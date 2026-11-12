TAMKin innovaatioita esitellään Slushissa
13.11.2026 08:27:00 EET | Tampereen ammattikorkeakoulu | Tiedote
Tampereen ammattikorkeakoulu osallistuu Slushiin osana Startup.Tampere-delegaatiota. Startup.Tampere-ekosysteemi kokoaa yhteen alueen startup-yrittäjiä, sijoittajia, yrityksiä, korkeakouluja ja yrittäjyyden tukipalveluita. Ekosysteemiä koordinoi Tampereen kaupunki.
Slush tarjoaa TAMKille mahdollisuuden rakentaa uusia yhteyksiä yrityksiin, sijoittajiin ja startup-toimijoihin sekä tuoda esiin opiskelijoiden ja TAMKin asiantuntijoiden kehittämiä uusia liiketoimintaideoita ja innovaatioita.
– Emme voi kasvattaa tulevaisuuden tekijöitä vain kampuksella. Meidän pitää olla ammattikorkeakouluna siellä, missä startup maailma oikeasti kohtaa. Läsnäolo Slushissa antaa myös eväitä uuteen kasvuyrittäjyyden YAMK-tutkintoon, summaa HUBSin kestävän yrittäjyyden tiimin asiantuntija Mikko Sävilahti.
Kasvuyrittäjyyden osaamista vahvistetaan
TAMK kehittää parhaillaan kasvuyrittäjyyteen liittyvää koulutustaan yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Tampereen yliopiston kanssa.
– Kehitämme jatkuvasti koulutustamme, ja yksi tärkeistä painopisteistämme on kasvuyrittäjyyden osaamisen vahvistaminen. Uuden koulutuksen teemoja ovat muun muassa kasvun rahoittaminen sekä liiketoiminnan johtaminen tekoälyn aikakaudella. Slush tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua näiden alojen osaajien kanssa ja tuoda ajankohtaisia näkökulmia myös koulutukseemme, kertoo TAMKin yrittäjyyden osaamispäällikkö Marika Vuorenmaa.
Opiskelijatiimi Cobra Medical kehittää uuden sukupolven kiristyssidettä
Yksi Slushissa esillä olevista TAMKista ponnistavista yrittäjyystiimeistä on Cobra Medical. Tiimi esittelee innovaatiotaan Slush Partner Pod Tampere -tapahtumassa torstaina 19.11.2026.
– Kehitämme uuden sukupolven automaattista kiristyssidettä sekä siviili- että viranomaiskäyttöön. Ratkaisu automatisoi kiristyksen ja auttaa saavuttamaan oikean puristuksen sekunneissa, kertoo tiimin jäsen Olli Lehtinen.
Cobra Medicalin tiimissä työskentelee kolme TAMKin Proakatemian tiimiyrittäjää ja kaksi Tampereen yliopiston materiaalitekniikan diplomi-insinööriopiskelijaa.
CASE-hanke vie hiilidioksidin talteenottoratkaisua kohti kaupallistamista
Slushissa on esillä myös Business Finlandin rahoittama CASE-hanke. TAMKin johtamassa hankkeessa on tutkittu uutta hiilidioksidin talteenottoteknologiaa sekä kehitetty ratkaisulle kaupallistamismallia. Seuraavana tavoitteena on edetä kohti teollisen mittakaavan toteutusta.
– Slushista haemme kontakteja ja rahoitusta teollisen mittakaavan laitoksen rakentamiseen. Ratkaisulla voidaan vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä ja siten edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tero Joronen.
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Yhteyshenkilöt
Marika VuorenmaaOsaamispäällikkö, ProakatemiaTampereen ammattikorkeakoulu
Liiketalous ja media
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Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja työelämän kumppaneiden kanssa, kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kärkiosaamisemme suuntautuu oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin. TAMKissa on yli 12 000 opiskelijaa ja yli 800 työntekijää.
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