntimäärä oli noin 640 miljoonaa kiloa, mikä vastasi odotettua. Myynti säilyi ennakoidulla tasolla, vaikka tukimaksujen aikaistaminen muutti tilojen odotettua kassavirtaa syksylle. Aikaistuksen taustalla ei kuitenkaan ollut viljamarkkina vaan tilojen yleinen maksuvalmius kriisivuonna. Lokakuun alussa maksetut ennakot olivat noin 240 miljoonaa euroa, kun heinä–syyskuun viljamyynnin arvo oli suuruusluokaltaan 110–130 miljoonaa euroa. Todellista kohdentumista ja vaikutusta viljatilojen maksuvalmiuteen ei voida näistä aineistoista päätellä, mutta ainakaan tieto tulevista maksuista ja siten parantuneesta maksuvalmiudesta suhteessa joulukuisiin maksuihin ei heijastunut myynnin ajoitukseen tänä syksynä.
Syksyllä viljaa myydään sen verran, että uusi sato mahtuu varastoihin. Sen jälkeen myynti rauhoittuu, ja loka–joulukuu onkin ainoa neljännes, jonka myynti ei seuraa uuden sadon määrää. Sadon vaikutus näkyy taas tammi–maaliskuun ja vielä selvemmin huhti–kesäkuun myynnissä, kun varastoja tyhjennetään ennen seuraavaa puintikautta. Viljaa varastoidaan pitkälle satokauteen.
Sama näkyy, kun sato on keskimääräistä suurempi. Varastokapasiteetti ei jousta sadon mukana, joten lisäsato ohjautuu markkinoille nopeasti, ja siitä myydään heinä–syyskuussa suhteessa enemmän kuin muina ajanjaksoina.
Sadonkorjuun tarjontahuippua ohjaavat siis sadon määrä ja tehokkaassa käytössä oleva varastokapasiteetti. Tukimaksujen aikaistaminen voi helpottaa tilojen yleistä maksuvalmiutta, mutta tieto aikaisemmin tulevasta rahasta ei tämän syksyn perusteella muuttanut viljan myyntirytmiä. Yhden vuoden havainnosta ei kuitenkaan voi tehdä yleistettävää johtopäätöstä etteikö vaikutusta olisi ollut lainkaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mauri Yli-LiipolamaatalousekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 586 8223mauri.yli-liipola@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT
Pikakommentti: Asuntomarkkinoilla näkyy varovaisia merkkejä paremmasta28.10.2026 09:18:19 EET | Tiedote
Asuntomarkkinoiden kehitys antaa varovaisia lupauksia paremmasta, vaikka hinnat ovat edelleen vuoden takaista alempana. Syyskuussa sekä hinnat että kauppamäärät kehittyivät myönteisesti edelliseen kuukauteen verrattuna, arvioi Pellervon taloustutkimuksen vanhempi ekonomisti Veera Holappa uusimpia tilastotietoja.
Pikakommentti: Työttömyys pysyy sitkeästi korkealla20.10.2026 09:12:29 EEST | Tiedote
///LISÄTTY VIIMEISEEN TOIMIALOJA KOSKEVAAN KAPPALEESEEN TARKENNUS: KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ/// Työmarkkinoiden uusimmat luvut kertovat taloudessa yhä kytevästä epävarmuudesta ja Suomen talouskasvun rakenteesta, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk aamun tilastotietoja. Työttömyys on jälleen kasvanut, etenkin miesten osalta, joskin työllisyysasteen trendi nousi hieman.
Vihreä siirtymä voi vauhdittaa aluetaloutta – vaatii aktiivisia toimia sekä paikallisesti että kansallisesti13.10.2026 10:05:52 EEST | Tiedote
Vihreän siirtymän investoinnit voivat tuoda merkittävää piristystä aluetalouteen ympäri maata. Tämä kuitenkin edellyttää mm. osaavan työvoiman, energian ja asuntotarjonnan varmistamista, toteaa Pellervon taloustutkimus PTT:n puheenvuoro-julkaisu. Uusiutuvan energian oheen tulisi saada myös korkean arvonlisän tuotantolaitoksia työpaikkoineen.
Ennuste: Puumarkkinat vilkastuvat pitkän hiljaisen kauden jälkeen8.10.2026 09:58:13 EEST | Tiedote
Puumarkkinoiden pitkään jatkunut hiljainen vaihe on päättymässä loppuvuodesta, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Pystyvarastojen hupeneminen ajaa puukaupat hienoiseen nousuun, joka kiihtyy ensi vuonna. Kuitupuun hinnat putoavat huippuvuosista huomattavasti. Tämän seurauksena kantorahatulot laskevat selvästi.
Ennuste: Konfliktit ja kireä kilpailu painavat yhä metsäteollisuuden vientiä8.10.2026 09:56:23 EEST | Tiedote
Suomen metsäteollisuuden vienti on tänä vuonna lievässä vastatuulessa kriisien, vaisun kysynnän ja kireän kilpailun takia, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Vaikean markkinatilanteen takia viennin arvo laskee, erityisesti sellussa. Sahatavaralle puolestaan vaikeuksia tuo Iranin sota.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme